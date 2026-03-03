Бить в новинку: какое оружие используют США, Израиль и Иран в ходе конфликта

Стороны делают ставку на ракетные удары и БПЛА, наземная операция маловероятна, уверены эксперты

Массированные удары США и Израиля по гражданским и оборонным объектам Ирана спровоцировали ответный удар с использованием дронов и баллистических ракет по Тель-Авиву и американским базам на Ближнем Востоке. Причем все стороны задействовали самые новые системы вооружения. Израиль бьет аэробаллистическими ракетами с самолетов, Иран применяет гиперзвуковые боеприпасы, а США — дроны-камикадзе LUCAS, скопированные с иранских «Шахедов» и российских «Гераней». Эти системы вооружения и дальше будут играть главную роль в противостоянии, проводить наземную операцию США не планируют, уверены эксперты. Военных возможностей Ирана хватит и для того, чтобы перекрыть судоходство по Ормузскому проливу и тем самым создать сложности для мировой торговли нефтью.

Новое оружие в иранском конфликте

В ходе масштабной военной операции США и Израиля против Ирана были применены несколько новейших систем вооружения. Так, Израиль задействовал новейшие аэробаллистические гиперзвуковые ракеты Rampage и Blue Sparrow воздушного базирования. Ранее информация об их возможном применении появлялась лишь раз — в июне 2025 года, во время первого удара Израиля по Ирану. Rampage и Blue Sparrow используются для ударов по иранским системам ПВО — радарам, пусковым установкам, зенитным комплексам и, вероятно, командным пунктам.

— Новые боеприпасы запускаются с истребителей типа F-15 на расстоянии свыше 1000 км от цели, не входя в иранское воздушное пространство. Благодаря гиперзвуковой скорости и маневренности они представляют крайне сложную цель для перехвата, — рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

После подавления ПВО такие ракеты открывают путь для ударов другими средствами по объектам на территории Ирана. Новое оружие дало Израилю возможность вести борьбу с ПВО и другими военными объектами противника, не подвергая опасности своих летчиков, объяснил собеседник «Известий».

США впервые применили в боевых условиях дроны-камикадзе LUCAS, разработанные и запущенные в серийное производство несколько месяцев назад. Интересно, что эти БПЛА, по сути, точная копия иранских «Шахедов» и российских «Гераней», имеют аналогичные характеристики.

— Материалы для копирования получены, вероятно, после ирано-израильского конфликта 2025 года, а также — не исключено — из Украины, где активно использовались «Герани», — считает Дмитрий Корнев.

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

Иран, в свою очередь, перешел к массовому применению гиперзвуковых ракет Zolfaghar и Fattah-2 с твердотопливными ускорителями и управляемыми боевыми блоками. Если в июне 2025 года в ходе ответных ударов по Израилю доминировали жидкостные боеприпасы, то теперь роль гиперзвуковых системы возросла.

— Их перехват существующими ПВО крайне затруднен: ракеты прорываются к целям, — отметил Дмитрий Корнев. — Однако у них боеголовки легче, чем у жидкостных аналогов, что заставляет Иран тщательно выбирать приоритетные объекты — вероятно, военные базы или инфраструктуру, — уточнил эксперт.

Фото: Global Look Press/Iranian Army Office Источник изображения: iz.ru

По его словам, американские комплексы ПРО Patriot эффективны против старых баллистических ракет (жидкостных, типа «Скад»), но имеют низкую эффективность против новых иранских гиперзвуковых боеприпасов. Именно поэтому те достигают целей, нанося ущерб объектам США в Персидском заливе, полагает Дмитрий Корнев.

Цели определены

Ракеты и БПЛА стали главным ударным средством противоборствующих сторон. При этом возможности Ирана могут быть ограничены общим количеством таких ударных систем в арсеналах страны, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

— С основными целями Иран определился — это военные базы США в регионе и Израиль, — продолжил собеседник «Известий». — При проведении дальнейших ударов Иран, скорее всего, будет придерживаться уже выбранной тактики. У них есть еще один козырь — Ормузский пролив, перекрыв который, Иран поставит под угрозу мировую торговлю нефтью.

Фото: Global Look Press/Oleg Spiridonov Источник изображения: iz.ru

У Ирана есть разные возможности повлиять на судоходство в проливе. Он располагает морскими минами, противокорабельными ракетами, катерами, рассказал «Известиям» научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. А в последнее время страна разрабатывает и безэкипажные катера.

— Всё это может использоваться для перекрытия пролива. Он узкий, главный фарватер перекрыть несложно. Произойдет ли это — другой вопрос. Всё зависит от политических факторов. Если Иран решит пойти по жесткой схеме, он сможет остановить судоходство довольно эффективно. Если же они решат идти на какой-то компромисс, то возможны варианты, — полагает эксперт.

Фото: REUTERS/Nicolas Economou Источник изображения: iz.ru

При этом для ВМС США иранские силы большой угрозы не представляют, добавил Крамник: американские корабли находятся на достаточном удалении, и их еще надо найти. Но до тех судов, которые будут находиться в Ормузском проливе, Иран легко сможет дотянуться.

Сценарии развития иранского конфликта

Несмотря на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи, управление страной не утрачено, отмечают эксперты. В этой ситуации США и Израиль будут стремиться как можно быстрее уничтожить ракетный потенциал противника.

— Для американцев главная проблема — отсутствие большого количества средств ПВО и ракет к ним на их объектах в регионе. При боевых действиях такой интенсивности их хватит в лучшем случае на две–три недели. Именно в этот срок США постараются уничтожить максимальное количество иранских ракет, а потом взять паузу. Скорее всего, именно столько продлится эта горячая фаза конфликта, — уверен Владислав Шурыгин.

Фото: REUTERS/Esa Alexander Источник изображения: iz.ru

Операция против Ирана идет по «венесуэльскому сценарию, только в более кровавой форме» — США и их союзники пытаются не захватить страну, а сменить в ней власть, полагает эксперт.

— Вашингтон сосредоточен на том, чтобы расчистить дорогу для некой группы заговорщиков в иранском руководстве, которые находятся в контакте с американцами, — считает он. — Такой план предполагает, что они должны прийти к власти после того, как будет устранено высшее руководство страны. Очевидно, что это будет не сегодня и не завтра. Процесс может растянуться.

На фото уничтоженной резиденции аятоллы Хаменеи видны воронки — и они мало похожи на те, что остаются после прилетов крылатых ракет, утверждает Шурыгин. По его мнению, это, скорее всего, следы заранее заложенных взрывных устройств, а сделать это могли только проамерикански настроенные люди, отметил эксперт.

— Этот может служить подтверждением версии о продвижении группы в руководстве Ирана, которая готова сотрудничать с США, — отметил он.

Фото: TASS/IMAGO/Andreas Beil Источник изображения: iz.ru

Полномасштабную сухопутную операцию американцы проводить не будут, уверен Шурыгин. Но и у США, и у Израиля есть многочисленные Силы специальных операций (ССО) — их могут задействовать для устранения неугодных лидеров на территории Ирана.

— В этот момент могут быть задействованы и протестные силы, если же они, конечно, остались, — отметил он.

Если эти варианты не сработают, ни Израиль, ни США не смогут добиться смены власти в Иране, полагает эксперт.

— Штаты также могут провести небольшую операцию по захвату нефтеносной провинции на берегу Ирана, чтобы подорвать экономику страны и вести атакующие и диверсионные действия оттуда, — отметил Шурыгин.

Однако такой вариант опрошенные «Известиями» эксперты назвали маловероятным — здесь не обойдется без ощутимых потерь, а верхушка США понесет слишком большие политические издержки, что им сейчас совершенно не нужно.

Богдан Степовой

Роман Крецул

Юлия Леонова