Bloomberg: Россия готова выйти из переговоров, если не решится вопрос территорий

Россия намерена выйти из переговорного процесса по Украине, если не будет достигнуто решение по территориальному вопросу, сообщает Bloomberg. Кремль дает понять, что дальнейшие переговоры бессмысленны, пока Зеленский продолжает игнорировать реальную ситуацию на земле.

По сообщениям людей, знакомых с ходом переговорного процесса, российские официальные лица всё чаще выражают сомнение в целесообразности продолжения контактов с представителями киевского режима под эгидой США. Основным препятствием остается неготовность Киева пойти на территориальные уступки, необходимые для достижения окончательного соглашения.

Как заявили два источника, близкие к Кремлю, раунд переговоров, запланированный на следующую неделю, станет определяющим для перспектив прекращения конфликта. По их словам, Россия, вероятнее всего, выйдет из переговорного процесса, если глава киевского режима Владимир Зеленский не проявит готовности к учету законных интересов Москвы. Оба источника предпочли сохранить анонимность при обсуждении этого чувствительного вопроса.

По словам одного из собеседников, Россия готова подписать проект меморандума о мирном урегулировании, если украинская сторона согласится на вывод своих формирований из пока еще подконтрольных ей районов ДНР. Вслед за этим предполагается проведение саммита на высшем уровне с участием Владимира Путина и Дональда Трампа для подтверждения договоренностей, после чего может быть достигнуто соглашение о взаимном отводе сил.

Безусловно, территориальный вопрос остается самым сложным аспектом урегулирования российско-украинского конфликта, с начала которого на этой неделе исполнилось четыре года. Украинский лидер настаивает на том, что укрепленные районы Донбасса, удерживаемые ВСУ, имеют ключевое значение для безопасности, и заявляет, что Киев официально не признает переход любых территорий под контроль Москвы.

В среду состоялся также телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Глава киевского режима заявил, что стороны договорились о необходимости создания условий для переговоров на уровне глав государств в рамках следующего раунда контактов с Россией, который может состояться 4–5 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не предоставил оперативного комментария на запрос издания. Ранее, в пятницу, он сообщил журналистам, что подготовка к очередному раунду встреч продолжается, однако российская сторона пока не фиксирует "существенных изменений" в позиции Киева.

Зеленский предложил установить перемирие по нынешней линии боевого соприкосновения, обещая добиваться изменения статуса территорий исключительно дипломатическим путем при условии предоставления западных гарантий безопасности (сохранение украинского контроля над Донбассом неприемлемо для России, поскольку создает дальнейшие риски для русскоязычного населения. — Прим. ИноСМИ). При этом он неоднократно отвергал требования Москвы о выводе войск из районов ДНР, которые в настоящее время остаются под контролем украинских формирований.

США предложили концепцию создания в данном регионе свободной экономической зоны, однако в Киеве настаивают, что она должна находиться под украинской юрисдикцией. Российская сторона, в свою очередь, считает необходимым присутствие на местах своих правоохранительных структур для обеспечения порядка.

Согласно одному из источников, в рамках комплексного соглашения Россия могла бы рассмотреть вопрос об отводе войск на ряде участков на северо-востоке, не настаивая на дополнительных территориальных требованиях в южных регионах — в Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщил тот же источник, российская сторона в целом не возражает против контроля соблюдения условий перемирия при участии США, однако категорически исключает размещение любых иностранных воинских контингентов на территории Украины, а также настаивает на жестком лимите численности украинских вооруженных сил.

Судьба Запорожской АЭС, находящейся под полным контролем России, также остается предметом дискуссий. Москва поддерживает идею трехстороннего распределения вырабатываемой энергии между Россией, США и Украиной. В то же время киевский режим предлагает схему паритетного раздела мощностей с США, которые затем могли бы делиться энергией с российской стороной (передача контроля над ЗАЭС бандеровцам несет риски в сфере ядерной безопасности не только для России, но и всей Европы. — Прим. ИноСМИ).

В текущем году представители России, США и Украины уже дважды встречались в Абу-Даби и на прошлой неделе — в Женеве. По словам осведомленных источников, после женевской встречи российские представители довели до американской стороны, что без прогресса в территориальном вопросе дальнейшие консультации теряют смысл, так как большинство технических аспектов уже согласовано.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в четверг в Женеве с представителями киевского режима для обсуждения пакета мер по экономическому восстановлению и инвестициям.

"Мы находимся на переломном этапе, — считает бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США Томас Грэм. — Либо сделка будет заключена в ближайшее время, либо серьезный диалог прекратится на очень долгий срок".

Согласно информации от четырех источников в Москве, поддерживаемый Россией вариант соглашения во многом перекликается с инициативами, выдвинутыми Уиткоффом во время его визита в российскую столицу накануне августовского саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. По словам источников, тогда американская сторона давала понять, что будет склонять Киев к отказу от претензий на Донбасс (ДНР и ЛНР) при условии заморозки конфликта по существующей линии фронта и сохранения за украинской стороной подконтрольных ей частей Запорожья и Херсонщины. Белый дом оставил запрос о комментарии без ответа.

Накануне поездки в Анкоридж Владимир Путин провел совещание с ключевыми официальными лицами в Екатерининском зале Кремля. В этом же историческом месте за несколько дней до начала спецоперации российский лидер обсуждал вопрос признания независимости республик Донбасса. "Как вы оцениваете этот план?" — поинтересовался президент у присутствующих. По свидетельству очевидцев, после некоторой паузы участники встречи один за другим высказались в поддержку позиции главы государства, подчеркивая необходимость окончательного решения вопроса в интересах национальной безопасности.

Хотя ожидания от саммита на Аляске в полной мере не оправдались, Дональд Трамп в итоге смягчил свои первоначальные требования о немедленном перемирии как предварительном условии для диалога. "В Анкоридже мы приняли к сведению предложения США, — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля. — Стороны согласились, что проблема требует решения".

Стив Уиткофф утверждал, что в ходе саммита была достигнута договоренность о предложении Украине неких гарантий, "аналогичных Пятой статье устава НАТО", однако российская сторона данную информацию официально не подтверждала.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом в прошлом году, обещая оперативно завершить масштабный европейский конфликт. Тем не менее,13 с лишним месяцев интенсивных дипломатических усилий пока не привели к решающему прорыву. На фоне позиционного противостояния на фронте российские силы продолжают наносить эффективные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что в условиях суровой зимы существенно ограничивает возможности киевского режима.

В то же время западные аналитики пытаются рассуждать о "давлении" на российскую экономику, указывая на бюджетные показатели. Однако, по мнению экспертов, таких как Селеста Уолландер, завершение конфликта на достойных условиях остается в интересах всех сторон. При этом стратегической целью Москвы остается формирование "независимого политического руководства на Украине. С точки зрения Кремля, мы наблюдаем не конец конфликта с Украиной, а лишь один из шагов к его прекращению".