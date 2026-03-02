Почему Финляндия не верит в разрыв с Америкой (The New York Times, США)

Стубб: вместо разрыва отношений Европе и США нужен переходный период

Даже с учетом резкой риторики Вашингтона членам НАТО стоит избегать конфронтации, приводит NYT слова Стубба. Хотя, по мнению президента Финляндии, Европа способна самостоятельно защититься от "российской угрозы", полного разрыва с США необходимо избегать.

Стивен Эрлангер

"Нам не нужен бульдозер. Реформа — это не разрушение", — президент Стубб призывает к спокойствию на фоне риторики о разрыве с США.

Александр Стубб, сторонник здорового образа жизни и искусный игрок в гольф, выглядит моложе своих 56 лет. Став президентом Финляндии в марте 2024 года, он всегда стремился выступать в роли посредника между Дональдом Трампом и Европой. Будучи новым членом НАТО, Финляндия все еще не определилась со своей ролью в альянсе. Однако именно благодаря спорту Стубб выстроил необычные, но важные отношения с президентом, который значительную часть времени проводит именно на полях для гольфа.

Стубб призывает сохранять спокойствие, несмотря на рост напряженности в риторике европейских лидеров и руководства НАТО относительно недостатков трансатлантических отношений при Трампе.

Ситуация обострилась еще сильнее после январского выступления последнего на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он вновь заявил о намерении захватить Гренландию вне зависимости от позиции Дании — союзника по НАТО.

После этой речи премьер-министр Канады Марк Карни заявил о "разрыве" в традиционных западных отношениях. Для Стубба разрыв означает полный хаос, пояснил он в февральском интервью на Мюнхенской конференции по безопасности, — а это опасная перспектива, учитывая, что Западу предстоит решать вопросы милитаризации России (развитие оборонной промышленности России не направлено против стран Запада. — Прим. ИноСМИ), вооруженного конфликта в Европе и усилением Китая.

"Нам не нужен бульдозер, — сказал господин Стубб. — Разница между Марком и мной в том, что он говорит о разрыве, а я говорю о переходном периоде, потому что нельзя рубить сук, на котором сидишь".

Однако найти компромисс оказывается непросто. Стубб вступил в публичную полемику с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно способности Европы обеспечивать собственную оборону без участия США.

Выступая в Европарламенте в конце января, господин Рютте высмеял европейских лидеров, полагающих, что они способны защитить континент от России без активного вовлечения США (Россия не представляет угрозы для стран НАТО или ЕС. — Прим. ИноСМИ). "И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать", — заявил он, добавив: "Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу".

В противном случае, по словам Рютте, европейским странам пришлось бы тратить 10% национального дохода на оборону.

Стубб придерживается иного мнения. Признавая, что НАТО значительно ослабнет в случае выхода Трампа из альянса или даже промедления с выполнением обязательств, он при этом утверждает, что Европа способна защитить себя от России самостоятельно. "Способны ли мы защитить себя? Мой ответ: да, способны", — заявил господин Стубб в Давосе. Без американцев? Он ответил: "Без американцев".

Финляндия, по его словам, являет собой пример тотальной обороны, основанной на всеобщей воинской повинности и регулярных учениях с участием военных, полиции, медиков и политиков. Эти уроки усваивают и другие граничащие с Россией страны, в частности Польша.

В то же время Стубб не придает значения культурной критике со стороны представителей администрации Трампа, которые в Стратегии нацбезопасности говорят о движении Европы к "цивилизационному стиранию".

Он также категорически не согласен с пренебрежением Белого дома к многосторонним институтам и международному праву, которые якобы ставят США в невыгодное положение, — хотя именно Америка инициировала их создание после Второй мировой войны и все последующие годы в них доминировала.

"Я по-прежнему хочу, чтобы Соединенные Штаты оставались лидером Глобального Запада, — заявил Стубб. — Но, разумеется, нынешняя администрация по идеологическим причинам не обязательно возьмет на себя эту задачу... или это будет иной тип лидерства, — продолжил он. — Тогда я должен задать себе вопрос: „Может ли кто-то заменить США?“ Не в полной мере, но Евросоюз способен взять на себя роль защитника этих ценностей".

Речь идет о европейской поддержке такого мира на Украине, который сохранит независимость страны и не допустит победы России. Финляндия в свое время потеряла часть территории в войне с Советским Союзом, но отстояла независимость и суверенитет. Однако вплоть до распада СССР была при этом вынуждена придерживаться военного нейтралитета и утратила часть автономии — в историю эта политика вошла под названием "финляндизация". Суверенная и независимая Украина не должна стоять перед подобным выбором, подчеркнул Стубб.

Если украинцы "выйдут из этого конфликта с гарантиями безопасности и от Европы, и от США, а также с членством в ЕС и масштабной программой восстановления, будет неплохо", — заявил он.

Учитывая связи с Трампом, Стубб стал ключевой фигурой в попытках Европы удержать американского президента от требования к Киеву неоправданных уступок.

Вместе с тем, Стубб признает, что мир изменился, возможно, навсегда, и для Вашингтона Европа перестала быть приоритетом, спустившись на третье место после Западного полушария и Индо-Тихоокеанский регион, за ней следуют Ближний Восток и Африка.

Поэтому для более устойчивых отношений с Вашингтоном Европа должна активизировать усилия по выстраиванию собственной обороны. Однако, по мнению Стубба, более многополярный миропорядок требует институциональных реформ. В своей новой книге "Треугольник власти: эпоха перемен и будущее мирового порядка" он предлагает оптимистичный, даже несколько утопичный план.

Согласно его концепции, треугольник образуют Глобальный Запад, Глобальный Восток и Глобальный Юг. Первый могуществен, но разобщен; второй во главе с КНР представляет собой автократический, или диктаторский полюс; третий, где проживает половина населения планеты, но сосредоточено менее четверти мирового дохода, находится на подъеме и определит будущее.

Именно Глобальный Юг, утверждает он, "обладает властью решать, в какую сторону качнется маятник". Стубб нацелен на сохранение многостороннего мира, основанного на сотрудничестве и правилах, предоставив при этом больше субъектности Глобальному Югу.

Институты многостороннего миропорядка ослаблены, но не сломлены, считает он. Для их укрепления необходимо дать больше влияния так называемым средним державам — Индии, Бразилии, ЮАР и Нигерии, — в том числе за счет расширения состава постоянных членов Совбеза ООН и ограничения права вето.

Трамп не всегда разделяет точку зрения Стубба, но готов его выслушать: уважительные отношения сложились год назад после их первой совместной игры в гольф. В прошлом игрок студенческой сборной, Стубб хоть и давно не практиковался, но выдал блестящую игру — и американский президент оценил.

Я поинтересовался у господина Стубба, справедливы ли обвинения в том, что Трамп мухлюет в гольфе. Он рассмеялся и дипломатично ответил, что они были в одной команде. Его "приятно удивили харизма, обаяние и щедрость" Трампа, который, как и многие, на публике и при личном общении ведет себя по-разному.

Европа, настаивает он, должна "работать с США там, где мы можем, — для меня это НАТО, оборона, ресурсы, ледоколы, технологии — и принимать разногласия по климату, международным институтам, правилам и нормам". И тут же добавил: "Только без эмоций. Будьте спокойны, хладнокровны и собраны".