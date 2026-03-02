Для поиска уязвимостей в инфраструктуре Китая Пентагон намерен использовать ИИ

Источник изображения: topwar.ru
Минобороны США озабочено поиском слабых мест в китайских электронных системах. И для поиска уязвимостей в инфраструктуре Китая Пентагон намерен использовать искусственный интеллект (ИИ).
Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Financial Times со ссылкой на источники.
Новые инструменты, которые хотят создать американские военные, предназначены для автоматической разведки китайской инфраструктуры и мониторинга слабых мест в системах электронной защиты КНР.
Британские журналисты пишут:
Как пояснил один из бывших сотрудников американской разведки, он станет действовать подобно ночному вору, дергающему за дверные ручки, пока не найдет незапертую дверь.
Чтобы достичь своих целей, Пентагон ведет переговоры с целым рядом крупнейших технологических компаний США. Он подписывает с ними соглашения о партнерстве. С помощью их разработок американские военные планируют вести в автоматическом режиме разведку с целью нахождения уязвимых мест в электросетях, коммунальных и прочих структурах Китая, а также других потенциальных противников и конкурентов.
Инструменты ИИ будут искать слабые места в программном обеспечении различных объектов и организаций. Они будут атакованы с целью дезорганизации их работы в случае начала военных действий.
Пока военное ведомство США окончательно не определилось, с какими американскими компаниями оно будет реализовывать данный план, но переговоры с ними ведет очень активно.