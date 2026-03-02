Для поиска уязвимостей в инфраструктуре Китая Пентагон намерен использовать ИИ

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны США озабочено поиском слабых мест в китайских электронных системах. И для поиска уязвимостей в инфраструктуре Китая Пентагон намерен использовать искусственный интеллект (ИИ).

Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Financial Times со ссылкой на источники.

Новые инструменты, которые хотят создать американские военные, предназначены для автоматической разведки китайской инфраструктуры и мониторинга слабых мест в системах электронной защиты КНР.

Британские журналисты пишут:

ИИ автоматизирует разведку и ускорит процесс выбора целей.

Как пояснил один из бывших сотрудников американской разведки, он станет действовать подобно ночному вору, дергающему за дверные ручки, пока не найдет незапертую дверь.

Чтобы достичь своих целей, Пентагон ведет переговоры с целым рядом крупнейших технологических компаний США. Он подписывает с ними соглашения о партнерстве. С помощью их разработок американские военные планируют вести в автоматическом режиме разведку с целью нахождения уязвимых мест в электросетях, коммунальных и прочих структурах Китая, а также других потенциальных противников и конкурентов.

Инструменты ИИ будут искать слабые места в программном обеспечении различных объектов и организаций. Они будут атакованы с целью дезорганизации их работы в случае начала военных действий.

Пока военное ведомство США окончательно не определилось, с какими американскими компаниями оно будет реализовывать данный план, но переговоры с ними ведет очень активно.