The Telegraph: Британия и Франция готовятся к миссии на Украине

Подготовка британских и французских десантников к отправке на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии завершается, пишет The Telegraph. По словам Зеленского, Лондон и Париж договорились откомандировать около пяти тысяч солдат. Правда, в реальности все не так просто.

Том Коттерилл (Tom Cotterill)

Британские войска проводят последние учения, а в стране возникают вопросы о том, сможет ли армия отправить пять тысяч военнослужащих в случае заключения мирной сделки между Украиной и Россией.

Британские и французские десантники проводят последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине.

Свыше 600 военнослужащих из состава британской 16-й десантно-штурмовой бригады провели учения по высадке десанта совместно с бойцами 11-й парашютной бригады Франции.

Учения проходят в Бретани в четвертую годовщину вооруженного конфликта на Украине и являются завершающими в рамках подготовки десантников к отправке в любую точку мира вместе с НАТО.

Несколько недель тому назад Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство и Франция возглавят миротворческий контингент на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Хотя подразделения, которые могут быть отправлены для проведения такой операции, еще не названы, солдаты из 16-й десантно-штурмовой бригады входят в состав британских сил высокой готовности и могут быть отправлены в кратчайшие сроки вместе с войсками НАТО.

"Эти парни — острие копья регулярной армии, — заявил источник из министерства обороны. — Они самые боеготовые, они способны отправиться куда угодно и сделать что угодно".

Владимир Зеленский сказал, что Британия и Франция обязались отправить силы численностью около 5 000 человек в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Однако возникли вопросы по поводу способности Британии выставить такой боевой контингент, так как сухопутные войска страны сократилась примерно до 70 000 человек, и это наименьшая численность за 200 с лишним лет.

Стармера предупредили о том, что Британии придется вывести войска из Эстонии и с Кипра, чтобы отправить полностью оснащенную бригаду на Украину.

Министр вооруженных сил Эл Карнс сказал в среду, что Британии осталось три года до крупной войны, и предупредил, что страна не готова к такому конфликту (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", —прим. ИноСМИ).

"Что касается сдерживания России, то у нас осталось от трех до пяти лет, после чего мы будем вынуждены вступить в серьезную конфронтацию с крупным государством. Это будет конфликт, ограниченный географическими рамками в той или иной форме, — сказал он газете The Times. — А реальность такова: нравится нам это или нет, но во многих случаях наша армия не изменилась с 1990-х годов. Мы должны двигаться быстрее и по всем направлениям".

Около 2 000 британских и французских солдат принимают участие в учениях "Орион", которые являются проверкой на способность "оказать поддержку союзнику НАТО, сталкивающемуся с партизанскими действиями и угрозой вторжения", сообщили в министерстве обороны.

Девятидневные воздушно-десантные учения начались 24 февраля, когда десантники совершали прыжки с транспортных самолетов королевских ВВС и ВВС Франции , после чего окапывались и занимали оборонительные позиции.

Войска в ходе учений будут отражать имитационные атаки, устраивать засады и нападения на противника, готовясь к реалиям конфликта ХХI века.

Получив указания из французского штаба, расположившегося на авиабазе Бриси близ Парижа, британские "следопыты" и французские "коммандос" незаметно приземлились на полигоне военной академии Сен-Сир-Коэткидан.

Они уничтожили средства ПВО противника и обозначили зону высадки для основных сил. В высадке участвовали солдаты из 2-го батальона парашютного полка с двумя французскими боевыми группами.

Взвод из итальянской бригады парашютистов "Фольгоре" также десантировался парашютным способом, после чего британский самолет A400M сбросил грузы.

Французский генерал Рено Ронде, отвечающий за проведение учений, сказал, что такая подготовка исключительно важна. Он добавил: "Эти учения также позволяют нам проверить новые структуры и оборудование, особенно в сфере гибридных сетей связи и интеграции беспилотников. Способность быстро внедрять инновации и адаптироваться стала ключевым фактором сохранения превосходства на поле боя".

Учения заканчиваются 3 марта.