«Всё в одном»: Греция для замены «Осы» и «Тора» закупает комплекс SPYDER AiO

Источник изображения: topwar.ru

Недавно Минобороны Греции заявило о финализации контракта, который должен быть подписан в ближайшее время и предусматривает закупку нескольких батарей ЗРК SPYDER AiO (All-in-One – «всё в одном») за оценочно €540 млн для замены зенитных комплексов «Оса-АКМ» и «Тор-М1», приобретённых в 1990-х годах (соответственно из арсеналов бывшей ГДР и у России). В местном издании PTISI отмечается по этому поводу:

Эра «Осы» и «Тора» прошла. Современные возможности РЭБ, постоянное наблюдение с помощью БПЛА, целеуказание с большого расстояния и необходимость немедленного реагирования сделали старые системы минимально ценными в текущих условиях.

Как указывается, современные угрозы несут средства РЭБ и являются малогабаритными. В связи с этим налицо устаревание радаров и общей архитектуры ЗРК, которые работают на пределе возможностей и не соответствуют современным требованиям:

SPYDER AiO – это новейшая конфигурация семейства SPYDER, в которой израильская компания Rafael объединила на одном шасси 8×8 всё то, что в типичной зенитной батарее распределяется между несколькими машинами.

«Тор-М1» армии Греции:

Источник изображения: topwar.ru

Одна платформа несёт на себе неподвижный радар (4 панели с АФАР), электрооптику (дневного и ночного видения), центр управления и пусковую установку с 8 ракетами в контейнерах. Это автономный зенитный узел, способный вести бой даже при потере связи с местным штабом или отдельными сегментами национальной системы ПВО. В то же время комплекс может выступать в качестве элемента высшего командования и управления.

Машина, способная вести наблюдение в движении на 360° по азимуту, останавливается при необходимости отстрела и развёртывается в боевое положение примерно за 3 мин. Столько же времени требуется для её свёртывания. Для захвата цели используется двухканальная система наведения для обеспечения различных режимов поражения.

«Оса-АКМ» армии Греции:

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс вооружён 8 ЗУР двух типов с любой их комбинацией. Python-5 – это ракета ближнего боя (до 20 км) с ИК-ГСН и с захватом цели на 360°. I-Derby ER – это ЗУР средней дальности (до 40 км) с активной РЛ-ГСН. Обе ракеты имеют режим работы LOAL (захват цели после пуска), что критично важно при стрельбе из-за складок рельефа или по внезапно появившимся дронам.

Общий вес ЗРК с БК составляет примерно 30 т.

Со своей стороны отметим, что в августе 2023 года правительство Греции решило расторгнуть контракты с Россией на техподдержку и закупку запчастей для ЗРК «Оса» и «Тор» (сумма отмененных услуг оценивалась в €102 млн). Именно этот шаг открыл дорогу для текущей сделки по закупке израильских SPYDER AiO, которые должны полностью заменить «Осы» и «Торы» в ближайшие годы.

  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Продукция
Оса-АКМ
Тор-М1
Компании
Rafael
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
