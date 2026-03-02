Войти
FT: многие западные дроны устаревают до прибытия на Украину и идут на запчасти

Операторы БПЛА ВСУ
Источник изображения: Inna Varenytsia / Reuters

ЦАМТО, 27 февраля. Беспилотники, отправляемые странами Запада Киеву, устаревают до того, как прибывают на Украину, в результате чего многие из них идут на запчасти.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times.

"Многие дроны, переданные Киеву западными союзниками, устаревают до того, как они прибудут на Украину", – отмечает издание.

Как заявили газете командиры и инженеры из украинских подразделений по управлению дронами, многие западные беспилотники нужно переделывать перед применением. В итоге многие западные дроны идут на запчасти, добавляет издание.

Financial Times подчеркивает, что квадрокоптеры и ударные беспилотники с возможностью удара на дальнем расстоянии зависят от обновлений программного обеспечения, каналов безопасной связи и цепочек поставок, которые могут меняться в течение нескольких месяцев или дней. Так, модель дрона, которая "доминирует" на поле боя в данный момент, может тактически устареть уже к следующей неделе.

Как напоминает агентство, ранее, в феврале, издание Euractiv сообщало, что украинские военные раскритиковали большую часть беспилотников, поставляемых Киеву из Европы или США, отмечая их неэффективность и непригодность к использованию в современных военных действиях. Украинский военный также пожаловался изданию, что союзники Киева не осознают, как быстро меняется ситуация в ходе военных действий.

