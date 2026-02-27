Полная стенограмма обращения Трампа "О положении дел в стране" (The New York Times, США)

Президент Трамп во вторник выступил с речью о положении страны во время своего второго срока на совместном заседании Конгресса. Ниже приведена расшифровка его выступлений, записанная газетой The New York Times.

Большое спасибо всем. Для меня это действительно честь. Спикер Джонсон. Вице-президент Вэнс. Первая леди Соединенных Штатов. Вторая леди Соединенных Штатов.

Члены Конгресса и мои соотечественники, наша страна вернулась — больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо.

Менее чем через пять месяцев наша страна будет отмечать грандиозную веху американской истории: 250-ю годовщину нашей славной американской независимости. 4 июля мы отмечаем два с половиной века свободы и триумфа, прогресса и независимости в самой невероятной и исключительной стране, когда-либо существовавшей на Земле.

И вы еще ничего не видели. Будет все лучше и лучше. Это золотой век Америки.

Когда я в последний раз выступал в этом зале 12 месяцев назад, я только что унаследовал страну в кризисе: с застойной экономикой, рекордной инфляцией, открытой границей, ужасными военными и полицией, повальной преступностью, а также войнами и хаосом по всему миру. Но сегодня вечером, спустя всего один год, я могу с достоинством и гордостью сказать, что мы достигли успехов, которых никто еще не видел. Это действительно грандиозный успех.

И мы никогда не вернемся туда, где были совсем недавно. Мы не вернемся назад. Сегодня наша граница в безопасности.

Спасибо. Сегодня наша граница в безопасности, наш дух восстановлен, инфляция стремительно падает, доходы быстро растут. Экономика развивается бурно как никогда прежде, наши враги в страхе, в армии и полиции произошла перезагрузка, а Америку снова уважают, возможно, как никогда прежде.

После четырех лет, когда миллионы и миллионы нелегальных иммигрантов пересекали наши границы совершенно непроверенными и неконтролируемыми путями, теперь у нас самая сильная и безопасная граница в истории Америки. За последние девять месяцев в Соединенные Штаты не было допущено ни одного нелегального иммигранта.

Но мы всегда будем позволять людям заходить легально. Людям, которые будут любить нашу страну и усердно работать, чтобы ее сохранить.

Поток смертельно опасного фентанила через нашу границу сократился на рекордные 56 процентов за один год.

А в прошлом году уровень убийств пережил самое большое снижение за всю историю. Это самое крупное снижение, если подумать, за всю историю. Самый низкий показатель за более чем 125 лет — с 1900 года. На самом деле уровень преступности был ниже значительно раньше моего замечательного отца — у меня был замечательный отец, Фред, — до его рождения, значительно до его рождения. Это было давно. Он бы не хотел, чтобы я это говорил, но это было давно.

Администрация Байдена и ее союзники в Конгрессе вызвали у нас худшую инфляцию в истории нашей страны. Но за 12 месяцев моя администрация снизила базовую инфляцию до самого низкого уровня за более чем пять лет. А за последние три месяца 2025 года она снизилась до 1,7 процента.

Бензин, который достиг пика в более чем 6 долларов за галлон в некоторых штатах при моем предшественнике — честно говоря, это было катастрофой, — сейчас в большинстве штатов стоит ниже 2,3 доллара за галлон. А в некоторых местах — 1,99 доллара за галлон. А когда я несколько недель назад посетил великий штат Айова, я даже видел 1,85 доллара за галлон бензина.

Ипотечные ставки самые низкие за последние четыре года и быстро падают, а годовая стоимость ипотеки снизилась почти на 5 тысяч долларов с тех пор, как я вступил в должность. Прошел один год.

Низкие процентные ставки решат созданную Байденом проблему с жильем, одновременно защищая стоимость недвижимости тех людей, которые уже владеют домом и впервые в жизни чувствуют себя по-настоящему богатыми. Мы хотим защитить их, мы хотим сохранить цены на высоком уровне. Мы будем делать и то, и другое. И мы будем поддерживать это положение дел.

Фондовый рынок находится на отметке 53 — это исторический максимум с момента выборов. Только подумайте об этом. За один год. Увеличение пенсий, пенсионных накоплений (401(k)) и других пенсионных счетов миллионов американцев. Все они получают прибыль. Все в плюсе, в огромном плюсе.

За четыре долгих года предыдущая администрация привлекла в Соединенные Штаты менее 1 триллиона долларов новых инвестиций. И когда я говорю "менее", я имею в виду значительно меньше. За 12 месяцев я обеспечил обязательства на сумму более 18 триллионов долларов, поступающих со всего мира. Только подумайте. Гораздо меньше 1 триллиона долларов за четыре года против гораздо большего, чем 18 триллионов долларов за один год. Какая огромная разница между двумя президентами! Еще совсем недавно мы были мертвой страной. Теперь мы — самая "горячая" страна в мире. Самая "горячая".

По мере того, как создаются тысячи новых предприятий, строятся заводы, фабрики и лаборатории, мы создали 70 тысяч новых рабочих мест в строительной отрасли за очень короткий период времени. Никто не может поверить своим глазам. Добыча нефти в Америке выросла более чем на 600 тысяч баррелей в день, и мы только что получили от нашего нового друга и партнера Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти. Добыча природного газа в Америке находится на рекордно высоком уровне, потому что я сдержал свое обещание бурить, детка, бурить.

Сегодня в Америке работает больше американцев, чем когда-либо в истории нашей страны. И 100 процентов всех рабочих мест, созданных при моей администрации, находятся в частном секторе. Мы покончили с принципами разнообразия, равенства и инклюзивности в Америке.

Мы отменили рекордное количество регулирующих норм, губительных для рабочих мест. И за один год мы избавили 2,4 миллиона американцев, что является рекордом, от необходимости получать продовольственные талоны. И по всем этим причинам я говорю сегодня вечером, члены Конгресса, что наше государство сильно. Наша страна снова побеждает.

На самом деле мы побеждаем так сильно, что действительно не знаем, что с этим делать. Люди спрашивают меня: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, господин президент, мы слишком часто побеждаем, мы больше не можем этого вынести. Мы не привыкли побеждать в нашей стране. До вашего прихода мы всегда проигрывали, а теперь мы слишком часто побеждаем".

И я говорю: "Нет, нет, нет, вы снова победите. Вы победите по-крупному. Вы победите больше, чем когда-либо".

И чтобы доказать это, чтобы доказать это, с нами группа победителей, которые только что заставили гордиться всю страну. Мужская олимпийская хоккейная команда, завоевавшая золотую медаль, заходите. Вперед. Они это заслужили. Они это заслужили.

Я впервые вижу, чтобы они поднялись. И, честно говоря, не все из них поднялись. Но они победили фантастическую канадскую команду в овертайме, все это видели. Как и американская женская команда, которая скоро приедет в Белый дом.

Раньше они были в Овальном кабинете.

Представьте: 46 ударов по воротам. Я спросил вратаря про тот самый эпизод, когда использовал клюшку, и отбил шайбу — ты это практиковал или немного повезло?

Он не стал отвечать на этот вопрос. Но я просто хочу сказать вам, что члены этой великолепной хоккейной команды будут очень рады узнать, исходя из их голосов и моего голоса — и в данном случае мой голос был важнее, — что я скоро передам Коннору нашу высшую гражданскую награду, которая на протяжении многих лет вручалась многим спортсменам.

Но когда я говорю "много" — не слишком много, например, 12. Это называется высшей гражданской наградой в нашей стране — Президентская медаль Свободы.

Великие спортсмены получали ее — очень хорошие, лучшие. И я думал, что он это заслужил. И я действительно проголосовал "за". Я сказал: "Я не дам, если кто-то скажет нет", — и каждый из них быстро поднял руку. Поэтому хочу поблагодарить вас всех. Какую особенную работу вы сделали. Какие же вы особые чемпионы. Большое спасибо.

Я также рад сообщить, что в следующий раз, когда олимпийский факел будет зажжен, он будет здесь, в Америке, на Олимпийских играх 2028 года — это летние игры прямо в Лос-Анджелесе. Мы хорошо справимся в Лос-Анджелесе.

И Лос-Анджелес будет безопасен так же, как стал Вашингтон, округ Колумбия — теперь один из самых безопасных городов страны.

Но скоро чемпионат мира и Олимпийские игры — и это захватывающая новость. Так что этот год станет годом празднования нашей страны и героев, которые сохранили ее свободной.

Мужчины вроде Бадди Таггарта. В 17 лет Бадди добровольно пошел защищать Америку во Второй мировой войне. Служа на Тихом океане под командованием великого генерала Дугласа Макартура, он храбро сражался в знаменитой битве при Маниле. Он так много сделал. Он был тяжело ранен и чуть не был убит вражескими пулеметами на Лусоне. А 81 год назад в этом месяце он освободил крупнейший лагерь для интернированных на Филиппинах — один из крупнейших в мире.

Он получил множество наград, включая Пурпурное сердце и Бронзовую звезду, вернулся домой, завел семью, и сегодня вечером он в галерее с нетерпением ждет 4 июля 2026 года — своего 100-летия.

Итак, Бадди, ты храбрый человек, и мы тебя приветствуем.

Даже во времена испытаний, неудач и огромной душевной боли дух 1776 года всегда ярко проявлялся. Это было 4 июля прошлого года, когда наводнение разрушило летний лагерь для девочек в центральном Техасе — одна из худших вещей, что я когда-либо видел. Я был там.

Взмывая на 26 футов за считанные минуты и трагически унося множество жизней — вы все это помните. Когда вода грозила смыть ее, 11-летняя Милли Кейт МакКлаймонд закрыла глаза и помолилась Богу. Она думала, что умрет.

Эти молитвы были услышаны, когда спасатель Береговой охраны Скотт Рускан спустился с вертолета над ней. Никто не знал, откуда он. Это была первая спасательная миссия Скотта. Молодой парень. Очень смелый. Очень, очень на высоте. Всегда лучший в классе. И он спас не только Милли Кейт, но и еще 164 человека. Люди наблюдали за Скоттом издалека и не могли поверить своим глазам.

Ветер дул. Дождь лил как из ведра. Эта бурная вода — никто никогда не видел ничего подобного. Они сказали: "Вау, это что-то!" Сегодня вечером Скотт и Милли Кейт здесь вместе, впервые воссоединились. Спасибо, Скотт, Милли Кейт.

И, старшина Рускан, рад сообщить вам, что я награждаю вас орденом Легиона заслуг за выдающийся героизм. Исключительный героизм. Спасибо!

И я хотел бы, чтобы военный помощник приехал и позаботился об этой службе. Военный помощник, спасибо. Позаботьтесь об этой очень важной службе. Большое спасибо.

С 1776 года и до сегодняшнего дня каждое поколение американцев выступает вперед, защищая жизнь, свободу и стремление к счастью — и делает это ради следующего поколения. Но теперь наша очередь. Вместе мы строим нацию, где каждый ребенок имеет шанс добиться большего и идти дальше, где правительство подчиняется народу, а не элитам, и где интересы трудолюбивых американских граждан всегда являются нашей главной и высшей заботой.

Это долг, которым мы обязаны героям, которые были до нас, и это обещание, которое мы должны сдержать перед Америкой на протяжении нашего 250-летия.

В прошлом году я призвал Конгресс начать миссию с принятия крупнейших налоговых льгот в истории Америки, и наше республиканское большинство справилось с этим блестяще. Спасибо, республиканцы!

Все демократы — каждый из них — голосовали против этих действительно важных и крайне необходимых масштабных налоговых сокращений. Они хотели, чтобы масштабное повышение налогов навредило народу.

Но мы держались крепко, и мы не ввели налог на чаевые, налог на сверхурочные и налог на социальное обеспечение для наших замечательных пожилых людей. Мы также сделали проценты по автокредитам налогово вычитаемыми — в первый раз, но только если автомобиль произведен в Америке.

Недавно в Пенсильвании я познакомился с Меган Хемхаузер, преданной мамой, которая обучает своих детей дома. Прекрасно. Двое детей.

Она работает официанткой, пока ее муж работает сверхурочно, управляя тяжелой техникой. Меган сегодня вечером здесь, и она рада сообщить, что стала намного богаче: без налога на чаевые, без налога на сверхурочные и с расширенным налоговым кредитом на детей Меган и ее муж получат более 5 тысяч долларов в год дополнительно, сократив ее налоговый счет более чем вдвое.

Меган, пожалуйста, встань! Мы боремся за тебя, Меган! Спасибо, Меган. Спасибо, Меган. Мы боремся за тебя, Меган.

Миллионы будут предварительно профинансированы Министерством финансов США и частными лицами, такими как Майкл и Сьюзан Делл, которые пожертвовали 6 250 000 000 долларов на финансирование счетов Трампа для 25 миллионов американских детей. Они замечательные люди.

Знаешь, я спросил Майкла: "Как ты зарабатываешь столько денег?" Он сказал: "Я просто сидел в общежитии в школе, делал компьютеры и продавал их людям. И я просто продолжал продавать и продавать." Довольно удивительная история. Это называется американской мечтой. Он продал много компьютеров, много этих ноутбуков.

Поэтому я поздравляю его с этим, но очень благодарю его и Сьюзан, а также других, таких как Брэд Герстнер — потрясающий человек. Он стоял за этим с самого начала. Брэд Герстнер. Спасибо, Брэд. Таким образом, с небольшими дополнительными взносами счета этих молодых людей могут вырасти до $100,000 и более к 18 годам.

Подумай об этом. Сколько это денег для человека, который начинал с ничего? Более ста тысяч, может быть гораздо больше. Чтобы инвестировать в будущее наших детей, отправляйтесь в trumpaccounts.gov, trumpaccounts.gov. И многие так делают. Это популярно. Я горжусь ими. Я очень горжусь теми, кто запустил все это.

Одной из главных причин ошеломляющего экономического поворота в нашей стране — крупнейшего в истории, когда индекс Dow Jones преодолел 50 000 долларов на четыре года раньше графика, а индекс S&P достиг 7 000, чего не должно было происходить много лет — это тарифы. Я использую эти тарифы, вложил сотни миллиардов долларов, чтобы заключить выгодные сделки для нашей страны.

Все работало хорошо. Страны, которые десятилетиями нас обманывали, теперь платят нам сотни миллиардов долларов. Они так сильно нас ругали. Вы все это знаете. Все это знают. Даже демократы это знают. Они просто не хотят это говорить. И все же эти страны теперь счастливы, и мы тоже. Мы заключали сделки. Все сделки заключены. И они счастливы. Они уже не зарабатывают деньги, как раньше, но мы зарабатываем много.

Инфляции не было, огромный рост. Главная новость заключалась в том, как Дональд Трамп правильно все предсказал, а 22 лауреата Нобелевской премии по экономике — нет. Они полностью ошиблись. Они сильно ошиблись. А потом всего четыре дня назад Верховный суд США вынес неприятное решение.

Очень неудачное решение. Но хорошая новость в том, что почти все страны и корпорации хотят сохранить уже заключенную сделку, верно, Скотт? Понимая, что юридическая власть, которую я имею как президент для заключения новой сделки, может наказать их гораздо хуже. И поэтому они продолжат работать по тому же успешному пути, который мы обсуждали до неудачного вмешательства Верховного суда.

Действия Конгресса не понадобятся. Он уже проверен временем и одобрен. И со временем, я верю, что тарифы, оплачиваемые иностранными странами, как и в прошлом, существенно заменят современную систему подоходного налога, снимая большую финансовую нагрузку с людей, которых я люблю.

Правда? В дальнейшем фабрики, рабочие места, инвестиции и триллионы и триллионы долларов будут продолжать поступать в Соединенные Штаты Америки. Потому что у нас наконец-то есть президент, который ставит Америку на первое место. Я поставил Америку на первое место. Я люблю Америку.

Десятилетиями, до моего прихода, у нас было совсем не так. От торговли до здравоохранения, от энергетики до иммиграции — все было украдено и подстроено, чтобы выкачать богатство из продуктивно работающих и трудолюбивых людей, которые делают нашу страну великой, которые заставляют ее править миром.

При Байдене и его коррумпированных партнерах в Конгрессе и за его пределами ситуация достигла точки перелома с "Зеленой новой аферой" — открытыми границами для всех. Они поступали миллионами из тюрем, из психиатрических учреждений. Были убийцы — 11 888 убийств. Они пришли в нашу страну. Ты позволил этому случиться. И рекордная инфляция, которая обошлась средней семье в 34 000 долларов всего за мгновение времени.

Теперь те же люди в этой палате, кто голосовал за эту катастрофу, внезапно используют слово "доступность". Слово — они просто его использовали. Кто-то дал им это, прекрасно понимая, что именно они вызвали и создали повышенные цены, которые должны были терпеть все наши граждане.

Они знали, что их заявления — ложь. Они это знали. Они знали, что их заявления — грязная, гнилая ложь. Их политика создала высокие цены. Наши политики быстро их отменяют. У нас все очень хорошо. Цены стремительно падают.

Цена на яйца снизилась на 60 процентов. Госпожа секретарь, спасибо. Стоимость курицы, масла, фруктов, отелей, автомобилей, аренды сегодня значительно ниже, чем когда я вступил в должность.

И даже говядина, которая была очень дорогой, начинает значительно дешеветь. Просто подождите немного. И скоро вы увидите цифры, которые мало кто мог бы достичь совсем недавно. Никто не может поверить, когда видит такие цифры, особенно на энергию. Когда они видят, что энергия падает до таких чисел. Они не могут в это поверить. Это как очередное большое снижение налогов.

Я также сталкиваюсь с одним из самых масштабных мошенничеств нашего времени: сокрушительными расходами на здравоохранение. С момента принятия "Закона о недоступном медицинском обслуживании", иногда называемого Obamacare, крупные страховые компании разбогатели. Это было предназначено для страховых компаний, а не для людей. Наше правительство ежегодно выделяло им сотни и сотни миллиардов долларов, а цены на их акции взлетали на 1 000, 1 200, 1 400 и даже на 1 700 процентов, как ничто другое.

Именно поэтому я представил "Великий план здравоохранения". Я хочу прекратить все выплаты крупным страховым компаниям и вместо этого отдавать эти деньги напрямую людям, чтобы они могли покупать собственное медицинское обслуживание, что будет по гораздо более низкой цене.

Кроме того, мой план требует максимальной прозрачности цены. Это серьезно. Звучит так просто, так масштабно. Я сделал это в свой первый срок, и демократы сразу же отменили его, осознавая, что делают очень плохое дело для народа. Расходы должны были сильно вырасти, и именно так и произошло, а теперь я сильно снижаю их в сфере здравоохранения и всего остального.

Я также снижаю резко завышенные цены на рецептурные препараты, чего никогда раньше не было.

Другие президенты пытались это сделать, но так и не смогли. Они пытались. На самом деле большинство не пыталось. Они сказали, что пытались. Они не смогли этого сделать. Они даже близко не приблизились. Это были только разговоры, а не действие. Но у меня все получилось. Согласно моим недавно принятым, наиболее благоприятным соглашениям о нации, американцы, которые десятилетиями платили самые высокие цены за рецептурные лекарства в мире, теперь заплатят самую низкую цену за лекарства в мире. Самая низкая цена.

Итак, в первый год второго срока — это должен был быть мой третий срок, но произошли странные вещи. Я взял рецептурные лекарства — очень важную часть здравоохранения — от самых высоких цен во всем мире до самых низких. Это большое достижение. В результате разница в ценах составляет 300, 400, 500, 600 процентов и более — все это уже доступно на новом сайте под названием trumprx.gov. И, кстати, не я назвал и его.

И вот сегодня вечером первый клиент, который получил такую большую скидку. Кэтрин Рейнер. Пять лет она и ее муж боролись с бесплодием и обратились к ЭКО. Один препарат обходился Кэтрин в 4000 долларов.

Но несколько недель назад она зашла на сайт TrumpRx и купила тот же препарат стоимостью $4,000 — на самом деле снижение гораздо больше, чем $3,500. Кэтрин, мы все молимся за тебя, и ты будешь отличной мамой.

Теперь я призываю Конгресс закрепить мою программу в законах.

Но одно — я не уверен, что это важно, потому что будет очень сложно человеку, который придет после меня, сказать: "Давайте поднимем цены на лекарства на 700 или 800 процентов". Но Джон и Майк, если не возражаете, все равно закрепите это. Возможно, они это сделают. Все равно кодифицируйте. Спасибо.

Многие американцы также обеспокоены тем, что спрос на энергию со стороны дата-центров с ИИ может несправедливо увеличить их счета за электроэнергию. Сегодня вечером я рад объявить, что провел переговоры по новому обязательству по защите налогоплательщиков. Ты знаешь, что это такое. Мы говорим крупным технологическим компаниям, что они обязаны сами обеспечивать свои потребности в электроэнергии.

Они могут строить собственные электростанции в рамках завода, чтобы цены не выросли, а во многих случаях цены на электроэнергию снизятся для сообщества, и очень существенно. Это уникальная стратегия, ранее не применявшаяся в нашей стране.

У нас старая сеть. Она никогда не справится с такими цифрами, необходимым количеством электричества. Поэтому я говорю им, что они могут построить свой собственный завод. Они будут производить собственную электроэнергию. Это обеспечит компании возможность получать электроэнергию, одновременно снижая цены на электроэнергию для вас, и может быть очень существенным для всех ваших городов и поселков. В ближайшие годы вы увидите хорошие вещи.

Еще одним столпом американской мечты, который подвергается нападкам, является владение жильем.

Сегодня с нами Рэйсолл Уиггинс, мама двоих детей из Хьюстона. Она сделала заявки на 20 домов и проиграла все эти предложения гигантским инвестиционным компаниям, которые обошли инспекцию. Они заплатили наличными и сдают эти дома в аренду, украв американскую мечту. Она была опустошена. Именно поэтому в прошлом месяце я подписал указ, запрещающий крупным инвестиционным компаниям с Уолл-стрит скупать тысячи отдельных семейных домов.

И теперь я прошу Конгресс сделать этот запрет постоянным, потому что дома для людей — на самом деле, именно этого мы и хотим. Мы хотим дома для людей, а не для корпораций. Корпорации чувствуют себя прекрасно. Рэйсолл, большое спасибо. Удачи с вашим домом. Скоро у тебя будет такой.

Мы также облегчаем американцам накопления на пенсию, и при этой администрации мы всегда будем защищать Социальное обеспечение и Medicare. Они не защищают его для наших пожилых людей. Мы всегда будем защищать социальное обеспечение, Medicare — Medicare.

Давайте также сделаем, чтобы члены Конгресса не могли коррумпированно получать прибыль от использования инсайдерской информации.

Они за это стояли. Не могу поверить. Не могу поверить. Нэнси Пелоси выступила, если она здесь? Сомневаюсь. Немедленно принять Закон о прекращении инсайдерской торговли. Я не был уверен, что кто-то с этой стороны вообще будет аплодировать этому. Я очень впечатлен. Спасибо. Я очень впечатлен.

Но когда речь идет о коррупции, которая грабит — на самом деле, это грабит Америку — не было более впечатляющего примера, чем Миннесота, где члены сомалийского сообщества разграбили примерно 19 миллиардов долларов у американских налогоплательщиков. О, у нас есть вся информация.

На самом деле это число гораздо выше, а Калифорния, Массачусетс, Мэн и многие другие штаты — еще хуже. Это тот вид коррупции, который разрывает ткань нации, и мы работаем над этим. Итак, сегодня вечером, хотя она началась четыре месяца назад, я официально объявляю о войне с мошенничеством, которую возглавит наш великий вице-президент, Дж. Д. Вэнс.

Он справится. И мы сможем найти достаточно таких мошенничеств — на самом деле у нас будет сбалансированный бюджет за одну ночь. Все пройдет очень быстро. Вот о каких деньгах ты говоришь. Мы сбалансируем бюджет. Сомалийские пираты, разграбившие Миннесоту, напоминают нам, что во многих частях мира взяточничество, коррупция и беззаконие являются нормой, а не исключением.

Импорт этих культур через неограниченную иммиграцию и открытые границы переносит эти проблемы прямо сюда, в США. И именно американцы платят за это — повышение медицинских счетов, ставок на автострахование, аренды, налогов и, возможно, самое главное — преступности.

Мы разберемся с этой проблемой. Мы разберемся с этой проблемой. Мы не играем в игры. Далайле Коулман было всего 5 лет в июне 2024 года, когда 18-колесный тягач с прицепом врезался в ее автомобиль, движущийся со скоростью 60 миль в час. Водитель был нелегальным иммигрантом, которого впустил Джо Байден и который получил коммерческие водительские права от Калифорнии. Врачи сказали, что Далила никогда не сможет ходить, говорить, вести хорошую жизнь.

Она даже не сможет снова поесть. Но, вопреки всему, сейчас она учится в первом классе, учится ходить, и сегодня вечером здесь с отцом, Маркусом, потрясающим человеком. Далила, пожалуйста, ты — большое вдохновение. Пожалуйста, встаньте. Спасибо, Далила. Многие, если не большинство, нелегальных иммигрантов не говорят по-английски и не могут прочитать даже самые простые дорожные знаки направления, скорости, опасности или местоположения.

Вот почему сегодня вечером я призываю Конгресс принять то, что мы назовем законом Далилы, запрещающим какому-либо штату выдавать коммерческие лицензии нелегальным иммигрантам.

А вчера, как вы, вероятно, видели в Белом доме, я провел церемонию с американцами, потерявшими своих близких из-за бедствия нелегальной иммиграции. Люди приезжали в нашу страну, как мы позволили этому случиться с открытыми границами. Это те ангелы-мамы и семьи, которых десятилетиями наше правительство предавало, а наши СМИ полностью игнорировали — полностью игнорировали, это было ужасно. Трудно поверить, если честно.

В 2023 году 16-летняя школьная чирлидерша по имени Лизбет Медина должна была выступить на рождественском параде своего города. Но она так и не пришла. Ее мать, Жаклин, пошла домой искать ее и нашла мертвой в ванне, сильно истекающей кровью после 25 ударов ножом.

Убийца Лизбет был ранее судимым нелегальным иммигрантом, который ворвался внутрь и жестоко потушил самый яркий свет в жизни ее семьи. Жесток. Ее разбитая горем мать в галерее, чтобы напомнить всем в этом зале, почему мы депортируем нелегальных иммигрантов из нашей страны в рекордных количествах и быстро их выводим отсюда. Мы их не хотим.

Большое спасибо, Жаклин. Спасибо. Мы никогда не должны забывать, что многие в этой комнате не только позволили вторжение на границу до моего вмешательства, но и сделали бы это снова, если бы у них была возможность.

Если их когда-нибудь изберут, они откроют эти границы для одних из худших преступников в мире. Единственное, что сейчас стоит между американцами и широко открытой границей — это президент Дональд Дж. Трамп и наши великие республиканские патриоты в Конгрессе. Спасибо. Спасибо.

Пока мы говорим, демократы в этой палате прекратили все финансирование Министерства внутренней безопасности. Все отрезано — все отрезано. Они ввели еще одно закрытие работы демократов, первое стоило нам двух пунктов ВВП — два пункта ВВП, что, вероятно, их очень обрадовало.

Теперь они закрыли агентство, ответственное за защиту американцев от террористов и убийц.

Сегодня вечером я требую полного и немедленного восстановления всего финансирования пограничной безопасности, внутренней безопасности США, а также помощи людям в уборке снега.

У нас нет денег из-за демократов, и было бы здорово — мы бы с радостью помогли вам все убрать, но вы не дали денег. Никому не платят. Жаль. Так что нужно подумать об этом. У нас, если вы не знали, там довольно сильная снежная буря.

Одно из замечательных преимуществ этого выступления — это то, что оно дает американцам возможность четко увидеть, во что на самом деле верят их представители. Поэтому сегодня вечером я приглашаю каждого законодателя присоединиться к моей администрации в подтверждении одного фундаментального принципа. Если вы согласны с этим утверждением, то поддержите. Первая обязанность американского правительства — защищать американских граждан. Не нелегальных иммигрантов.

Вот почему я также прошу вас положить конец смертельно опасным городам-убежищам, которые защищают преступников, и ввести серьезные наказания для государственных чиновников, которые мешают высылке преступных иностранцев, во многих случаях наркобаронов, убийц по всей стране. Они блокируют выселение этих людей из нашей страны, и вам должно быть стыдно.

И, возможно, самое главное — я прошу вас одобрить закон "Спасти Америку". Чтобы остановить нелегальных иммигрантов и других, которые являются лицами без разрешения, голосовать на наших священных американских выборах. Мошенничество широко распространено на наших выборах. Это повсеместно. Все очень просто. Все избиратели должны предъявить удостоверение личности.

Все избиратели должны предоставить подтверждение гражданства для голосования. И больше никаких коррумпированных бюллетеней по почте, кроме случаев болезни, инвалидности, армии или поездок. Ни одного. И этот вопрос должен быть легким, и, кстати, мой рейтинг составляет 89 процентов, включая демократов, 89 процентов.

И даже новый коммунистический мэр Нью-Йорка — я считаю, что он хороший человек, на самом деле. Разговариваю с ним часто. Плохая политика, но хороший парень — только что сказал, что хочет, чтобы люди чистили снег. Они сильно пострадали. Хочет, чтобы они убрали снег. Но если вы подаете заявку на эту работу, вам нужно предъявить оригинальные документы и карту социального страхования. Тем не менее они не хотят идентификации ради самой большой привилегии — голосования в Америке.

И республиканцы, и демократы подавляющим большинством согласны с политикой, которую мы только что озвучили, и Конгресс должен объединиться и принять этот здравый смысл, спасающий страну закон, и это должно произойти до того, как что-то ещё произойдёт.

И причина, по которой они не хотят этого делать — почему кто-то не хочет удостоверения личности избирателя? Одна из причин: потому что они хотят жульничать. Есть только одна причина. Они придумывают все оправдания. Они говорят, что это расизм, придумывают что-то — ты говоришь: "Какое у них воображение." Они хотят жульничать.

И их политика настолько плоха, что единственный способ быть избранным — это жульничать, и мы собираемся это остановить. Мы должны это остановить, Джон. Мы должны это остановить.

И вот еще одна возможность проявить здравый смысл в правительстве. Сегодня вечером в галерее — Сейдж Блэр и ее мать Мишель. В 2021 году Сейдж было 14 лет, когда школьные чиновники в Вирджинии пытались перевести ее в новый пол, обращаясь с ней как с мальчиком и скрывая это от родителей. Трудно поверить, правда? Вскоре растерянная Сейдж сбежала из дома.

После того как ее нашли в ужасной ситуации в Мэриленде, левый судья отказался вернуть Сейдж родителям, так как они не сразу заявили, что их дочь — их сын. Сейдж была помещена в мужской государственный дом и долгое время сильно страдала. Но сегодня все это позади, потому что Сейдж — гордая и замечательная молодая женщина с полной стипендией в Университете Либерти. Сейдж и Мишель, пожалуйста, встаньте.

И спасибо за вашу отвагу, и кто поверит, что мы вообще говорим о таких вещах? Пятнадцать лет назад, если кто-то говорил это здесь, он бы сказал: "Что с ним не так?" Но теперь нам приходится это говорить, потому что это происходит повсюду, во многих штатах.

Но, конечно, мы все согласны, что ни один штат не может вырывать детей из рук родителей и переводить их в новый пол против их воли. Кто поверит, что мы вообще об этом говорим? Мы должны запретить это, и немедленно.

Вот это да. Нам повезло, что у нас есть страна. С такими людьми — демократы разрушают нашу страну, но мы остановили это как раз вовремя, не так ли, да?

Никто не заботится о защите молодежи Америки больше, чем наша замечательная первая леди. Теперь кинозвезда! Она кинозвезда. Ты можешь в это поверить? Кто бы мог поверить? За последний год она оказала невероятное влияние, продвигая законодательство об искусственном интеллекте, продвигая знаковый исполнительный указ о приемной семье и помогая привлечь 30 миллионов долларов на запуск инициативы Melania Trump Foster Youth to Independence.

Это действительно потрясающее событие, которое получило большую поддержку обеих партий. Она получает гораздо лучшую двухпартийную поддержку, чем я. Я не получаю ничего. Она получает многое. Когда-нибудь тебе придется рассказать, как тебе это удается.

Студенты и педагоги в каждом штате присоединились к усилиям первой леди, сохраняя следующее поколение Америки для успеха в будущем. Сегодня вечером мы приветствуем двух молодых людей, чьи жизни отражают влияние первой леди — Сьерра Бернс и Эверест Невраумонт. Спасибо вам обоим, и Мелания, спасибо, я знаю, как усердно ты над этим работала. Большое спасибо.

Я очень горжусь тем, что за время моего пребывания в должности, как в первые четыре года, так и, особенно, в прошлом году, произошел огромное обновление в религии, вере, христианстве и вере в Бога. Огромное обновление.

Это особенно актуально среди молодых людей, и во многом это связано с моим замечательным другом Чарли Кирком. Отличный парень, отличный человек.

Итак, в прошлом году Чарли был жестоко убит — на самом деле, мученик — за свои убеждения. Его замечательная жена Эрика сегодня с нами. Эрика, пожалуйста, встань.

Спасибо, Эрика. Многое пережила. В память о Чарли мы все должны объединиться, чтобы подтвердить, что Америка — одна нация под Богом, и мы должны полностью отвергнуть любое политическое насилие.

Прежде всего нужно обеспечить безопасность нашего общества. Мы добились невероятных успехов, но опасных рецидивистов продолжают выпускать политики демократов, выступающие за преступность, снова и снова. Большая честь: сегодня вечером с нами женщина, которая прошла через ад: Аня Заруцка. В 2022 году она и ее прекрасная дочь — такая красивая, какая красивая молодая женщина — Ирина бежала с Украины, раздираемой боевыми действиями, чтобы жить недалеко от Шарлотты, Северная Каролина — и, кстати, что происходит с Шарлоттой?

Прошлым летом 23-летняя Ирина ехала домой на поезде, когда безумный монстр, которого арестовывали более десятка раз и освобождали под залог без наличных, встал и жестоко порезал ей шею и тело ножом. Никто никогда не забудет — в том поезде были люди — никто не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она в последние секунды своей жизни посмотрела на нападавшего. Она умерла мгновенно. Она избежала жестокой войны, но была убита матерым преступником, отпущенным для убийств в Америке. Вошел через открытые границы.

Госпожа Заруцка, сегодня вечером я обещаю, что мы обеспечим справедливость для вашей дочери Ирины.

Я прошу этот Конгресс принять жесткие законы, чтобы убедиться, что насильственные и опасные рецидивисты попадают за решетку, а главное — чтобы они там оставались.

Начиная с прошлого лета, я направил нашу Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для восстановления порядка в самых опасных городах, включая Мемфис, штат Теннесси — большой успех — Новый Орлеан, Луизиана — большой успех — и саму столицу нашей страны, Вашингтон, округ Колумбия, где почти нет преступности. Как это произошло?

Фактически, уровень преступности в Вашингтоне сейчас находится на самом низком уровне, когда-либо зарегистрированном, а убийства в Вашингтоне в январе этого года снизились почти на 100 процентов, чем год назад.

Одной из храбрых военнослужащих, которые помогли добиться впечатляющего переворота, была 20-летняя специалист Национальной гвардии армии Западной Вирджинии Сара Бекстром.

После четырехмесячного развертывания она добровольно продлила службу, и ее звание должно было быть повышено. У нее все было так хорошо. Но уже на следующий день она патрулировала возле Белого дома, когда на нее напал террористический монстр из Афганистана и выстрелил в голову. И все из-за того, что она носила форму нашей нации, ее застрелили. Он приехал сюда, потому что не любил, когда люди носят нашу форму. Он был болен и не в себе. Не следовало быть в нашей стране. Сара Бекстром погибла, чтобы защитить нашу столицу. Ваша дочь была настоящим американским патриотом, и ее будет очень не хватать. Она была замечательным человеком. Я видел отчеты о ней. Они никогда не видели ничего подобного.

Большое спасибо. Замечательная молодая леди. Я видел отчеты. Они говорили: "Она была идеальной, идеальной."

В тот день вместе с Сарой служил штаб-сержант Эндрю Вулф. Террорист выстрелил Эндрю в голову, и никто не думал, что он сможет выбраться. Двое из них, Сара и Эндрю, оба получили сильные выстрелы в голову. Никто из них не ожидал, что выживет. Им даже не дали шанса, кроме его замечательной матери по имени Мелоди, с которой я поговорил в тот же вечер, и она была очень позитивной.

Врачи думали, что Эндрю ушел. Но его мать сказала: "Нет, нет, господин президент! С Эндрю все будет хорошо, он справится." Я никогда не видел ничего подобного. То есть ему почти не дали шансов. Она сказала: "Я не сомневаюсь, сэр! С ним все будет хорошо." Это разговор я вел с ней той ночью, когда ее сын лежал беспомощно в кровати.

"Все молятся", — сказала она. "Сэр, с ним все будет в порядке." Врачи не понимали, что она говорит. И после того, как я посмотрел на последствия нанесенного ущерба, я тоже не заметил. Она была настолько сильной и убедительной, что даже великий отец Эндрю считал, что она не осознает всю серьезность ситуации. Но она оказалась права. Правда, Мелоди? Оказалось, что она права!

Удивительно, на самом деле. Я спросил: "Откуда эта женщина?" Она была самым позитивным человеком, которого я когда-либо встречал. С Божьей помощью Эндрю сражался у края смерти. На пути к чудесному выздоровлению ему предстоит немного поработать, но он отлично справляется!

Приятно видеть. Он симпатичный парень. Рад тебя видеть. Спасибо, Эндрю. Большое спасибо.

Итак, Эндрю, раз уж ты на посту, я попрошу уважаемого генерала Джеймса Сьюарда вручить штаб-сержанту Эндрю Вулфу и великой семье Сары Бекстром награду, учрежденную нашим покойным великим президентом Джорджем Вашингтоном. Она называется "Пурпурное сердце".

Мы вас всех любим! Люблю тебя. Мы с гордостью восстанавливаем безопасность для американцев дома, а также восстанавливает безопасность для американцев за рубежом.

Наша страна никогда не была сильнее. В первые 10 месяцев я завершил восемь войн, включая Камбоджу. Разве это не смешно? Больные люди. Камбоджа и Таиланд. Пакистан и Индия. Это была бы ядерная война. 35 миллионов человек заявили, что премьер-министр Пакистана погиб бы, если бы не мое участие. Косово и Сербия. Израиль и Иран. Египет и Эфиопия. Армения и Азербайджан. Конго и Руанда. И, конечно, война в Газе. Хочу поблагодарить Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за помощь. Спасибо, Стив. Спасибо, Джаред.

И я также хочу поблагодарить человека, которому они подчиняются, госсекретаря Марко Рубио! Спасибо, Марко. Знаете, Марко получил 100 процентов голосов, когда он был в "подтверждении" — кажется, следующий выбор был около 54 процентов. И некоторые демократы теперь говорят: "Не могу поверить, что мы одобрили этого парня!"

И он сказал: "Для меня честь, что они так чувствуют." Правда, Марко? Вы отлично справились. Великий государственный секретарь. Думаю, он останется лучшим из всех.

В рамках перемирия, о котором я договарился, каждый заложник, живой и мертвый, был возвращен домой. Ты можешь в это поверить? Никто не думал, что это возможно. Никто не думал, что это возможно. И живыми, и мертвыми. И тем родителям, у которых был мертвый сын. Их мальчик.

Мы все их вернули, так что большое спасибо. И мы очень усердно работаем, чтобы положить конец девятому конфликту — между Россией и Украиной, где каждый месяц погибают 25 000 солдат. Представьте, 25 000 солдат умирают в месяц. Война, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом, никогда бы не произошла.

Как президент, я буду заключать мир там, где смогу, но никогда не буду колебаться противостоять угрозам Америке там, где это необходимо. Именно поэтому в прорывной операции в июне прошлого года американские военные уничтожили иранскую ядерную программу атакой на иранской территории, известной как операция "Полуночной молот". Десятилетиями Соединенные Штаты не позволяли Ирану получить ядерное оружие, многие десятилетия.

С тех пор как они захватили контроль над этой гордой страной 47 лет назад, режим и его убийственные прокси распространяют только терроризм, смерть и ненависть. Они убили и покалечили тысячи американских военнослужащих и даже миллионы людей так называемыми придорожными бомбами, они были королями придорожных бомб. И мы убрали Сулеймани, я сделал это в свой первый срок, это оказало огромное влияние. Он был отцом придорожной бомбы.

И всего за последние пару месяцев протесты убили как минимум 32 000 протестующих, 32 000 протестующих в их собственной стране. Их расстреляли и повесили. Мы остановили их от повешения многих под угрозой серьезного насилия, но это ужасные люди.

Они уже разработали ракеты, способные угрожать Европе и нашим зарубежным базам, и работают над созданием ракет, которые вскоре достигнут Соединенных Штатов Америки. После Midnight Hammer их предупредили не предпринимать никаких попыток восстановить оружейную программу, особенно ядерную, но они продолжают работать. Они начинают все заново.

Мы уничтожили его, и они хотят начать все заново, и сейчас снова преследуют свои зловещие амбиции. Мы ведем переговоры с ними; Они хотят заключить сделку, но мы не слышали тех секретных слов: "У нас никогда не будет ядерного оружия."

Мое предпочтение — я предпочитаю решать эту проблему дипломатией. Но одно можно сказать точно: я никогда не позволю главному спонсору терроризма, которым они безусловно являются, иметь ядерное оружие.

И ни одна нация не должна сомневаться в решимости Америки. У нас самая мощная армия на Земле. Я восстановил армию в свой первый семестр. Мы будем продолжать это делать. Я также только что одобрил бюджет в триллион долларов, у нас нет выбора, мы должны быть сильными, потому что, надеюсь, нам редко придется использовать эту великую силу, которую мы построили вместе. Это действительно называется мир через силу, и это оказалось очень, очень эффективно.

Благодаря республиканцам в Конгрессе мы инвестируем рекордное количество долларов — у нас нет выбора — в вооруженные силы США, также создавая много рабочих мест, но мы делаем это потому что, как я уже сказал, сегодня у нас больше рабочих мест, больше людей, чем когда-либо в истории нашей страны.

А страны НАТО, наши друзья и союзники, они только что согласились по моей настоятельной просьбе платить 5 процентов ВВП на военную оборону вместо тех 2 процентов, которые они не платили, мы платили почти за все НАТО. Теперь платят пять, а не три.

И получить эти 5 процентов — это то, что все говорили, что никогда не получится, не может случиться, мы получили это очень легко за одну встречу, и большая разница между 2 процентами, которые не выплачиваются, теперь 5 процентов и все, что мы отправляем на Украину, отправляется через НАТО, И они платят нам полностью. Они платят нам полностью, каждый род войск устанавливает рекорды по набору. Это так волнительно.

И каждый военнослужащий недавно получил воинский дивиденд в размере 1776 долларов. Знаешь, они положили их на мой стол, у нас деньги из тарифов и прочего, много денег.

У нас гораздо больше денег, чем многие думают, нужно немного перестроить эту программу, но это займет немного времени. Но мы получили деньги, $1,775, и они хотели моего одобрения, и я спросил: "Какое число?" $1,775.

Я ни у кого не спрашивал, можем ли мы себе это позволить, еще один доллар — я ответил: "1 776". Знаешь что, наша армия, это было четыре месяца назад, я никогда не видел ни одного человека, который бы не поблагодарил меня за это, так что для нас честь это делать, они этого заслуживают, и 1776 год — это было замечательно, и мы любим нашу армию, мы любим нашу полицию, любим наших пожарных. Знаешь, пожарных редко упоминают, мы любим наших пожарных.

Мы также восстанавливаем американскую безопасность и доминирование в Западном полушарии, действуя для защиты наших национальных интересов и защиты страны от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства. В течение многих лет обширные территории нашего региона, включая значительные части Мексики, на самом деле значительные части Мексики, контролировались убийственными наркокартелями. Вот почему я признал эти картели иностранными террористическими организациями и объявил фентанил оружием массового уничтожения.

В нашей новой военной кампании мы остановили рекордные объемы поступления наркотиков в нашу страну и практически полностью остановили их поступление по воде или морю, вы, наверное, это заметили.

Мы очень серьезно повредили их рыболовной отрасли — никто больше не хочет рыбачить. Мы также устранили одного из самых зловещих главарей картелей — вы видели это вчера. В январе, в январе элитные американские воины совершили один из самых сложных впечатляющих подвигов в мировой истории. Никто не видел ничего подобного. Иностранные лидеры позвонили мне и сказали: "Очень впечатляет." Они не могли поверить — все наблюдали, видели, что произошло.

Посмотрите на Космические Силы. Космические Силы — это моя малышка, мы это сделали, мой малыш.

И вооруженные силы Америки преодолели все оборонительные сооружения и победили врага, диктатора Николаса Мадуро и привести его к американскому правосудию. Это была абсолютно колоссальная победа для безопасности Соединенных Штатов, а также открывает светлое новое начало для народа Венесуэлы.

Мы тесно сотрудничаем с новым президентом Венесуэлы Делси Родригес, чтобы принести необычайные экономические достижения обеим странам и дать новую надежду тем, кто так сильно пострадал. Они действительно страдали.

Сегодня с нами Алехандро Гонсалес, она выросла в сплоченной венесуэльской семье и была особенно близка со своим любимым дядей Энрике. Но после того, как Энрике баллотировался и выступил против Мадуро, его захватили силы безопасности Мадуро и бросили в печально известную тюрьму режима в Каракасе.

Алехандро боялась, что она больше никогда не увидит своего дядю. Она боялась и за свою жизнь. Но после рейда мы работали с новым руководством, и они приказали закрыть эту отвратительную тюрьму и уже освободили сотни политических заключенных, и впереди еще больше.

Алехандра, рад сообщить, что дядя здесь сегодня вечером. Мы привезли его, чтобы отпраздновать свободу с вами лично. Энрике, пожалуйста, спускайся.

Спасибо, Энрике. Хорошо проведи время. Рад видеть тебя снова, Энрике.

В январском рейде по захвату Мадуро было много героев, действительно великих. Это было очень опасно, они знали, что мы идем. Все было готово. Но поступки одного воина той ночью навсегда останутся в вечных хрониках военной доблести.

Старший уорент-офицер пятого класса, Эрик Словер, спланировал миссию и был руководителем в кабине первого вертолета — большого, красивого и мощного вертолета. Это был огромный Chinook, в котором, как вы можете представить, находилось множество американских бойцов. Нося жетоны, которые его жена Эми освятила святой водой перед его отъездом — она знала, что это будет тяжело.

Эрик управлял Chinook под покровом ночи и быстро обрушился на сильно защищенную военную крепость Мадуро — это была крупная военная база, охраняемая тысячами солдат и российскими и китайскими военными технологиями.

Как это закончилось? Не очень. Во время подготовки к посадке вражеские пулеметы открыли огонь со всех сторон, и Эрик был сильно ранен в ногу и бедро. Он принял четыре мучительных выстрела, ногу разорвало на множество кусков.

И все же, несмотря на то, что использование его ног было жизненно важно для успешного полета на вертолете, как я уже говорил, самое важное — доставить множество коммандос, которые должны были захватить и задержать Мадуро, было единственным, о чем думал Эрик. И вот, когда он хлынул кровью, которая стекала обратно по проходу, вертолет приземлился под крутым углом, пулеметы стояли прямо перед ним — они были прямо перед ним, два пулеметчика, избежавших гнева предыдущих самолетов.

Эрик управлял вертолетом, используя все эти жизни и души, чтобы встретиться с врагом и позволить стрелкам уничтожить угрозу. Развернул вертолет, чтобы стрелки могли заняться делами, спасая жизни своих товарищей-воинов от катастрофического крушения глубоко на вражеской территории.

Только после того, как вертолет благополучно приземлился в нужном месте, что было жизненно важно для миссии — возможно, отменили бы миссию, если бы этого не случилось — Эрик сказал своему второму пилоту, тоже раненому, но не столь тяжело, взять управление. "Я вот-вот потеряю сознание."

Успех всей миссии и жизни его товарищей-воинов зависят от способности Эрика выдерживать жгучую боль. Это было невероятно, что случилось с его ногами — с пулями и тем, что они продолжают летать и приземляться. И люди знали, что происходит. Все в кузове вертолета знали, потому что видели, как кровь льется по проходу.

Главный уорент-офицер Словер все еще восстанавливается после серьезных ран, но я рад сообщить, что сегодня вечером он здесь со своей женой Эми. Эрик и Эми, заходите.

Итак, у нас сюрприз — Эрик и Эми. В знак признания действий Эрика, превзошедших долг, я хотел бы попросить генерала Джонатана Брагу вручить главному уорент-офицеру Словеру высшую военную награду нашей страны — Медаль Почета Конгресса.

Большое спасибо, Эрик и Эми. Рад узнать тебя получше. Недавно я встречался с ними и со многими их товарищами-воинами в Форт-Брэгге. Вы заметили название Форт Брэгг? Мы его вернули, мы вернули его. Мы выиграли с ним первую мировую войну, вторую мировую войну, а потом решили сменить название. Поэтому мы вернули его обратно. Все хотели, чтобы его вернули обратно. И десять товарищей Эрика в ту невероятную ночь победы также получат медали на частной церемонии, которая вскоре состоится в Белом доме.

Спасибо, Эрик. Это серьезно.

Сегодня вечером мы отметили многих по-настоящему выдающихся американских патриотов. Но есть еще одна живая легенда, которую нужно почтить перед уходом. Он — еще один героический американский летчик, истребитель ВМС. Ройс Уильямс служил во Второй мировой войне, в Корее, Вьетнаме — выполнил более 220 миссий. В небе над Кореей в 1952 году Ройс участвовал в легендарном воздушном бою.

Летая сквозь метель, его эскадрилья попала в засаду семи советских истребителей. Это был его первый воздушный бой в войне, и, несмотря на значительное численное и вооруженное превосходство, Ройс возглавил уничтожение четырех вражеских истребителей и почти уничтожил остальные, разгромив противников, получив 263 пули по собственному самолету и серьезные ранения.

Его история оставалась секретной более 50 лет. Он даже не хотел говорить жене. Но легенда росла и росла. Но сегодня, в сто лет, этот храбрый капитан ВМС наконец получает заслуженное признание. Он был легендой задолго до этого вечера. Ройс, пожалуйста, встань, и я попрошу первую леди Соединенных Штатов вручить капитану Ройсу Уильямсу его Медаль Почета Конгресса. Спасибо.

Я всегда хотел получить Медаль Почета Конгресса, но мне сказали, что мне нельзя давать ее себе, и я не понимаю, почему. Но если когда-нибудь откроют этот закон, я когда-нибудь буду с тобой, Рой. Это наша высшая награда — Медаль Почета Конгресса. Это большое событие, и для меня честь быть с вами в одной комнате. Большое спасибо вам обоим. Эрик, спасибо. Спасибо.

Двести пятьдесят лет — это долгое время в жизни нации, но, с другой стороны, это всего лишь мгновение в глазах истории. Двое джентльменов, с которыми мы встретились сегодня вечером в галерее, сделали свои первые вдохи сто лет назад. Сто лет до этого, 4 июля 1826 года, автор Декларации независимости, блестящий Томас Джефферсон, сделал свой последний вздох.

Одна длинная человеческая жизнь отделяет гигантов, которые провозгласили и завоевали нашу независимость, от героев, стоящих среди нас сегодня ночью. Все, что сделала наша страна и все, чего мы достигли, — это результат тех немногих великих жизней. Эти короткие главы, из которых американцы построили эту нацию, из 13 скромных колоний — до вершины человеческой цивилизации и свободы — самой сильной, богатой, могущественной и успешной нации во всей истории.

Американцы отправились на пугающий и опасный континент. Мы прорезали беспощадную дикую природу, заселили безграничную границу и приручили красивый, но очень, очень опасный Дикий Запад. Из пустых болот и широких равнин мы подняли величайшие города мира. Вместе мы овладели самыми могущественными индустриями мира и освободили миллионы от цепей фашизма, коммунизма, угнетения и террора.

Американцы подняли человечество в небо на крыльях из алюминия и стали, а затем мы запустили человечество на звезды на ракетах, движимых исключительно американской волей и несгибаемой американской гордостью. Мы провели планету своей изобретательностью, покорили планету американской культурой, и теперь мы становимся пионерами следующих великих американских прорывов, которые изменят весь мир.

Все это и многое другое — это непреходящее наследие, несравненная слава трудолюбивых патриотов, которые построили и защищали эту страну и которые до сих пор несут надежды и свободы на спине всего человечества. Годами их забывали, предавали и отбрасывали, но это великое предательство закончилось, и их больше никогда не забудут. Потому что когда миру нужны мужество, дерзость, видение и вдохновение, он все равно обращается к Америке, и когда Богу нужна нация для чудес, он точно знает, к кому обратиться.

Нет вызова, который американцы не могли бы преодолеть, нет границы, слишком обширной для нас, нет мечты слишком смелой для погони, нет горизонта, слишком далекого для нас. Ведь наша судьба написана рукой провидения, и эти первые 250 лет были лишь началом. От суровых приграничных городков Техаса до деревень в глубине Мичигана, от залитых солнцем берегов Флориды до бескрайних полей Дакоты, от исторических улиц Филадельфии до столицы нашей страны, Вашингтона, округ Колумбия, золотой век Америки наступил.

Революция, начавшаяся в 1776 году, не закончилась. Она продолжается и по сей день, потому что пламя свободы и независимости все еще горит в сердце каждого американского патриота. И наше будущее будет больше, лучше, светлее, смелее и славнее, чем когда-либо.

Спасибо, да благословит вас Бог, и да благословит Бог Америку. Спасибо.