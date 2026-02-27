Турецкая компания Baykar заявила о поражении боеприпасом Eren воздушной цели с борта БЛА "Акынджи"

ЦАМТО, 26 февраля. Турецкая компания Baykar Technologies 21 февраля объявила, что БЛА "Акынджи" успешно поразил воздушную цель, применив многоцелевой боеприпас Eren компании Roketsan.

Baykar опубликовала видео, демонстрирующее взлет БЛА с предприятия в Чорлу с двумя боеприпасами Eren на борту и запуск одного из них. Инфракрасная съемка, предположительно сделанная с помощью ГСН боеприпаса, показывает его сближение с целью, а другая камера подтвердила попадание.

Компания Roketsan заявила, что это первый случай поражения вооруженным БЛА воздушной цели, хотя в ноябре 2025 года Baykar уже заявляла, что один из прототипов ее БЛА Kizilelma поразил воздушный объект ракетой Gokdogan с радиолокационным наведением.

Roketsan впервые представила ракету Eren на выставке IDEF в Стамбуле в июле 2025 года, охарактеризовав ее как высокоскоростной барражирующий боеприпас, который может запускаться с воздушных, наземных и морских платформ по малоскоростным БЛА и легкобронированным наземным целям. Боеприпас оснащен турбореактивным двигателем, который, по данным Roketsan, обеспечивает дальность полета 100 км и продолжительность полета 15 мин., а также инфракрасной головкой самонаведения, позволяющей автономно идентифицировать и поражать цели.

21 февраля компания Baykar также объявила о проведении летных испытаний "Акынджи" с РЛС Murad компании Aselsan, которая является ключевым элементом, необходимым для обеспечения возможности применения БЛА в воздушном бою. Компания опубликовала видео, демонстрирующее взлет третьего прототипа "Акынджи" (PT3), а затем полученную картину воздушной обстановки на индикаторе РЛС.

Ожидается, что разрабатываемая Aselsan РЛС Murad 110-A будет использована для модернизации турецких истребителей F-16. РЛС также была установлена на БЛА Kizilelma, запустившем ракету Gokdogan по воздушной цели в ноябре 2025 года.

По информации Roketsan, стартовая масса Eren составляет 35 кг. Таким образом, она легче противотанковой управляемой ракеты Umtas той же компании, которая весит 37,5 кг, несколько короче (1,8 м), имеет тот же диаметр 160 мм. Заявленная максимальная дальность поражения – 8 км. Roketsan не раскрывает данные о боевой части Eren, но предположительно она легче тандемной БЧ ракеты Umtas.

По оценке экспертов, хотя Eren позиционируется как барражирующий боеприпас, ему не хватает продолжительности полета для барражирования в ожидании цели, а высокая скорость (вероятно, около 400 км/ч) затруднит перенацеливание в конечной фазе полета.

В США для противодействия БЛА уже применяют реактивные перехватчики "Койот" Блок.2 компании Raytheon. Сообщалось об оснащении российских дронов "Герань" ракетами Р-60 класса "воздух-воздух". Турецкий Eren является одним из первых боеприпасов, использованных для поражения воздушной цели с борта БЛА.

Пока не известно, планируется ли использовать оснащенные Eren и РЛС Murad БЛА "Акынджи" в качестве экономически эффективного решения для перехвата ударных БЛА и барражирующих боеприпасов противника. Теоретически этому может помешать ограниченная дальность поражения боеприпаса.