Готовится к спуску на воду второй британский фрегат класса "Тип-31"

Британская судостроительная компания Babcock отчиталась о важном этапе реализации программы производства для Королевского военно-морского флота Великобритании фрегатов класса "Тип-31" (Inspiration, "Вдохновение"): на верфи в Росайте (Шотландия) вывели из цеха второй корабль серии, а также осуществили резку первой стали для четвертого корпуса.

"По тем показателям, по которым мы обычно оцениваем свою работу с точки зрения выполнения заказов, сегодняшний день знаменует важную веху в жизни этой программы, – заявил изданию Naval News гендиректор Babcock Marine Ник Хайн. – Мы подписали контракт только в конце 2019 года, и вот уже режем сталь для четвертого фрегата. Четыре года назад мы еще только начинали строить первый корабль".

Вывод из цеха фрегата "Эктив", Великобритания

Babcock


Он добавил, что компания твердо намерена соблюсти свои обязательства и передать британскому флоту пять фрегатов "Тип-31" в течение десяти лет с момента подписания контракта.

В настоящее время головной фрегат "Венчурер", спущенный на воду в июне 2025 года, проходит дооснащение. Ожидается, что его передадут заказчику в конце 2026-го или в начале 2027 года.

Выведенные из цеха второй корабль "Эктив" в ближайшее время спустят на воду. Третий "Формидэбл", заложенный в декабре 2025 года, находится на ранних этапах постройки.

Четвертый и пятый фрегаты, "Бульдог" и "Кэмпбелтаун", планируют заложить до конца 2026 года.

Напомним, что консорциум "Команда 31", возглавляемый компанией Babcock, выиграл тендер на поставку британскому флоту пяти многоцелевых фрегатов облегченного класса "Тип-31" в ноябре 2019 года. Эти корабли понадобились из-за задержки постройки фрегатов "Тип-26" (первый из них собирались сдать в 2020 году, но спустили на воду только в декабре 2022 года, а ввод в строй теперь ожидается в 2026 году). Главными критериями при выборе поставщика фрегатов "Тип-31" стали сроки постройки и стоимость одного корабля, которая не должна превысить 250 млн фунтов стерлингов.

За основу класса "Тип-31" взяли корабли типа "Эрроухед-140", на базе которых, например, построены фрегаты "Ивер Хюитфельдт", состоящие на вооружении ВМС Дании. Длина фрегатов "Тип-31" составит около 140 метров, водоизмещение – до 6500 тонн. Они должны развивать скорость до 26 узлов, дальность плавания оценивается в 9000 миль, автономность – 28 дней.

Фрегаты "Тип-31" планируют вооружить установкой вертикального пуска на 32 ячейки, 16 противокорабельными ракетами NSM от норвежской Konsberg, 76-мм орудием от итальянской группы Leonardo, 35-мм и 12,7-мм артиллерийскими комплексами, а также 324-мм торпедными аппаратами.

