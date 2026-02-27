Politico: европейские ядерные средства скоро будут бессильны против России

Российская армия активно развивает средства ПВО и ПРО, пишет Politico. И уже в самом скором времени, по мнению экспертов, британские и французские ядерные силы не смогут нанести России хоть какой-то урон.

Эстер Уэббер (Esther Webber)

Российские средства противовоздушной и противоракетной обороны скоро смогут осуществлять перехват британского и французского ядерного оружия. Об этом говорится в новом аналитическом докладе, подготовленном британским аналитическим центром "Королевский институт оборонных исследований"*.

Москва укрепляет свой ядерный щит в воздушном пространстве, предпринимая шаги, которые в следующем десятилетии могут лишить две европейские ядерные державы возможности нанести ответный удар.

В отличие от США, которые обладают более разнообразным ядерным арсеналом, Британия и Франция сделали ставку на небольшое количество средств ядерного нападения морского базирования.

Разрабатываемые Россией системы противоракетной обороны становятся все более эффективными. По имеющейся информации, Израиль и США в 2024 году перехватили 90% ракет, запущенных Ираном двумя волнами, в каждой из которых было приблизительно 200 баллистических ракет.

В докладе "Королевского института оборонных исследований*" говорится, что если на такой уровень перехвата выйдет система, прикрывающая Москву, то скромный британский или французский ядерный удар не принесет ожидаемого результата.

Автор этого аналитического доклада Сидхарт Каушал отметил, что способность нанести удар по Москве "лежит в основе европейского независимого ядерного сдерживания, подтверждая его убедительность и надежность". Он заявил, что такая способность все чаще будет подвергаться испытанию, так как обеспечиваемое США расширенное сдерживание подвергается серьезным нагрузкам из-за давления со стороны Китая.

Ядерный арсенал Европы в последние годы оказался в центре внимания. Некоторые страны настаивают на проведении переговоров о формировании собственных сил сдерживания в дополнение к американскому оружию.

НАТО по-прежнему считается краеугольным камнем системы ядерного сдерживания, однако такие страны, как Франция, Германия и Швеция все чаще проявляют готовность обсуждать роль Европы из-за появившихся сомнений в том, что Соединенные Штаты будут отражать нападение на ЕС (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", —прим. ИноСМИ).

Британия пока очень сдержанно и осторожно говорит на эту тему, но Кир Стармер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заговорил о "расширенном ядерном сотрудничестве с Францией".

Силы ядерного сдерживания Франции всегда существовали отдельно от американских и натовских, а британский ядерный арсенал независим от Вашингтона, хотя в его основе лежат американские технологии.

Вопрос о новой сети ядерного сдерживания в Европе возник в связи с истечением срока действия договора СНВ-3 между Россией и США. Между тем Москва и Пекин наращивают свои стратегические арсеналы.

* Организация признана нежелательной в России