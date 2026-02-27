Войти
ИноСМИ

Эксперты предупреждают: через 10 лет Россия сможет перехватывать европейское ядерное оружие (Politico, США)

250
0
0
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © REUTERS / Murad Sezer

Politico: европейские ядерные средства скоро будут бессильны против России

Российская армия активно развивает средства ПВО и ПРО, пишет Politico. И уже в самом скором времени, по мнению экспертов, британские и французские ядерные силы не смогут нанести России хоть какой-то урон.

Эстер Уэббер (Esther Webber)

Российские средства противовоздушной и противоракетной обороны скоро смогут осуществлять перехват британского и французского ядерного оружия. Об этом говорится в новом аналитическом докладе, подготовленном британским аналитическим центром "Королевский институт оборонных исследований"*.

Москва укрепляет свой ядерный щит в воздушном пространстве, предпринимая шаги, которые в следующем десятилетии могут лишить две европейские ядерные державы возможности нанести ответный удар.

В отличие от США, которые обладают более разнообразным ядерным арсеналом, Британия и Франция сделали ставку на небольшое количество средств ядерного нападения морского базирования.

Разрабатываемые Россией системы противоракетной обороны становятся все более эффективными. По имеющейся информации, Израиль и США в 2024 году перехватили 90% ракет, запущенных Ираном двумя волнами, в каждой из которых было приблизительно 200 баллистических ракет.

В докладе "Королевского института оборонных исследований*" говорится, что если на такой уровень перехвата выйдет система, прикрывающая Москву, то скромный британский или французский ядерный удар не принесет ожидаемого результата.

Автор этого аналитического доклада Сидхарт Каушал отметил, что способность нанести удар по Москве "лежит в основе европейского независимого ядерного сдерживания, подтверждая его убедительность и надежность". Он заявил, что такая способность все чаще будет подвергаться испытанию, так как обеспечиваемое США расширенное сдерживание подвергается серьезным нагрузкам из-за давления со стороны Китая.

Ядерный арсенал Европы в последние годы оказался в центре внимания. Некоторые страны настаивают на проведении переговоров о формировании собственных сил сдерживания в дополнение к американскому оружию.

НАТО по-прежнему считается краеугольным камнем системы ядерного сдерживания, однако такие страны, как Франция, Германия и Швеция все чаще проявляют готовность обсуждать роль Европы из-за появившихся сомнений в том, что Соединенные Штаты будут отражать нападение на ЕС (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", —прим. ИноСМИ).

Британия пока очень сдержанно и осторожно говорит на эту тему, но Кир Стармер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заговорил о "расширенном ядерном сотрудничестве с Францией".

Силы ядерного сдерживания Франции всегда существовали отдельно от американских и натовских, а британский ядерный арсенал независим от Вашингтона, хотя в его основе лежат американские технологии.

Вопрос о новой сети ядерного сдерживания в Европе возник в связи с истечением срока действия договора СНВ-3 между Россией и США. Между тем Москва и Пекин наращивают свои стратегические арсеналы.

* Организация признана нежелательной в России

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
СНВ-3
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"