Ким Чен Ын приказал в приоритетном порядке оснастить ВМС КНДР ядерным оружием

ЦАМТО, 26 февраля. Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу в приоритетном порядке оснастить ВМС страны ядерным оружием в рамках курса на укрепление армии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В докладе Ким Чен Ына на IX съезде Трудовой партии Кореи придано весьма важное значение стремительному и продолжительному улучшению оперативной способности ВМС с приоритетом в оснащении надводных и подводных платформ ядерным оружием", – цитирует "РИА Новости" сообщение ЦТАК.

Одновременно Ким Чен Ын потребовал модернизировать обычные вооружения армии до "мирового уровня". Кроме того, он указал на необходимость повышения боевых возможностей армии за счет реформы военного образования и подготовки, а также идеологического укрепления Вооруженных сил.