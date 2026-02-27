Politico: ЕК может использовать механизм SAFE для давления на Венгрию по кредитам Украине

ЦАМТО, 26 февраля. Еврокомиссия может использовать участие в программе оборонных кредитов SAFE как рычаг давления на Венгрию в ситуации с одобрением кредита ЕС на 90 млрд. евро Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

SAFE (Security Action for Europe) – это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.

"Венгрия поддержала активизацию ЕС в сфере обороны и стремится получить миллиарды по кредитной схеме Security Action for Europe (SAFE, общая сумму 150 млрд. евро). Некоторые дипломаты полагают, что это может быть "болевой точкой", – говорится в материале издания.

Как пишет Politico, Будапешт стремится получить 16 млрд. евро в рамках программы SAFE. Еврокомиссия уже одобрила планы большинства стран-участников схемы, за исключением трех, среди которых Венгрия.