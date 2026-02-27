Войти
Bloomberg: Пентагон потратит дополнительно 12,6 млрд. долл. на слежку за военной активностью КНР

Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: © Alex Wong/ Getty Images

ЦАМТО, 26 февраля. Пентагон намерен выделить дополнительно 12,6 млрд. долл. на слежку за военной активностью Китая, включая подводные лодки, спутники и кибероперации, чтобы противостоять росту военного присутствия Пекина в Азии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетный документ ведомства.

"Пентагон планирует дополнительно потратить 12,6 млрд. долл. на улучшение наблюдения за военными маневрами Китая, его подводными лодками и спутниками, чтобы США могли противостоять "беспрецедентному наращиванию военной мощи Китая" в Азии", – пишет издание.

Дополнительные средства предназначены, главным образом, для повышения боеготовности Вооруженных сил США, развития наступательных киберопераций и усиления наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, а также для расширения операций космического аппарата X-37B производства компании Boeing, сообщает Bloomberg.

В документе также говорится о выделении 528 млн. долл. на увеличение числа разведывательных спутников США раннего предупреждения Silent Barker, предназначенных для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые могли бы вывести из строя или повредить американские аппараты на орбите, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
