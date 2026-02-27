Войти
ЦАМТО

Бюджетный комитет Бундестага вдвое урезал сумму на закупку дронов для Будесвера

220
0
0
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

ЦАМТО, 26 февраля. Бюджетный комитет парламента ФРГ (Бундестага) одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, одновременно сократив общую сумму заказа более чем в два раза и ужесточив контроль за его исполнением.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении заключение комитета.

Ранее в бундесвере сообщили, что новыми дронами-камикадзе первой планируется оснастить не позднее начала 2027 года немецкую танковую бригаду в Литве.

"Политики из партий ХДС/ХСС и СДПГ, ответственные за бюджет, ограничивают запланированную (министром обороны ФРГ Борисом) Писториусом сделку по камикадзе-дронам на общую сумму 4,4 млрд. евро", – цитирует "РИА Новости" сообщение SZ.

Сообщается, что сумма заказа сократится, таким образом, с 4,4 млрд. евро до 2 млрд. евро.

При этом на первом этапе две участвующие в закупках оборонные компании-поставщики дронов Stark Defence и Helsing смогут получить лишь по 270 млн. евро. Впоследствии сумма заказа может возрасти, но максимум до одного миллиарда евро для каждой из этих компаний.

Немецкие парламентарии решили урезать заказ из-за недоверия к качеству запланированной к поставкам военной продукции, отмечает SZ. Как пояснили изданию в профильном комитете бундестага, дроны вышеназванных компаний пока так и не смогли "полностью доказать свою боеспособность".

Депутаты также ужесточили требования к исполнению заказа. В частности, Минобороны ФРГ будет обязано каждые полгода отчитываться в бундестаге о его реализации, а одобрение новых закупок дронов потребует согласия парламентариев, пишет SZ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"