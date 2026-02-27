Бюджетный комитет Бундестага вдвое урезал сумму на закупку дронов для Будесвера

ЦАМТО, 26 февраля. Бюджетный комитет парламента ФРГ (Бундестага) одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, одновременно сократив общую сумму заказа более чем в два раза и ужесточив контроль за его исполнением.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении заключение комитета.

Ранее в бундесвере сообщили, что новыми дронами-камикадзе первой планируется оснастить не позднее начала 2027 года немецкую танковую бригаду в Литве.

"Политики из партий ХДС/ХСС и СДПГ, ответственные за бюджет, ограничивают запланированную (министром обороны ФРГ Борисом) Писториусом сделку по камикадзе-дронам на общую сумму 4,4 млрд. евро", – цитирует "РИА Новости" сообщение SZ.

Сообщается, что сумма заказа сократится, таким образом, с 4,4 млрд. евро до 2 млрд. евро.

При этом на первом этапе две участвующие в закупках оборонные компании-поставщики дронов Stark Defence и Helsing смогут получить лишь по 270 млн. евро. Впоследствии сумма заказа может возрасти, но максимум до одного миллиарда евро для каждой из этих компаний.

Немецкие парламентарии решили урезать заказ из-за недоверия к качеству запланированной к поставкам военной продукции, отмечает SZ. Как пояснили изданию в профильном комитете бундестага, дроны вышеназванных компаний пока так и не смогли "полностью доказать свою боеспособность".

Депутаты также ужесточили требования к исполнению заказа. В частности, Минобороны ФРГ будет обязано каждые полгода отчитываться в бундестаге о его реализации, а одобрение новых закупок дронов потребует согласия парламентариев, пишет SZ.