Аракчи опроверг информацию о разработке Ираном ракет, способных достичь территории США

ЦАМТО, 26 февраля. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о разработке Тегераном ракет, способных достичь территории США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США.

"Фейковые новости", – цитирует "РИА Новости" заявление А.Аракчи телеканалу India Today.

По словам министра, Иран намеренно ограничил дальность ракет двумя тысячами километров, сами же ракеты, добавил А.Аракчи, разработаны для оборонительных целей и сдерживания, и не представляют собой глобальной угрозы.