В НАТО признали, что Россия и КНР обогнали Североатлантический альянс в строительстве ледоколов

ЦАМТО, 26 февраля. Глава объединенного штаба Вооруженных сил Норвегии Руне Андерсен признал, что НАТО отстает от России и Китая по темпам строительства ледоколов, сообщает издание Business Insider.

"Вице-адмирал Руне Андерсен, глава объединенного штаба ВС Норвегии, охарактеризовал ледоколы как один из ключевых разрывов в возможностях, который существует между НАТО и его соперниками в Арктике", – цитирует "РИА Новости" сообщение Business Insider.

Р.Андерсен добавил, что Запад отстает от Москвы и Пекина в своей способности полноценно функционировать в Арктике.

По его словам, страны НАТО признали численный дефицит ледоколов и предпринимают шаги, чтобы сократить разрыв.

Как напоминает "РИА Новости", президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола – Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.