Войти
ЦАМТО

В НАТО признали, что Россия и КНР обогнали Североатлантический альянс в строительстве ледоколов

210
0
0
Отправка ледокола Арктика на ледовые испытания
Отправка ледокола Арктика на ледовые испытания.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Даничев

ЦАМТО, 26 февраля. Глава объединенного штаба Вооруженных сил Норвегии Руне Андерсен признал, что НАТО отстает от России и Китая по темпам строительства ледоколов, сообщает издание Business Insider.

"Вице-адмирал Руне Андерсен, глава объединенного штаба ВС Норвегии, охарактеризовал ледоколы как один из ключевых разрывов в возможностях, который существует между НАТО и его соперниками в Арктике", – цитирует "РИА Новости" сообщение Business Insider.

Р.Андерсен добавил, что Запад отстает от Москвы и Пекина в своей способности полноценно функционировать в Арктике.

По его словам, страны НАТО признали численный дефицит ледоколов и предпринимают шаги, чтобы сократить разрыв.

Как напоминает "РИА Новости", президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола – Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Норвегия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"