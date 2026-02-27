Daily Star: Россия разрабатывает превосходящую по мощности "Орешник" ракету

Россия разрабатывает новую ракету, которая может превзойти "Орешник" по мощности, пишет Daily Star. Система потенциально сможет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести и поражать укрепленные цели на глубине до 30 метров.

Уилл Стюарт (Will Stewart), Том Макги (Tom McGhie), Джон О’Салливан (John O’Sullivan)

Новая система, получившая название "сын Орешника", предположительно превосходит по мощности существующую модификацию ракеты, которую российские войска уже дважды применяли в ходе конфликта на Украине.

Сообщается, что Россия разрабатывает гиперзвуковую баллистическую ракету нового поколения, способную нести ядерные боеголовки. Новейшее российское оружие по боевым параметрам может превзойти существующий "Орешник".

Эта разработка связана с Владимиром Путиным, чьи войска уже дважды применяли неядерную версию этого оружия в ходе конфликта на Украине.

Как сообщил полковник в отставке, военный аналитик Виктор Баранец, Кремль разрабатывает систему, получившую неофициальное название "сын Орешника", которая, по замыслу, должна оказать устрашающее воздействие как на западные державы, так и на Киев. По его словам, инженеры работают над вариантом с более тяжелой полезной нагрузкой, усовершенствованной топливной технологией и "фундаментально иными" системами наведения.

"Мы действительно разрабатываем и испытываем ракету, которая будет мощнее „Орешника“, — сказал он. — У нее будут улучшенные характеристики боевой части".

Баранец уточнил, что усовершенствованная система потенциально сможет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести и поражать укрепленные цели на глубине до 30 метров.

"Хотя „Орешники“ и так показывают прекрасные результаты, теперь они стремятся довести их до совершенства, чтобы отклонение от цели стало нулевым", — заявил Баранец в интервью корреспондентам российской газеты "Комсомольская правда".

Так называемая "неудержимая" ракета "Орешник", впервые показанная в конце 2024 года во время удара по цели районе Днепропетровска, по характеристикам из российских источников, представляет собой баллистическую ракету средней дальности, оснащенную несколькими боеголовками с независимым наведением. Российские власти ранее заявляли, что не существует средств защиты от такого оружия, как "Орешник" — утверждение, которое вызвало скепсис у западных экспертов.

В январе 2026 года по личному приказу президента России Владимира Путина был якобы произведен второй пуск ракеты "Орешник", развивающей скорость около 12,8 километров в час, в ходе атаки по цели вблизи украинского города Львов — всего в 60 километрах от границы НАТО и Европейского союза.

Путин утверждает, что цели уничтожаются обычными ракетами "Орешник", температура поражающих элементов которых достигает 4 000°C, что почти равно температуре поверхности Солнца.

Официальные лица в Москве и Минске также заявили, что ракетный комплекс размещен на территории Белоруссии, откуда, по имеющимся оценкам, он способен достигнуть целей в Лондоне всего за восемь минут.

Однако Министерство обороны России пока официально не подтвердило, что в настоящее время ведется разработка новой системы, превосходящей "Орешник".