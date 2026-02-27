Войти
Вестник Мордовии

В бригадах ВСУ скоро не останется танков Т-64, следующие на вымирание - Т-72

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Бригады ВСУ продолжают массово терять оставшиеся у них на вооружении основные боевые танки Т-64. "Центр Рубикон" обнародовал очередное видео уничтожения модернизированного Т-64БВ образца 2022 года.

Вражеская боевая машина была обнаружена в районе населенного пункта Великомихайловка (временно оккупированная киевским режимом территория Донбасса).

Как обычно бывает у вэсэушников, они попытались спрятать танк в одной из лесопосадок, замаскировав его, спустя рукава. В результате нескольких ударов в отделении управления и боевом отделении начался пожар. По всей видимости, внутри не было боеприпасов, так как иначе все бы закончилось мощным взрывом и полетом башни.



Конечно, в Харькове и Киеве на танковых кладбищах еще остаются Т-64А, Т-64Б1 в крайне убитом состоянии, и из них могут попытаться что-то собрать, но качество такой техники будет, что называется, "ниже плинтуса". По сути, мы будем наблюдать агонию одного из некогда обширных семейств танков серии "Т".

За Т-64 в небытие, по всей видимости, отправятся и имеющиеся у ВСУ Т-72. Их осталось сотни полторы или чуть больше, и эту технику регулярно жгут наши военнослужащие. Новых поставок уже не ожидается.

Алексей Брусилов

Видео: Центр "Рубикон"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
