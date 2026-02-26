Войти
ixbt.com

Американские ускорители превращают ядерные отходы в электричество и сокращают их опасность на 99,7%

385
0
0
Американские ускорители превращают ядерные отходы в электричество и сокращают их опасность на 99,7%
Американские ускорители превращают ядерные отходы в электричество и сокращают их опасность на 99,7%.
Источник изображения: Jefferson Lab

Новая технология Accelerator-Driven Systems (ADS) позволяет получать энергию из отработанного ядерного топлива и уменьшать срок его хранения с 100 000 до 300 лет

Учёные из Национальной лаборатории Томаса Джефферсона (Jefferson Lab, США) реализуют два масштабных проекта, направленных на оптимизацию систем ускорителей для трансмутации ядерных отходов и генерации дополнительной электроэнергии. Инициатива поддерживается грантом Министерства энергетики США (NEWTON) и меняет подход к использованию отработанного ядерного топлива: теперь его рассматривают не как проблему, а как ценный ресурс.

Технология ADS основана на использовании ускорителя частиц, который направляет поток высокоэнергетических протонов на мишень, вызывая процесс спалляции. В результате выделяются нейтроны, взаимодействующие с долгоживущими изотопами в ядерных отходах и превращающие их в менее опасные элементы. Это позволяет «сжигать» наиболее опасные компоненты и сокращать срок хранения отходов с 100 000 до всего 300 лет.

Дополнительно система генерирует значительное количество тепла, которое можно использовать для производства электроэнергии и подачи её в сеть. Такой подход обеспечивает двойную выгоду: уменьшение радиоактивности и получение чистой энергии.

Для экономической эффективности Jefferson Lab решает две ключевые задачи: повышение КПД ускорителей и обеспечение необходимой мощности. Вместо традиционных дорогих криогенных систем учёные применяют покрытие из ниобий-оловянных сплавов, позволяющее работать при более высоких температурах и использовать стандартные коммерческие охлаждающие установки. Также разрабатываются сложные резонаторы для повышения эффективности нейтронной спалляции.

Второй проект связан с источником питания ускорителя: команда адаптирует магнетроны (аналогичные тем, что используются в микроволновых печах) для обеспечения 10 мегаватт мощности при частоте 805 МГц. В сотрудничестве с промышленными партнёрами создаются прототипы, способные работать с максимальной эффективностью.

Программа NEWTON ставит цель переработать весь коммерческий запас ядерного топлива США в течение 30 лет, переводя технологии из лабораторий в промышленное производство. Активная переработка и получение энергии открывает новые перспективы для энергетики и экологии.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:21
  • 14678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине