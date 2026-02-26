Рабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Санкт-Петербурга А. Бегловым.

The Telegraph: Запад будет отправлять силы на Украину только с согласия России

Без согласия Москвы ни о каких западных "миротворцах" речи быть не может, пишет The Telegraph. "Коалиция желающих" фактически подтверждает решающую роль России в будущей системе безопасности. Реальность такова, что игнорировать позицию Кремля Запад не в состоянии.

Джо Барнс (Joe Barnes), Антония Лэнгфорд (Antonia Langford)

"Коалиция желающих" отправит войска "лишь с согласия России", сообщил осведомленный источник.

Союзники признали, что планы по отправке миротворческих сил на Украину потребуют одобрения Владимира Путина.

Как сообщили The Telegraph многочисленные источники, все больше участников так называемой "коалиции желающих" в частном порядке признаются, что их вклад в миссию будет зависит от согласия российского президента.

Это означает, что англо-французский план по надзору за режимом прекращения огня в любом виде может быть сорван по прихоти Кремля, предупредили источники в дипломатических и военных кругах.

Внутренние противоречия, вскрывшиеся в очередной юбилей спецоперации, станут болезненным ударом для Киева в его стремлении к мирному урегулированию.

Владимир Зеленский во вторник принял в Киеве дюжину европейских лидеров в четвертую годовщину полномасштабных боевых действий.

Он также принял участие в виртуальной встрече "коалиции желающих" под председательством Кира Стармера и Эммануэля Макрона, на которой обсуждалось текущее состояние дипломатии. В ходе трех раундов очных переговоров о прекращении огня украинские и российские официальные лица так и не сдвинулись с мертвой точки.

Путин твердо придерживается своего требования к Украине уступить территорию в Донбассе, не подконтрольную российским войскам. Осведомленные о переговорах европейские источники утверждают, что еще одним камнем преткновения остаются будущие гарантии безопасности.

Великобритания и Франция обязались разместить на Украине войска и вооружение по плану мирного урегулирования, дабы пресечь повторное вторжение. Минимум 26 стран из "коалиции добровольцев", куда вошли страны ЕС, а также Турция, Норвегия и Исландия, пообещали оказать содействие. Однако один высокопоставленный дипломатический источник сообщил, что сам слышал от представителей других стран, что они отправят войска "лишь с согласия России".

Кроме того, есть опасения, что без одобрения Путина любые европейские силы станут законной военной целью. "Если Россия скажет, что не согласна и будет считать эти войска мишенью, тогда придется направить силы иного рода, — признал источник. — Таким образом, согласие России имеет решающее значение".

Второй дипломатический источник предположил, что европейские правительства фактически вручили Путину карт-бланш насчет планов коалиции, потребовав себе место за столом переговоров.

Киев заявил, что прекратит боевые действия, лишь заручившись достаточными гарантиями безопасности — как со стороны США, так и со стороны европейских союзников.

Лидеры Старого Света, включая Стармера, заявили, что готовы направить на Украину силы сдерживания, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства страны — но при разведывательной и материально-технической подстраховке США.

В результате дискуссия о гарантиях безопасности тесно переплелась с переговорами о прекращении огня между Киевом и Москвой при посредничестве США.

"Поскольку сейчас это одни и те же переговоры, выходит, что Россия должна согласиться на гарантии безопасности — то есть на размещение войск на местах", — сказал источник.

Другой источник в европейском военном ведомстве назвал будущее развертывание "скорее гипотетическим" из-за давних возражений Путина против размещения войск НАТО на Украине.

Изначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный российскими и американскими чиновниками, не предусматривал отправки войск западного альянса ради поддержания мира. Пункт с прямым запретом исключен из последней редакции плана из 20 пунктов, скорректированной по итогам переговоров США с украинскими и европейскими официальными лицами.

Кремль не раз предупреждал, что любые европейские войска на Украине будут рассматриваться как законная цель. Во вторник служба внешней разведки России подлила масла в огонь, обвинив Великобританию и Францию в подготовке к передаче Киеву ядерного оружия. Высокопоставленный советник Кремля Юрий Ушаков пообещал поднять этот вопрос в Вашингтоне, что может привести к срыву мирных переговоров.

В совместном заявлении "коалиции желающих" во вторник лидеры Великобритании, Франции и Германии пообещали "усилить экономическое давление на Россию, в том числе посредством дополнительных санкций". Великобритания объявила о крупнейшем с начала конфликта пакете санкций против Москвы, направленных против доходов от энергетики и ключевых поставщиков военной техники.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Брюсселе: "Крайне важно, чтобы Украина продолжала получать военную, финансовую и гуманитарную помощь, необходимую чтобы защититься от российских ударов и удержать линию фронта".

"Одними обещаниями конфликт не закончить, — констатировал он, призвав союзников Киева нарастить военную поддержку. — Украине нужны боеприпасы сегодня — и каждый день, пока кровопролитие не прекратится".

Лидеры ЕС, включая Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту, прибыли в Киев во вторник утром практически с пустыми руками, поскольку им не удалось продавить 20-й раунд санкций против Москвы. Венгрия наложила вето на пакет карательных мер и кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро (78,4 миллиарда фунтов стерлингов), обвинив Украину в срыве поставок российской нефти в Центральную Европу.

"Можете на нас не рассчитывать. Мы не будем давать денег, мы не будем отправлять солдат, и воевать мы тоже не будем", — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем видеообращении.

В интервью The Telegraph на улице Киева бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил, что союзники разоренной страны должны доказать "серьезность" своих намерений.

"Сейчас нужно, чтобы Запад собрался — и, кстати, Британия могла бы это возглавить — и предпринял решительные шаги, и нажал на Путина посильнее, потому что сейчас он не ощущает достаточного давления, чтобы положить конец конфликту", — заявил Джонсон.

"Переговоры носят совершенно абстрактный характер. Ничто не предвещает, что Россия действительно хочет мира", — сказал он.

Джонсон заявил, что Украина должна получить американские ракеты Tomahawk ("Томагавк") и немецкие Taurus ("Таурус"), чтобы вывести из строя российские заводы по производству беспилотников, а Европа — пресечь весь экспорт российской нефти и полностью изъять замороженные на континенте российские активы, чтобы помочь Киеву.

"Пока Путин не поймет, что мы настроены серьезно, за стол переговоров он не сядет", — заключил он.