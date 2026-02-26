Войти
ЦАМТО

Консорциум компаний в составе Babcock и Saab представил проект фрегата Arrowhead 120 на тендер ВМС Швеции

Изображение фрегата проекта Arrowhead 140 консорциума Babcock Team 31, выбранного для строительства по нему пяти фрегатов типа 31 для ВМС Великобритании
Источник изображения: Babcock

ЦАМТО, 25 февраля. Британо-шведский консорциум в составе компаний Babcock и Saab представил проект фрегата Arrowhead 120 на тендер по строительству четырех кораблей класса Lulea для ВМС Швеции.

Стоимость программы оценивается в 40-60 млрд. шведских крон (около 4,5-6,7 млрд. долл.). Конкурирующими предложениями являются фрегаты FDI (Naval Group, Франция) и F110 (Navantia, Испания).

Согласно заявлению коммерческого директора Babcock Ильги Кима от 6 февраля, предложение Arrowhead 120 является эксклюзивным продуктом партнерства с Saab.

Программа Lulea инициирована после отмены в 2023 году проекта корветов Visby Gen II. Основная задача новых кораблей – обеспечение ПВО и ПЛО в операционных зонах Балтийского моря и Крайнего Севера.

Выбор поставщика запланирован на начало 2026 года, поставка первой пары кораблей – 2030 год, поставка второй пары – 2035 год.

Проект разработан на базе платформы Arrowhead 140 (фрегат Тип-31 Великобритании, экспортные варианты для Индонезии и Польши).

Основные ТТХ платформы: длина – 120 м (шведская конфигурация – 124 м), ширина – 19 м, водоизмещение – 4000–4650 т, максимальная скорость – более 24 узлов, дальность хода – 6000 морских миль (на скорости 15 узлов). ГЭУ: дизель-электрическая по схеме CODLAD.

Промышленная модель реализации предполагает строительство корпусов на зарубежных верфях с последующей интеграцией систем и дооснащением на шведских предприятиях. В мае 2024 года в рамках НИОКР Babcock и Saab приступили к этапу базового проектирования под требования ВМС Швеции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индонезия
Испания
Польша
Франция
Швеция
Компании
Babcock
