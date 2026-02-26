CNN: новые разработки ВСУ на поле боя устаревают уже через месяц

На Украине признали, что новшества ВСУ не работают на поле боя больше месяца, поскольку Россия наращивает военный потенциал, меняя характер боевых действий, сообщает CNN. А нежелание Запада признать новые реалии лишь затягивают неизбежный крах киевского режима.

Ник Пейтон Уолш (Nick Paton Walsh)

Четыре года конфликта на Украине привели к разительным переменам во всем мире — изменив характер военных действий, взаимоотношения мировых держав и европейскую безопасность.

Украинцы рассказали мне, что за эти потрясения Киев расплачивается безвозвратными тратами и невознаградимыми потерями. "Некоторые из нас не теряют оптимизма, но лишь потому, что иного выхода нет", — написал один офицер военной разведки.

Никто не желает сильнее украинцев, чтобы конфликт закончился завтра же. И вот жестокий парадокс: многие на Западе тоже хотят, чтобы боевые действия закончились — не в последнюю очередь из-за повышенных военных трат и коммунальных счетов. С другой стороны, именно скупость Запада на необходимую Киеву материальную поддержку и обрекает Украину воевать дальше.

Европейская экономия обманчива: она тратит меньше сейчас, но рискует потратить гораздо больше в будущем, если конфликт обострится.

Если линии фронта на Украине рухнут, и Киев падет, Москва, по оценкам большинства западных стран, вскоре выйдет к границам НАТО. Однако даже эта угроза Европу не пугает и не заставляет предпринимать масштабных действий. Первые три года мощной американской поддержки в виде круглых сумм были недолгими и очень скоро закончились. Но боевые действия продолжаются — и впереди нас ждет еще много печальных "юбилеев" (исключительно по вине Запада, который не желает завершать конфликт мирным путем — прим. ИноСМИ).

Дипломатическая неразбериха

Разрушения не прекращаются, и их тяжело обобщить, но давайте начнем с дипломатии. Отказ президента США Дональда Трампа от сложившихся десятилетиями переговорных стандартов — строгих форматов, красных линий и четких повесток дня, которые на протяжении десятилетий служили механизмом установления мира, — ознаменовал собой новый, пагубный подход. Об этом следует судить не только по тому, насколько он подорвал установленный порядок, но и по конкретным результатам.

А пока что они крайне скудны. Красная дорожка на Аляске для Путина, жесткие, но разрозненные меры против российской нефти, два мимолетных энергетических перемирия и неумолчные угрозы в адрес Киева, если тот не пойдет на компромисс. Но мир так и не настал — ни через 24 часа, как некогда хвастался Трамп, ни через 100 дней, ни даже через год.

Последние трехсторонние переговоры в Женеве завершились всего через два часа, притом совершенно безрезультатно. Вереница новых мест, форматов, повесток дня и участников мирных переговоров кажется бесконечной.

Революция беспилотников

Автоматизация боевых действий на Украине — это долгосрочная эволюция.

В конце 2023 года ударные беспилотники заполнили бреши в украинской пехоте и артиллерийских запасах. Страна развернула крайне изобретательную и чрезвычайно успешную гонку за высокие технологии — просто чтобы выжить. Темпы перемен и внедрения новых технологий поистине беспрецедентны: новые идеи насчет уничтожения противника появляются в среднем раз в шесть недель.

Новые достижения пугают: ранее в этом месяце появились сообщения о том, что Россия использует беспилотники с датчиками движения, которые залегают на поле боя и выжидают, пока мимо них пройдет пехота, после чего взрываются.

Революционная автоматизация процесса уничтожения личного состава еще не до конца осознана за пределами окопов на передовой, и западным военным еще предстоит к ней приспособиться.

Европа переосмыслила себя

Конфликт также изменил представление о том, что значит быть европейцем.

Альянс НАТО и безопасность континента всегда строились на клятве США прийти на выручку Европе в трудную минуту. Как бы Белый дом Трампа ни пытался перечеркнуть эту уверенность, Европа по-прежнему не торопится. Лидеры-центристы в Великобритании, Франции и Германии сопротивляются призывам тратить бóльшую часть своих скудных бюджетов на защиту от России, а их противники, крайне правые популисты, считают, что ее не составит труда утихомирить за столом переговоров.

Помощь Украине поступает медленно и запоздало, а оборонные бюджеты НАТО обещано нарастить до 5% от ВВП лишь в течение девяти лет, когда у власти практически не останется никого из действующих лидеров.

США отказываются от глобального лидерства

Вместе с тем глобальное равновесие сил было нарушено, и США отступились от своего стремления к первенству.

Трамп практически бросил Европу на произвол судьбы, а Рубио недавно предостерег ее от "цивилизационного краха". США переходят от глобального господства к новой эре, где их цели ограничены и носят локальный характер, а союзники подбираются исходя из близоруких предрассудков и идеологической совместимости. В Стратегии национальной безопасности Белого дома говорится о "других великих державах, разделенных бескрайними океанами" — вероятно, в виду имеются Китай, Индия и Россия — это не что иное, как эвфемизм для упадка глобального влияния и господства США.

Шок, истощение и бравада украинцев

Для украинцев же глубокие перемены не умозрительны и абстрактны, а как нельзя более конкретны: они несут с собой холод, тревогу, боль, скорбь, утрату или даже гибель. Шок ощущается даже после четырех лет, которые, по идее, должны были бы притупить остроту ощущений.

Офицер военной разведки Катя, с которой я впервые встретился в ходе провального летнего контрнаступления 2023 года, всегда лихо улыбается, как только на передовой возникает относительное затишье. Ее настоящее имя мы не раскрываем из соображений конфиденциальности. Она носит с собой револьвер. Ее приятель-медик покончил с собой полтора года назад. Смерть ходит за ней по пятам и омрачает почти каждый день на фронте. После каждой синей галочки под моим сообщением — знака, что его прочли — у меня словно падает гора с плеч. Это значит, она жива.

"Боевые действия превращаются в игру, но у нас нет другого выбора, кроме как вставить еще монетку и сыграть еще один кон", — написала она мне, встревоженная тем, что Россия внедряет новые беспилотные технологии.

Ее раздражает не только нехватка личного состава в рядах ВСУ, но и критика жестокой мобилизации.

"Я очень устала, — сетует она. — У нас вообще редко говорят о том, как измождены те, кто сражался без отдыха все эти годы". Еще одна проблема, по ее словам, — неквалифицированные командиры, "неопытные и слишком самоуверенные", которые ведут к "ненужным жертвам и выяснению отношений".

Линии фронта стремительно меняются и для мирных жителей. Юлия раньше работала в гостинице в Краматорске — ключевом узле на линии фронта в Донбассе — где мы часто останавливались, пока здание не было наполовину разрушено ракетой. Она осталась в городе и работала в кафе, хотя улицы то и дело оглашались воем сирен. Неделю назад она выразила уверенность, что ее город никогда не падет — даже при том, что русские стоят всего в десяти километрах. "Жизнь продолжается: рестораны, парикмахерские и супермаркеты все еще открыты", — бодрилась она.

Но, вернувшись после недели в Киеве, она обнаружила, что малые ударные беспилотники все чаще поражают автомобили и жилые дома, а на окраины города обрушиваются мощные российские авиаудары (в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, — прим. ИноСМИ). "Надеюсь, Краматорск не сдадут, — сказала она, — но, учитывая обстрелы, это будет непросто". Сейчас она поспешно переезжает в соседний Харьков — последняя из своей семьи. Ее парня только что призвали в армию, но пока он, к счастью, служит на блокпосте. "Все меняется очень быстро", — сказала она.

Один высокопоставленный украинский чиновник до сих пор никак не отойдет от того, что русские, "братский народ", столь тесно переплетенный с украинцами, ввели войска. "Пожалуй, главный шок — это что конфликт в принципе начался", — сказал он, попросив не называть его имени.

Тимур Самосудов отмечает, что из-за стремительного развития беспилотных технологий "невозможно расслабиться ни на минуту". Ничто из того, что работает против русских сегодня, не сработает в следующем месяце. Он руководил одним из первых подразделений беспилотников, которое я увидел в конце 2023 года, и теперь запускает эффективные беспилотники-перехватчики против "Гераней", которые заполонили небо над Одессой.

Самосудов сказал, что нехватка личного состава приводит к постепенной сдаче территорий, поскольку на линии фронта ВСУ подчас уступают противнику "двадцатикратно". По его словам, это "очень критично и болезненно".