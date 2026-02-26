Страны Северной Европы и Балтии выделят в 2026 году на военную помощь Украине 12,5 млрд. евро

ЦАМТО, 25 февраля. Государства Северной Европы и Балтии в этом году выделят на военную помощь Украине 12,5 млрд. евро, в том числе на закупку американского вооружения, следует из заявления этих стран.

"На 2026 год наши запланированные военные взносы составят около 12,5 млрд. евро, предоставляемые в рамках совместных и двусторонних договоренностей, включая механизм PURL (закупку американского вооружения европейскими государствами для Украины)", – цитирует "РИА Новости" заявление Северо-Балтийской восьмерки (NB8), опубликованное на сайте канцелярии президента Финляндии.

Исходя из заявления, в общей сложности эти страны уже выделили Украине более чем 42 млрд. евро в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи.