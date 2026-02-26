Пентагон заявил, что американский ВПК и подрядчики долгое время работали неудовлетворительно

ЦАМТО, 25 февраля. Работа американского ВПК и оборонных подрядчиков на протяжении продолжительного периода была неудовлетворительной.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 24 февраля помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам.

"В министерстве согласны, что работа промышленной базы и наших подрядчиков, поставляющих системы вооружений, в целом была неудовлетворительной на протяжении продолжительного периода времени", – сказал помощник министра в ходе слушаний.

М.Каденацци отметил, что именно этим обусловлены активные усилия министерства по реформированию производства и укреплению оборонно-промышленной базы для обеспечения выполнения требований Вооруженных сил.