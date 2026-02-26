Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России: как Су-34 может долететь из Москвы до Вашингтона (Military Watch Magazine, США)

MWM: дальность полета истребителя Су-34 может увеличиться до 8 тысяч километров

Су-34 удерживает звание самого дальнобойного тактического самолета в мире и значительно опережает западные аналоги, пишет MWM. А недавняя модернизация и вовсе позволила истребителю перешагнуть порог межконтинентальной дальности: теперь боевая машина способна преодолеть 8 тысяч километров и долететь до Вашингтона из Москвы.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в настоящее время — самый дальнобойный самолет тактической авиации в мире. По дальности действия он сопоставим с иными стратегическими бомбардировщиками, что обеспечивает оперативную гибкость при выполнении широкого спектра задач — от длительного барражирования в режиме ожидания до глубокого проникновения. В отличие от западных истребителей, российские редко оснащаются внешними топливными баками, а их гораздо большая дальность за счет внутреннего ресурса позволяет им эффективно действовать на больших расстояниях без необходимости создавать дополнительное лобовое сопротивление, улучшать тяговооруженность и жертвовать узлами подвески вооружения. Однако редкие кадры Су-34 с тремя внешними топливными баками ПТБ-3000 емкостью 3 000 литров каждый раскрыли уникальную конфигурацию для полетов межконтинентальной дальности в самом буквальном смысле слова.

Су-34 разрабатывался как производная от советского истребителя превосходства в воздухе Су-27 — на тот момент самого дальнобойного на вооружении не только советских, но и западных ВВС в ХХ веке. Новый истребитель оказался примерно на 50% тяжелее исходного Су-27 — и без того крупнейшего в арсенале ВВС России или НАТО. Увеличенные размеры в сочетании с более экономичными двигателями АЛ-31ФМ2 и расширенным использованием композитных материалов обеспечили более высокую производительность и еще больший радиус действия. Если максимальная перегоночная дальность Су-27 составляла 4 000 километров, то у Су-34 она оценивалась примерно в 4 800–5 000 километров. Межконтинентальной считается дальность выше 5500 километров, и Су-34 вплотную подошел к этому важному рубежу.

С тремя подвесными баками емкостью 3 000 литров каждый с учетом дополнительного веса и лобового сопротивления дальность полета Су-34 может увеличиться примерно до 8 000 километров, что позволяет самолету долететь из Москвы до Вашингтона, округ Колумбия. Тем не менее, такая дальность предполагает оптимальный профиль полета, без маневрирования и дополнительного снаряжения, чтобы свести расход топлива к минимуму. Таким образом, хотя Су-34 теоретически может совершать полеты межконтинентальной дальности без дозаправки в воздухе — в отличие от западных истребителей — эта возможность недоступна для боевых операций. Тем не менее, самолет может сохранить ряд эксплуатационных возможностей даже при полетах на такой дальности: широкий спектр средств электронной, радиолокационной и фоторазведки позволяет ему играть важную роль даже без дополнительного вооружения.

Ожидается, что Су-34 в скором времени уступит звание самого дальнобойного в мире с поступлением на вооружение китайского истребителя шестого поколения разработки Chengdu Aircraft Corporation. Ее новое детище будет не только оптимизировано для полетов на очень большие расстояния, используя расширенные возможности малозаметности, но и превзойдет Су-34 как самый крупный истребитель в мире. С другой стороны, возможности Су-34 по поражению целей на большом расстоянии будут совершенствоваться по мере внедрения новых типов ракет. Сообщается, что в 2024 году на вооружение был принят миниатюрный вариант крылатой ракеты Х-101/2 дальностью полета 5 500 километров без ущерба для дальности исходной модификации. Поскольку расширение парка Су-34 значительно ускорилось, а производство с начала 2022 года увеличилось более чем вдвое (что позволило увеличить поставки до 30 самолетов в год), ожидается, что масштабы модернизации и разработки новых вооружений также возрастут, позволив поражать цели находятся за тысячи километров от аэродромов базирования.

Кроме того, уже обсуждалась значительная вероятность, что на Су-34 будет установлен двигатель АЛ-51Ф, разработанный для истребителя пятого поколения Су-57. Помимо улучшения летно-технических характеристик и сниженной потребности в техническом обслуживании, он обеспечивает повышенную топливную экономичность и потенциально позволит самолету выполнять стратегические задачи подлинно межконтинентального радиуса действия. Внедрение нового двигателя в сочетании с новыми типами ракет и расширенной поддержкой дозаправки в воздухе позволит Су-34 взять на себя принципиально новые функции в составе ВКС России — вплоть до задач Командования дальней авиации, отвечающего за стратегический парк. Увеличение дальности полета будет иметь значительные последствия не только для России, но и для Алжира, который, как ожидается, начнет получать самолеты в 2026 году, а также для других потенциальных экспортных клиентов.