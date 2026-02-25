В Тамбове запустили строительство цеха по выпуску авиационных систем для МС-21 и «Суперджета»

Проект реализуется по программе импортозамещения гражданских авиалайнеров

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) приступил к строительству цеха на предприятии «Электроприбор» в Тамбове, где будут выпускать инерциальные навигационные системы для самолетов. Об этом рассказала пресс-служба госкорпорации Ростех.

Проект позволит создать более 500 рабочих мест и оснастить производство высокотехнологичным оборудованием. В новом цехе площадью свыше 12 тыс. кв. м будут производить навигационные системы на базе лазерных гироскопов для гражданских самолетов МС-21, «Суперджет», Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96.

Реализация проекта осуществляется Ростехом в рамках программы по расширению производства авиационных компонентов и послепродажного обслуживания воздушных судов.

Генеральный директор КРЭТ Александр Пан подчеркнул:

Государство поставило промышленности стратегическую задачу по импортозамещению гражданских авиалайнеров. Для ее решения большая кооперация предприятий под эгидой Госкорпорации Ростех наращивает производство необходимых компонентов — от ключевых агрегатов до электроники. Открытие нового цеха завода «Электроприбор» позволит увеличить выпуск бесплатформенных инерциальных навигационных систем — критически важных элементов современных воздушных судов.