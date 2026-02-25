В Италии спустили на воду первый патрульный корабль нового типа

На верфи компании Fincantieri в Рива-Тригозо состоялась церемония спуска на воду патрульного корабля нового поколения "Уголино Вивальди" класса PPX. Как уточняет Naval News, это первый из четырех кораблей данного типа, предназначенных для ВМС Италии.

Корабль заложили в декабре 2024 года. С водоизмещение около 2400 тонн его можно отнести к класса корветов.

Патрульный корабль "Уголино Вивальди", Италия Fincantieri

За поставку всех четырех патрульных кораблей отвечает консорциум, объединивший Fincantieri (51%) и промышленную группа Leonardo (49%).

На торжественном спуске на воду "Уголино Вивальди" присутствовал заместитель начальника штаба ВМС Италии вице-адмирал Фабио Грегори. Крестной матерью корабля стала Алессандра Марсильи Кавриани – внучка посмертно награжденного Золотой медалью за воинскую доблесть капитана III ранга Алессандро Кавриани, погибшего в море при затоплении корабля "Уголино Вивальди" в сентябре 1943 года.

Как отмечает Naval News, "Вивальди" выделяется передовыми решениями в сфере автоматизации и маневренности, что позволит использовать корабль в тактических сценариях различного типа. Среди наиболее заметных инноваций – интегрированная мостиковая система, разработанная для итальянских многоцелевых кораблей типа PPA компаниями Fincantieri NexTech и Leonardo. Она позволяет всего двумя операторами управлять двигателями, рулями и бортовым оборудованием, а также некоторыми функциями боевых систем.

Длина патрульных кораблей типа PPX – 95 метров, ширина – 14,2 метра, осадка – 5,4 метра, полное водоизмещение – 2400 тонн. Конструкция корпуса характеризуется носовой частью с бульбом и активными стабилизирующими плавниками в средней части корпуса, обеспечивающими эксплуатацию кораблей в условиях сильного волнения и неблагоприятной погоды.

Вместимость корабля – 93 человека, включая экипаж, численность которого может быть сокращена до примерно 70 человек, что позволяет разместить на борту подразделения морпехов или спецназовцев.