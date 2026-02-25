"У бундесвера есть самолеты, способные нести ядерное оружие": вот что стоит за предложением Мерца (Die Welt, Германия)

Die Welt: Европа может создать "ядерный зонтик" на базе французских ядерных сил

В Европе сомневаются в том, что США по-прежнему готовы держать над союзниками по НАТО свой "ядерный зонтик", пишет Die Welt. В этой ситуации взгляды естественным образом обращаются к арсеналам Франции и Британии. Но и здесь все очень непросто.

Дайана Пипер (Diana Pieper), Филипп Фритц (Philipp Fritz), Мартина Майстер (Martina Meister)

С ядерным сдерживанием все как с красотой: оно в глазах смотрящего. Этой формулой французский эксперт по ядерным вопросам, заместитель директора Фонда стратегических исследований Брюно Тертре точно подмечает: даже намек на собственную слабость способен подорвать военный потенциал. Похоже, эту логику канцлер Германии Фридрих Мерц тоже усвоил. На Мюнхенской конференции по безопасности он впервые публично рассказал о конфиденциальных переговорах с президентом Франции по поводу общей ядерной стратегии.

Сомнения в надежности США в качестве стратегического партнера подняли тему ядерного сдерживания в список приоритетов. Действительно ли президент США Дональд Трамп, если Европа подвергнется нападению, решится на ответный удар? Пожертвует Нью-Йорком ради Берлина? Вопрос, который волнует не только Мерца и подталкивает европейцев искать альтернативы американскому "ядерному зонтику".

Эммануэль Макрон запустил дискуссию о расширении французского "зонтика" еще в 2020 году. Следуя традиции отца-основателя французской ядерной мощи Шарля де Голля, в своей программной речи о ядерной доктрине президент подчеркнул общеевропейскую важность французского ядерного проекта.

Предшественники Мерца на должности канцлера проявляли к подобным утверждениям мало интереса, понимая, насколько глубоко у многих немцев укоренен страх оказаться в эпицентре ядерного конфликта. Теперь же с этой сдержанностью покончено.

В поисках европейского "зонтика безопасности"

Сегодня многим кажется наиболее привлекательной идея о том, что Европа могла бы укрыться под защитой британцев и французов — единственных на континенте с собственными ядерными арсеналами. В прошлом году они договорились о более тесной координации ядерной политики, заключив Нортвудскую декларацию. Поскольку у Лондона есть только морской компонент ядерного сдерживания, который в техническом обслуживании зависит от США, европейские надежды в первую очередь обращены к Франции.

На Мюнхенской конференции по безопасности Макрон говорил о "всеобъемлющем подходе", который Париж теперь хочет "сформулировать вместе с несколькими важными партнерами". Что это может означать, Тертре описал в модели из семи ступеней. Переговоры и участие в совместных ядерных учениях в качестве наблюдателей уже начались.

Франция могла бы привлечь партнеров к активному участию в учениях или разрешить самолетам Rafale с ядерным оружием на борту выполнять полеты над территориями союзников. На пятом шаге этой модели предполагается совместное планирование операций. На шестом — размещение ядерных боезарядов за рубежом. Седьмой пункт — ядерное участие других европейских стран. Как и в случае с американским арсеналом, контроль и право окончательного решения оставались бы в руках Парижа и Лондона.

Однако тот факт, что пока дело не продвинулось дальше первой ступени, показывает, насколько сложна эта затея. Еще сложнее станет реализовать этот план, если французское или британское оружие окажется на немецких базах. Тогда европейский "зонтик" перестанет быть дополнением к американскому и превратится в параллельную систему, а значит, будет "дорогостоящим и политически чувствительным", говорил Тертре в интервью газете Die Zeit. Самый щепетильный вопрос заключается именно в ядерном взаимодействии.

Впереди — долгий торг

Американцы хранят ядерные боеголовки на базах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. В случае крайней необходимости военные на местах могут принимать решения о запуске. В случае конфликта консультации шли бы в рамках НАТО, однако решение принимал бы только президент США. Мерц допускает похожую модель и с Францией, и с Великобританией.

"У нас в бундесвере есть самолеты, способные нести ядерное оружие, — заявил Мерц в подкасте „Смена власти“ (Machtwechsel). — Мы могли бы их использовать для доставки американского ядерного оружия. Теоретически эти носители могут применяться и к британскому, и к французскому ядерному оружию".

На самом деле фраза канцлера о том, что предстоит обсудить "непроясненные вопросы по существу", — гигантское преуменьшение. В отличие от Британии Франция, ревниво оберегающая свою самостоятельность, не входит в механизмы ядерного планирования НАТО. "Где и в каком формате обсуждать ядерное сдерживание и как вовлекать остальных европейцев — этот вопрос пришлось бы заново и очень непросто согласовывать. Для Парижа это потребовало бы серьезных уступок", — говорит Клаудиа Майор, старший вице-президент по трансатлантическим инициативам в сфере безопасности Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов*. Вместе с международной группой исследователей она анализировала варианты перекрытия возможного "разрыва" в европейской ядерной стратегии.

Наблюдатели с интересом ждут выступления Макрона о ядерной доктрине: в начале марта он собирается выступить на военной базе Иль-Лонг в Бретани, где размещены четыре из десяти французских атомных подлодок. В окружении президента говорят, что речь станет "переломным моментом". Эксперты, впрочем, считают, что базовый курс не изменится: Франция никогда не разделит право принятия решения по ядерным вопросам. Победа "Национального объединения" на выборах 2027 года этого бы тоже не изменила, а скорее даже наоборот. Правые популисты уже выступают против расширения защиты для других европейских стран, видя в этом риск утраты французского суверенитета.

Осторожность европейцев объясняется и другими причинами. Чем больше ответственности они берут на себя, тем сильнее опасение, что Вашингтон может отойти в сторону. Такое развитие событий стало бы катастрофой. Арсеналы Франции и Великобритании меньше американских, к тому же у них нет тактического ядерного оружия, а значит, сценарии возможного столкновения в Европе они покрывают недостаточно. "Даже если бы возникла политическая воля к серьезному наращиванию ядерных вооружений, самостоятельное европейское сдерживание не построить быстро. Речь идет о годах, возможно, о десятилетиях", — говорит Майор.

Не допустить национальных одиночных решений

Клаудиа Майор предлагает трехэтапный подход: "Европа должна удержать США в общей связке, дополнительно углубить ядерное сотрудничество с Францией и Великобританией и одновременно усилить конвенциональные силы — без них убедительное сдерживание невозможно".

Но некоторые европейцы не хотят ждать так долго. На этой неделе президент Польши Кароль Навроцкий заявил о желании двигаться к ядерному вооружению. "Путь к собственному польскому ядерному потенциалу, разумеется, при соблюдении всех международных правил, мы должны пройти, — сказал он в интервью телеканалу Polsat News. — Нужно создать условия, чтобы работать в этом направлении. Мы страна, находящаяся рядом с вооруженным конфликтом".

Около десяти лет назад лидер национально-консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский высказывался за "Европу — ядерную сверхдержаву". После начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Варшава, как утверждается, обсуждала размещение американского ядерного оружия на своей территории. По имеющимся сведениям, реакция США тогда была сдержанной. С учетом переориентации американской внешней политики именно это, вероятно, подтолкнуло Навроцкого к нынешнему заявлению. Поляки даже больше, чем немцы, болезненно переживают тот факт, что в надежности ключевого союзника больше нет уверенности.

В отличие от Германии, в Польше симпатии к ядерному вооружению есть и у части общества. По опросу SW Research для польского издания Onet, партнера газеты Die WELT, 41,9% респондентов поддерживают идею собственной польской атомной бомбы, 28,7% относятся к ней критически. Майор считает такой курс ошибкой: "Даже если пока совершенно непонятно, каким мог бы быть европейский вариант ядерного сдерживания, нельзя совершать ошибку и стремиться к собственному ядерному оружию. Это подаст партнерам разрушительный сигнал: "Нам своя рубаха ближе к телу". Национальные одиночные решения стали бы концом общего европейского проекта.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ