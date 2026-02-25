Польша поставила Украине более 300 танков и почти 600 БТР за время конфликта

ЦАМТО, 24 февраля. Польша поставила Киеву за время конфликта более 300 танков и почти 600 бронетранспортеров, сообщает Канцелярия премьер-министра республики.

Среди поставленной техники 318 танков, в том числе Т-72, PT-91, "Леопард 2A4", 586 бронетранспортеров, в том числе БМП-1, БРДМ-2, "Росомак", 137 ед. ствольной артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки "Краб" и самоходные минометы "Рак".

Также Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 и 10 ударных вертолетов Ми-24.

Общая стоимость военной техники и вооружения, переданного Польшей Украине до марта 2025 года, составляет 18 млрд. злотых (около 5 млрд. долл.), передает "РИА Новости".