На Западе заявили, что Россия создала первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик. Что об этом известно?

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото: Эрик Романенко / ТАСС.

MWM: РФ первой в мире создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на данный момент является самым дальним тактическим боевым самолетом в мире. Об этом пишут журналисты западного портала Military Watch Magazine (MWM). Так, по их словам, можно считать, что РФ первой в мире создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик.

Отмечается, что дальность полета данного самолета сопоставима с дальностью многих типов стратегических бомбардировщиков. Это, в свою очередь, обеспечивает оперативную гибкость для выполнения широкого спектра задач: от долгого пребывания в воздухе до значительного проникновения в воздушное пространство врага.

Российские [истребители] редко можно увидеть с внешними топливными баками, поскольку их гораздо большая дальность полета обеспечивается большим объемом внутреннего топлива, что позволяет им эффективно действовать на больших расстояниях без необходимости создания дополнительного сопротивления, снижения отношения тяги к весу и ограничения количества доступных точек подвески вооружения за счет использования таких баков

из материала MWM


Истребитель-бомбардировщик Су-34 на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова".
Источник: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Самолет был разработан на базе советского истребителя

Его прототипом является Су-27. Ранее он был самым дальнобойным истребителем, когда-либо использовавшимся Военно-воздушными силами (ВВС) СССР или любыми западными ВВС в прошлом веке, говорится в материале.

Более современная модель была усовершенствована: Су-34 отличает от предшественника то, что он имеет максимальную дальность перелета на внутреннем топливе около 4800-5000 километров, тогда как Су-27 имел 4000.

В связи с тем, что межконтинентальная дальность полета определяется как дальность более 5500 километров, Су-34 оказался близок к достижению данного показателя, отмечает MWM

При этом дальность полета истребителя может быть увеличена и до 8000 километров в случае наличия трех подвесных топливных баков объемом 3000 литров каждый. В этом случае самолет может совершить перелет из Москвы в столицу Соединенных Штатов — Вашингтон. Однако журналисты уточняют, что маневрирование и наличие вооружения значительно увеличило бы расходы топлива. Таким образом, Су-34 не может летать на межконтинентальные расстояния без дозаправки в воздухе в боевой конфигурации.

Резюмируя, авторы материала отметили, что позволить самолету выполнять стратегические задачи межконтинентальной дальности сможет его оснащение двигателем АЛ-51Ф (который разработан для истребителя Су-57). Это обеспечит самолету значительно более высокую топливную эффективность.


Истребитель-бомбардировщик Су-34 на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Су-34 назвали самым важным российским военным самолетом

Такое заявление сделал член-корреспондент Оксфордского университета Брэндон Вайхерт. Он убежден, что поставки данного самолета приносят Москве значительные успехи на фронте.

Он отметил, что российские военные хорошо научились адаптироваться к ситуации, благодаря чему имеют успехи на фронте над противником.

Одним из самых лучших боевых самолетов РФ Су-34 также считают и в «Ростехе». В госкорпорации уточнили, что после усовершенствования на основе опыта спецоперации эти истребители стали точнее и мощнее поражать цели. К преимуществам данного самолета также отнесли способность выполнять сложные задачи по наземным, воздушным и морским целям в любых погодных условиях.

