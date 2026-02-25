Войти
Оборонный бюджет Бразилии на 2026 ф.г утвержден в сумме 27,1 млрд. долл.

Истребитель Saab JAS-39E Gripen (F-39Е, бортовой номер "4104") ВВС Бразилии, 2023 год
Источник изображения: Muller Marin / ВВС Бразилии

ЦАМТО, 24 февраля. Оборонный бюджет Бразилии на 2026 ф.г. утвержден в сумме 142 млрд. реалов (27,1 млрд. долл. по текущему курсу), что составляет 1,1-1,3% ВВП страны.

Таким образом, прирост финансирования относительно 2025 года составит 9 млрд. реалов.

При этом около 80% средств оборонного бюджета поглощают статьи расходов на персонал и ТОиР. В этой связи правительство задействует механизмы внебюджетного финансирования (закупок вооружений) через программу Novo PAC (Novo Programa de Aceleracao do Crescimento) и дополнительные лимиты в размере 30 млрд. реалов на период 2026-2031 гг. (по 5 млрд. реалов ежегодно).

Приоритетным проектом является программа по закупке систем ПВО. В 2026 ф.г планируется закупка трех батарей ЗРК средней данности. По оценке экспертов, будут приобретены ЗРК средней дальности MBDA EMADS (состав: ЗУР CAMM-ER, РЛС Leonardo Kronos Land, шасси Iveco 8х8).

Кроме того, планируется интегрировать в систему ПВО страны РЛС GM200 MM/A компании Thales и SABER M200 Vigilante, а также запустить программу замены ПЗРК 9К338 "Игла-С".

В сегменте бронетанкового вооружения реализуется контракт на поставку 96 ед. ББМ CIO Centauro II BR (8х8) общей стоимостью около 5 млрд. реалов. В рамках программы VBC OAP 155mm SR ожидается финальный выбор между САУ ATMOS и CAESAR для закупки 36 ед. колесных гаубиц. Также продолжаются НИОКР по выбору ОБТ, БМП на гусеничном ходу и БАК.

Ключевым событием 2026 ф.г станет ввод в состав флота головного фрегата класса Tamandare (F200). На верфях продолжается строительство всех четырех кораблей серии, включая начатую в январе 2026 года резку стали для четвертого корпуса (F203). Подтверждены планы по опциону на вторую партию из четырех фрегатов.

По программе PROSUB планируется ввод в строй ПЛ Almirante Karam (S43). Продолжается реализация ядерной программы PNM (разработка реактора для АПЛ Alvaro Alberto). Корабельный состав также пополнят патрульный корабль Mangaratiba (P73), судно обеспечения Almirante Saldanha (H22) и десантный корабль Oiapoque (G350).

На продолжение серийного производства истребителей F-39E/F "Грипен" и ВТС KC-390 "Миллениум" выделено 1,9 млрд. реалов.

Вертолетный парк усиливается за счет закупки 12 ед. H-125 и модернизации 24 ед. UH-60L (контракт с Ace Aeronautics на 29,9 млн. долл.).

  Страны
Страны
Бразилия
Продукция
ATMOS-2000
Gripen NG
KC-390
UH-60
Игла ЗРК
Компании
Iveco
Leonardo
MBDA
PAC
Thales
Проекты
Ядерный щит
