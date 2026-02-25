Войти
Пентагон разрешил использовать ИИ компании Маска в своих засекреченных системах

Источник изображения: topwar.ru

Американская армия ускоренными темпами продолжает наращивать использование ИИ в военных целях. Так, принадлежащая Илону Маску компания подписала соглашение с Пентагоном об использовании в засекреченных военных системах своей модели ИИ Grok.

Как отмечает издание Axios, этот шаг происходит на фоне давления со стороны американского Минобороны на компанию Anthropic по поводу ограничений на использование их модели ИИ Claude. При этом неясно, планируется ли полностью заменить Claude на Grok. Однако, учитывая, что одновременно с этим американский министр войны Пит Хегсет «близок» к тому, чтобы разорвать деловые связи с Anthropic и объявить эту ИИ-компанию «риском для цепочки поставок», не исключено, что ИИ Маска полностью заменит собой Claude.

Ранее сообщалось, что Пентагон официально включил в резерв армии США технологических директоров ведущих компаний-разработчиков ИИ OpenAI, Meta и Palantir — не как консультантов, а как офицеров. Новое подразделение Detachment 201 стало первым «инновационным корпусом», где цифровые элиты получат погоны и доступ к военным проектам. Им поручено внедрять частные наработки ИИ в армейские контуры — от разведки и целеуказания до проектирования ударных систем нового поколения.

Между тем небезызвестная компания Palantir уже давно встроена в структуру Минобороны США — от логистики до планирования ударов в режиме реального времени, а Google, Meta* (*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России) и другие IT-гиганты сняли запреты на разработку боевых алгоритмов и начали создавать инструменты боевого ИИ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
