С Northrop Grumman заключен контракт на расширение производственных мощностей по выпуску B-21 Raider

B-21 Raider . Фото: U.S. Air Force / AP
B-21 Raider . Фото: U.S. Air Force / AP.

ЦАМТО, 24 февраля. ВВС США заключили контракт стоимостью 4,5 млрд. долл. с корпорацией Northrop Grumman на расширение производственных мощностей по выпуску перспективных стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider.

Согласно официальному пресс-релизу, соглашение предусматривает увеличение годовых темпов производства на 25% для сокращения сроков передачи ВиВТ заказчику при строгом соблюдении заданных ТТХ. Финансирование в объеме 4,5 млрд. долл. обеспечено в рамках оборонного бюджета на 2025 ф.г.

Параллельно Northrop Grumman получила контракт на выпуск 3-й партии (Lot 3) в рамках этапа мелкосерийного производства (LRIP) и авансовое финансирование для 5-й партии (Lot 5). Целевая средняя закупочная стоимость единицы (APUC) установлена на уровне 692 млн. долл. (в ценах 2022 ф.г.), при этом исполнитель планирует инвестировать до 3 млрд. долл. собственных средств в модернизацию производственной базы.

B-21 Raider спроектирован для выполнения задач в условиях высокой интенсивности противодействия (A2/AD). Самолет представляет собой "семейство систем" с открытой цифровой архитектурой, поддержкой опционально пилотируемого режима и передовыми стелс-технологиями. По имеющимся данным, размах крыла составляет 44,5 м, максимальная взлетная масса – до 124 т. Силовая установка базируется на двигателях Pratt & Whitney (вероятно, модификации F135), обеспечивающих высокую дозвуковую скорость и радиус действия до 12 тыс. км. Комплекс вооружения включает ядерные средства поражения (КР AGM-181 LRSO, АБ B61-12/13) и конвенциональные высокоточные системы (JASSM-ER, GBU-57 MOP).

Первая единица изделия была передана заказчику в 2025 году; на текущий момент в летных испытаниях на авиабазе "Эдвардс" задействовано как минимум два образца. Поставка первой партии на основную авиабазу "Эллсворт" (шт.Южная Дакота) запланирована на 2027 год. В дальнейшем самолеты будут распределены на авиабазы "Уайтмен" (шт.Миссури) и "Дайс" (шт.Техас).

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B61 ЯБ
F135
GBU-57
JASSM
Компании
Northrop Grumman
Pratt&Whitney
Проекты
Ядерный щит
