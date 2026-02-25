Германия с февраля 2022 года оказала Киеву военную помощь на сумму 55 млрд. евро

ЦАМТО, 24 февраля. Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на сумму 55 млрд. евро, а гражданскую поддержку – на 39 млрд. евро, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"С 24 февраля 2022 года правительство ФРГ выделило около 39 млрд. евро на гражданскую поддержку и 55 млрд. евро на военную помощь. Таким образом, Германия сейчас является крупнейшим двусторонним донором как в гражданской, так и в военной сфере", – цитирует "РИА Новости" Ш.Корнелиуса.

Ранее исследование Кильского института мировой экономики показало, что Европе пришлось почти полностью взять на себя финансирование Киева после прекращения поддержки США, европейская военная помощь Украине выросла на 67% в 2025 году. При этом рост в 2025 году был в значительной степени обеспечен крупнейшими экономиками региона, в частности, Германией и Великобританией, отмечает агентство.