Войти
ЦАМТО

Германия с февраля 2022 года оказала Киеву военную помощь на сумму 55 млрд. евро

421
0
0
Флаги Германии и Украины
Флаги Германии и Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 24 февраля. Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на сумму 55 млрд. евро, а гражданскую поддержку – на 39 млрд. евро, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"С 24 февраля 2022 года правительство ФРГ выделило около 39 млрд. евро на гражданскую поддержку и 55 млрд. евро на военную помощь. Таким образом, Германия сейчас является крупнейшим двусторонним донором как в гражданской, так и в военной сфере", – цитирует "РИА Новости" Ш.Корнелиуса.

Ранее исследование Кильского института мировой экономики показало, что Европе пришлось почти полностью взять на себя финансирование Киева после прекращения поддержки США, европейская военная помощь Украине выросла на 67% в 2025 году. При этом рост в 2025 году был в значительной степени обеспечен крупнейшими экономиками региона, в частности, Германией и Великобританией, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 17:29
  • 14661
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине
  • 25.02 10:03
  • 211
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 03:42
  • 23
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 25.02 01:14
  • 0
Комментарий к "Запад: агрессивные планы"
  • 25.02 00:36
  • 3
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»