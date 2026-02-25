«Байрактар» совершенно безнаказанно летел над нами - Сладков о первых днях СВО

Источник изображения: topwar.ru
Журналист Александр Сладков в сети делится своими впечатлениями от начала СВО, спустя четыре года после того самого начала.
Напомним, что ранним утром 24 февраля 2022 года Россия узнала о начале специальной военной операции. И тогда практически не существовало человека (как минимум в нашей стране), который мог бы предположить, что операция эта будет продолжаться и спустя 4 года после её начала.
Сладков признаётся в том, что после первых сообщений о начале войны, он испугался. Страх был связан с возможной волной беженцев. Но, как пишет военкор, «никаких толп беженцев в Донецке (там он в тот момент находился) не было».
Александр Сладков далее пишет, что затем испугался второй раз, когда увидел нашу армию.
Сладков:
Далее военкор пишет, что куда более спокойными и матерыми выглядела Донецкая армия:
Александр Сладков напоминает, что потом ВС РФ ушли из-под Киева, Харькова, затем и из Херсона, под огнём – из Красного Лимана:
По словам военного журналиста, далее стало ясно, что в этом противостоянии мы отнюдь не являемся однозначными фаворитами, особенно при учёте того, что Украину начали снабжать оружием, техникой, боеприпасами, деньгами, разведданными, военными инструкторами 54 страны мира.
Сладков:
Теперь, как пишет Сладков, совершенно другая картина: враг уже пятится, хотя и не побежал.
Стоить обратить внимание на то, что известный военный журналист дал такие оценки своих ощущений от событий первой половины СВО, пожалуй, впервые - столь открыто и однозначно. Видимо, спустя годы всё же появилась потребность рассказать о том, что тогда чувствовали многие, без ретуши. Это лишнее свидетельство того, что трезвая оценка событий, включая реалистичную оценку сил противника, в любые времена была необходима – без шапкозакидательства, что способствует более точному понимаю происходящего и формированию действенных планов и способов реагирования на вызовы. Важно, чтобы это понимали и те, кто такие планы разрабатывает, способы реагирования выбирает.
Важная ремарка в конце поста Александра Сладкова: