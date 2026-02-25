Army Times: Пентагон приступил к тестированию дронов в рамках новой инициативы

ЦАМТО, 24 февраля. Министерство войны США приступило к первому этапу испытаний недорогих дронов-камикадзе в рамках новой инициативы, направленной на расширение их применения в американской армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Army Times.

В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько сотен тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении "РИА Новости", в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.

"Министерство войны США приступило к испытаниям в рамках начальной фазы своей программы Drone Dominance – инициативы, направленной на расширение использования коммерческих дронов во всех видах Вооруженных сил", – пишет издание.

На первом этапе испытаний под названием Gauntlet на базе "Форт-Беннинг" в штате Джорджия военные будут управлять дронами и оценивать их работу, чтобы определить, какие из 25 конкурирующих производителей смогут пройти в следующий этап программы, уточняет газета.

По данным издания, всего Пентагон планирует вложить 1 млрд. долл. в ближайшие два года в американскую индустрию дронов в рамках программы Drone Dominance.