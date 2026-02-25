ERR: Эстония на фоне нехватки специалистов по БЛА откроет Академию дронов

ЦАМТО, 24 февраля. Власти Эстонии на фоне нехватки специалистов по БЛА планируют открыть в 2026 году в Таллине крупнейшую в стране Академию дронов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила телерадиокомпания ERR.

"В учебном городке в Мустамяэ на базе недавно созданного Таллиннского технологического колледжа будет работать Академия дронов. На площади в 1,5 тыс. кв. м будут расположены лаборатория роботостроения, лаборатория симуляции, дрон-арена и центр мобильных роботов", – говорится в сообщении.

По словам директора колледжа Techno TLN Оття Пярна, центр объединит под одной крышей все специальности и технологии, связанные с дронами разных типов.

"Дронов становится все больше, а специалистов не хватает. Необходимы люди, которые умели бы осуществлять их сборку, ремонтировать и профессионально ими управлять... Академия даст нам специалистов, которые будут развивать нашу экономику и технологии", – приводит телерадиокомпания слова руководителя Академии дронов Эдуарда Бриндфельдта.