Лучше самим заплатить больше, чем брать деньги из Брюсселя: в Польше спорят о миллиардах ЕС на оборону (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: Польша заявила о нежелании получать от ЕС деньги на оборону

Польша с опаской относится к намерению ЕС выделить ей деньги на оборону, пишет NZZ. Речь идет о пакете помощи в рамках механизма SAFE. По мнению польской оппозиции, это прежде всего выгодно Франции и Германии — крупнейшим европейским производителям вооружений — и ослабляет польский суверенитет.

Фолькер Пабст (Volker Pabst)

Польша — крупнейший получатель средств по программе ЕС, призванной укрепить обороноспособность Европы. Но национально-консервативная партия "Право и справедливость" выступает против этой миллиардной поддержки. Причины кроются в прежних конфликтах с Брюсселем и в растущей конкуренции правых сил.

Польша — глубоко расколотая страна. Однако по некоторым вопросам согласие есть и между лагерями. Тот факт, что Польше нужна сильная армия и, даже шире, высокая способность к сдерживанию, почти никем не оспаривается. Слишком свежа историческая память о нападениях и разделах, слишком ощутимо чувство угрозы со стороны России.

Поэтому еще до начала боевых действий на Украине Польша была одной из немногих стран НАТО, выполнявших целевой показатель 2% ВВП на оборону. Сейчас расходы на оборону превышают 4% бюджета. В ближайшие годы эта доля, как ожидается, будет только расти дальше.

Ради национальной безопасности Варшава готова и к шагам, которые еще недавно казались немыслимыми. При лево-либеральном правительстве премьер-министра Дональда Туска Польша в июле вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. После завершения моратория на прошлой неделе юридических препятствий больше нет, например, для минирования границы с Калининградской областью. Национально-консервативный президент Кароль Навроцкий, в свою очередь, недавно вновь подогрел дискуссию о польской атомной бомбе.

Наложит ли президент вето?

Однако именно вокруг программы, которая предусматривает выделения десятков миллиардов евро для безопасности Польши, разгорелся ожесточенный спор. В рамках механизма SAFE, "Инициатива по обеспечению европейской безопасности", ЕС через специальный фонд предоставляет государствам-членам льготные кредиты на военные закупки и другие проекты по укреплению обороноспособности.

Из 16 стран, заявки которых Брюссель уже одобрил, Польша должна получить самый крупный пакет помощи — с огромным отрывом. Инвестиционный план Варшавы включает проекты на общую сумму 43,7 миллиарда евро. Это почти треть всего бюджета инициативы SAFE в 150 миллиардов евро. На втором месте — Румыния с 16,7 миллиарда евро.

Однако национально-консервативная оппозиция в Польше не хочет этих денег, по крайней мере, если они идут от ЕС. Партия "Право и справедливость" (PiS) требует от близкого ей президента Навроцкого наложить вето на закон, регулирующий использование средств SAFE. Без этого закона у Польши не будет правовой основы для участия в программе. Вместо этого, утверждает PiS, стране следует дополнительно занимать средства на рынках, уже напрямую, для нужд национальной обороны.

Сам Навроцкий, по его словам, пока не определился. Но к критике SAFE он уже присоединился. Законопроект, как ожидается, вскоре поступит ему на подпись. С момента вступления в должность в августе Навроцкий заблокировал 27 правительственных инициатив.

Предостережение о будущем рычаге давления

Критика SAFE со стороны национальных консерваторов прежде всего касается условий кредитования. Большая часть средств должна быть потрачена в самой Европе. По мнению оппозиции, это сужает возможности Польши и прежде всего выгодно Франции и Германии — крупнейшим европейским производителям вооружений. Все это, утверждает "Право и справедливость", ослабляет польский суверенитет.

Польша традиционно закупает много военной продукции в США. Важным неевропейским партнером остается и Южная Корея — в прошлом году Варшава заказала там еще 180 танков. Правительство, однако, заявляет: 80% средств по программе SAFE достанутся польским производителям. Кроме того, в национальных интересах Польши — укреплять европейскую автономию в сфере безопасности.

Оппозиция же предупреждает: Брюссель в будущем может использовать кредиты как инструмент давления на Варшаву. Здесь вспоминают конфликты предыдущего правительства с ЕС. В 2021 году Еврокомиссия из-за вызывавших сомнения с точки зрения правового государства судебных реформ заморозила для Польши средства из фонда сплочения и из фонда восстановления.

Лишь после того, как новое правительство Дональда Туска объявило о намерении откатить реформы, ЕС разблокировал выплаты. По текущим опросам у право-консервативного лагеря есть неплохие шансы вернуться к власти на выборах через два года.

ЕС как образ врага

"Санкционные меры ЕС — это травма для партии "Право и справедливость, — говорит Петр Бурас (Piotr Buras) из аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям". — Они хотят заранее обезопаситься. Но в этой дискуссии есть и другие факторы: отношения с США и сдвиги внутри правого лагеря".

"Право и справедливость" и президент Навроцкий преподносят себя в качестве единственных гарантов сохранения традиционно тесного союза с США. В прошлогодней кампании Навроцкого важную роль играли связи с движением "Вернем Америке былое величие" Дональда Трампа. Хотя на фоне кризиса вокруг Гренландии и растущих сомнений в готовности Вашингтона обеспечивать безопасность Европы репутация США в Польше пострадала, в право-консервативной среде Америка по-прежнему воспринимается как единственный надежный союзник. Отсюда и упрек: мол, через SAFE ЕС вынуждает Польшу отворачиваться от США.

Параллельно польская критика ЕС становится все громче и резче. Уже несколько месяцев на политическом подъеме находится ультранационалист Гжегож Браун (Grzegorz Braun), известный антисемитскими заявлениями. Рейтинги его партии "Конфедерация Польской короны" сейчас составляют 8 – 10%. К этому экстремистскому движению, прежде всего, уходят разочарованные избиратели "Права и справедливости". Среди требований Брауна — выход Польши из ЕС.

Эту идею сегодня поддерживают 25% поляков. Для партии "Право и справедливость", которая и дальше претендует на лидерство, это серьезная проблема — тем более что более радикальные силы, ссылаясь на опыт прежнего правления партии, пытаются выставить ее "проевропейской системной партией".

Накаленная дискуссия

"У меня тоже есть сомнения по поводу инициативы SAFE, — говорит консервативный аналитик Лукаш Важеха (Łukasz Warzecha). — Еврокомиссия не должна иметь права голоса в нашей оборонной политике". Однако верно и то, что финансовые возможности Польши ограничены, а миллиардные кредиты по рыночным ставкам стали бы тяжелым бременем для нашей экономики. Об этом и нужно спорить, а не оживлять старые образы "врага", считает Важеха. "Как это часто бывает в Польше, дискуссия слишком накалилась, даже когда речь идет о таком серьезном вопросе, как национальная безопасность".