Daily Star: Россия разрабатывает гиперзвуковую ракету, превосходящую "Орешник"

Россия конструирует новую ракету, по боевым параметрам превосходящую "Орешник", пишет Daily Star. Система сможет нести восемь кинетических боеголовок и поражать цели на глубине до 30 метров. Информация о ракете, хоть и скудная, уже вызывает ужас на Западе.

Том Макги, Джон О’Салливан

По слухам, в России ведут разработку новейшей гиперзвуковой ракеты, способной нести несколько ядерных боеголовок. Как утверждается, это оружие будет намного мощнее, чем уже внушивший страх "Орешник". Усовершенствование связывают с решением Владимира Путина, который уже дважды применял подобные боеприпасы для внезапных ударов по объектам украинской промышленности.

Полковник в отставке, а ныне военный аналитик Виктор Баранец сообщил журналистам, что Кремль прямо сейчас разрабатывает "сына Орешника", способного навести ужас в Киеве и всех западных странах. По его словам, инженеры изучают конструкцию с большей полезной нагрузкой, усовершенствованной топливной технологией и "фундаментально иными" системами наведения. "Мы действительно сейчас разрабатываем ракету, которая будет намного сильнее, чем “Орешник”, — заявил он. — Она будет мощнее и лучше по всем боевым параметрам".

Баранец уточнил, что усовершенствованная система потенциально сможет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести. Также ожидается, что будущая ракета получит больший показатель бронепробиваемости со способностью поражать укрепленные цели на глубине до 30 метров. "Хотя “Орешники” и так показывают прекрасные результаты, теперь они стремятся довести их до совершенства, чтобы отклонение от цели стало нулевым", — уточнил Виктор Баранец в интервью корреспондентам российской газеты "Комсомольская правда".

Так называемый "неудержимый" "Орешник", впервые показанный в конце 2024 года во время удара по Днепропетровску, по характеристикам из российских источников, представляет собой баллистическую ракету средней дальности с мобильной пусковой установкой, оснащенную несколькими боеголовками с независимым наведением. Представители Министерства обороны ранее заявляли, что надежных средств защиты и систем противовоздушной обороны от такого оружия в мире не существует, что вызвало скептицизм у ряда западных специалистов.

В январе 2026 года по личному приказу президента Владимира Путина был якобы произведен второй пуск ракеты "Орешник", которая пролетела над территорией Украины со скоростью более 12 тысяч километров в час. Целью удара были промышленные объекты в 63 километрах от европейской границы, рядом со Львовом.

Согласно тем же заявлениям российского лидера, боевая часть обычной ракеты "Орешник" способна раскаляться при ударе до +4000 градусов по Цельсию, что приблизительно равно температуре на поверхности Солнца. Официальные лица недавно подтвердили, что мобильные пусковые установки ракетного комплекса прибыли на территорию Белоруссии. По приблизительным подсчетам, с данной территории до Лондона баллистическая ракета долетит за восемь минут.

На момент написания данного материала на официальных ресурсах Министерства обороны России не опубликовано ни подтверждений, ни опровержений просочившейся информации о разработке новейшей баллистической ракеты.