MWM: Россия уничтожила производственную линию украинских ракет "Фламинго"

Российский удар уничтожил одну из линий производства украинских ракет "Фламинго", пишет MWM. Этим она нанесла ВПК противника колоссальный ущерб. Планы Зеленского о развитии собственной ракетной программы сорваны.

Владимир Зеленский подтвердил, что одна из производственных линий новой крылатой ракеты большой дальности FP-5 Flamingo уничтожена в результате российского удара, что вынудило перенести цеха на новое место. Тем самым глава киевского режима подтвердил информацию, которая активно обсуждалась с августа прошлого года о том, что Москва нанесла непоправимый ущерб как минимум четырем украинским оборонно-промышленным предприятиям. В том числе речь шла об украинской программе по разработке баллистических ракет "Сапсан".

Официальные представители Федеральной службы безопасности России сообщили, что ущерб, нанесенный украинскому военно-промышленному комплексу, был "колоссальным". Они добавили, что Киев планировал использовать ракеты "Сапсан" для нанесения массированных ударов вглубь российской территории. "Благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны", — сообщали ресурсы ФСБ в 2025 году. Объектами массированных августовских атак были павлоградский механический завод, "Павлоградхиммаш", а также завод "Звезда" и государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в Шостке.

В свою очередь, украинские СМИ активно писали о начале тестового производства новейшей ракеты "Фламинго", которую анонсировали как первое отечественное вооружение, способное долететь вглубь российской территории. Киевские власти сообщали, что данная ракета сможет преодолевать расстояние до трех тысяч километров. Лететь она должна была на дозвуковой скорости, около 0,75 Маха, что делало её одной из самых медленных в мире, однако базовая разработка имела массивную боеголовку внушительной массы около тонны.

Киев, как и некоторые его западные партнеры, продолжает уделять большое внимание возможностям ударов по важным целям в глубине российской территории. Самая успешная операция такого рода была проведена 1 июня, когда крупномасштабная атака беспилотников на несколько авиабаз в разных частях России, включая Восточную Сибирь, нанесла серьезный ущерб. Это был первый в мировой истории случай прямого нападения на стратегические бомбардировщики.

Абсолютно все украинские ракетные программы в разной степени всегда зависели от зарубежного финансирования, в частности инвестиций из Германии. В мае 2025 года канцлер Фридрих Мерц объявил, что Берлин профинансирует производство ракет большой дальности. Способность России наносить дальние удары с использованием широкого спектра крылатых ракет и беспилотников, а также относительно ограниченные возможности Киева для равнозначного ответного удара с самого начала боевых действий ставили Украину и поддерживающие её иностранные силы в крайне невыгодное положение.

Именно поэтому программа "Фламинго" и аналогичные ей разработки должны были сократить существующий разрыв в военном потенциале двух стран. Фактически украинские удары по территории России стали возможны исключительно благодаря предоставленному доступу к системам спутникового наведения стран НАТО, а также работе западных консультантов непосредственно на передовой.

Не так давно западные военные аналитики задавались вопросом, существует ли на самом деле программа создания крылатых ракет "Фламинго" или же это одна из множества вымышленных историй, придуманных украинскими государственными пиарщиками. Самой известной из таких легенд стал "призрак Киева" — летчик-истребитель, истории о котором заполонили соцсети весной 2022 года. Даже заявления официальных киевских лиц о якобы успешных ударах ракетой по российскому полигону Капустин Яр неоднократно подвергались сомнению. Актуальные спутниковые снимки за минувшие месяцы не зафиксировали существенных изменений ландшафта. Тем не менее, престиж программы "Фламинго" удалось частично восстановить, особенно на фоне новостей, что Москва приняла на вооружение новейшие ракеты средней дальности "Орешник".