«Российский Starlink» на старте: запуск группировки «Рассвет» запланирован на первый квартал 2026 года — построено уже 16 спутников

Российская группировка обеспечит скорость до 1 Гбит/с

Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, запуск первых аппаратов отечественной низкоорбитальной группировки «Рассвет» (проект компании «Бюро 1440») запланирован на первый квартал 2026 года. На данный момент уже изготовлено 16 космических аппаратов — они готовы к выводу на орбиту.

Проект «Рассвет» позиционируется как отечественный ответ системе Starlink Илона Маска. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, развитие сети пройдет в два этапа. Первый — 300 спутников для создания базового покрытия, второй — расширение группировки до 950 аппаратов.

Система обеспечит высокоскоростной доступ в интернет (до 1 Гбит/с) в любой точке планеты. Особое стратегическое значение проект имеет для обеспечения качественной связью Северного морского пути и удаленных регионов России.

Ранее сообщалось, что спутники «Рассвет» будут запускать при помощи ракеты «Союз-2.1» с космодрома Плесецк.