Войти
ixbt.com

«Российский Starlink» на старте: запуск группировки «Рассвет» запланирован на первый квартал 2026 года — построено уже 16 спутников

602
0
+1
Спутник «Рассвет»
Спутник «Рассвет».
Источник изображения: Бюро 1440

Российская группировка обеспечит скорость до 1 Гбит/с

Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, запуск первых аппаратов отечественной низкоорбитальной группировки «Рассвет» (проект компании «Бюро 1440») запланирован на первый квартал 2026 года. На данный момент уже изготовлено 16 космических аппаратов — они готовы к выводу на орбиту.

Проект «Рассвет» позиционируется как отечественный ответ системе Starlink Илона Маска. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, развитие сети пройдет в два этапа. Первый — 300 спутников для создания базового покрытия, второй — расширение группировки до 950 аппаратов.

Система обеспечит высокоскоростной доступ в интернет (до 1 Гбит/с) в любой точке планеты. Особое стратегическое значение проект имеет для обеспечения качественной связью Северного морского пути и удаленных регионов России.

Ранее сообщалось, что спутники «Рассвет» будут запускать при помощи ракеты «Союз-2.1» с космодрома Плесецк.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:49
  • 14645
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.02 19:47
  • 2
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»
  • 24.02 14:57
  • 1
"Революция уже началась" С какой угрозой столкнулись бойцы в зоне СВО
  • 24.02 14:43
  • 1
Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания
  • 24.02 14:21
  • 4
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 24.02 11:28
  • 1
Иран в преддверии ударов США закупился российскими ПЗРК «Верба»
  • 24.02 05:17
  • 0
Комментарий к "Европа испытает "невообразимые страдания": мрачное предупреждение немецкого генерала на фоне угрозы третьей мировой войны со стороны Путина (The Sun, Великобритания)"
  • 24.02 04:15
  • 0
Комментарий к "Провал Leopard 2: почему лучший танк в мире не справляется с задачами на Украине (National Security Journal, США)"