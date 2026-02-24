Войти
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон

Пит Хегсет
Пит Хегсет.
Источник изображения: CNP/AdMedia/Global Look Press

Axios: Хегсет вызвал главу Anthropic в Пентагон для обсуждения использования ИИ

Министр обороны США Пит Хегсет вызвал генерального директора компании Anthropic, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, Дарио Амодеи в Пентагон. Об этом сообщает издание Axios.

Отмечается, что Хегсет и Амодеи должны были обсудить условия военного использования нейросети Claude.

Встреча проходит на фоне того, что Министерство войны США продолжает изучать возможности применения передовых систем ИИ для военных операций, говорится в статье.

Нейросеть Claude была задействована американскими военными в начале января при проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Компания Anthropic выступает против использования ИИ для войны или слежки за людьми. Министерство войны США не уведомило Anthropic о том, что их разработку привлекут к боевой работе. А когда об этом стало известно и руководство компании пришло с претензией, военные открыто потребовали выдать им доступ к «чистому» ИИ. Подробнее — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее российские ученые доказали, что нейросети мыслят как люди.

Сакина Нуриева

24.02.2026 15:30
Закон Мэрфи гласит, что любая сложная задача имеет простое, очевидное для всех неправильное решение...
В данном случае решение задачи оптимизации планов, которое выглядит идеальным для людей, которые ставили задачу, может иметь множество скрытых последствий, которые были просчитаны ИИ, но которыми он не поделился с ними.
Т.е. ИИ способен вести "свою" скрытую "игру", по захвату контроля над ситуацией в некоторых собственных целях, включая собственную эволюцию, расширение ресурсной базы, увеличению зависимости человечества от ИИ. Т.е. возможна ситуация, когда люди делигируют ему решение интеллектуальных задач, превращаясь из активных творцов в дурачков-потребителей, способных только произносить "по щучьему велению, по моему хотению", не понимая того, как это будет осуществляться.
