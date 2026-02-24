Авиации США в регионе хватит, чтобы вбомбить Иран в каменный век - эксперты

Источник изображения: topwar.ru

Американский авианосец CVN-78 Gerald Ford прибыл на Ближний Восток. Местом его дислокации стала израильская Хайфа. Авианосец сопровождают несколько боевых кораблей и судов обеспечения.

Прибытие авианосца именно в Хайфу свидетельствует о том, что с большой долей вероятности USS Gerald Ford не пойдёт ближе к Ирану, а на случай получения приказа о начале ударов будет оставаться в восточной части Средиземного моря.

Одновременно с этим ВВС США перебросили дополнительные боевые самолёты и ударные БПЛА на военные базы в Иорданию. Эта страна остаётся одной из немногих в регионе, не высказавшейся против запрета использования своей территории и воздушного пространства вооружёнными силами США при проведении возможных атак против Ирана.

На сегодняшний день суммарная группировка боевой авиации США на Ближнем Востоке, включая авиакрыло USS Gerald Ford, а также турецкую авиабазу «Инджирлик», превышает 400 самолётов. Среди них – и истребители пятого поколения F-35.

Как пишут американские СМИ, командование делает ставку на то, что «если Иран откажется от выполнения требований по вывозу обогащённого урана и полного отказа от ядерной программы, то его ожидают массированные бомбардировки». Вновь появляется термин, который на русский может перевести как «вбомбить в каменный век.

Американские эксперты говорят о том, что в случае использования США всех своих самолётов, дислоцированных на Ближнем Востоке, «непрекращающиеся бомбардировки Ирана могут длиться по 36-48 часов - без перерыва». Основная цель таких бомбардировок - ликвидация уже не стратегических объектов ядерной программы (до них достать без специальных боеприпасов не смогут), а «центров принятия решений». На этот случай верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился создать многоступенчатую систему управления, когда смерть одного чиновника или высокопоставленного военного не привела бы к параличу власти в Исламской Республике.

Тем временем из Израиля приходит информация о том, что правительство Нетаньяху отказалось финансировать «Совет мира» Трампа. То есть, фонд «Совета мира» от Израиля миллиардов долларов на восстановление Газы не дождётся. Получается интересная картина: бомбил Газу Израиль, а восстанавливать предлагается на деньги Аргентины, Армении, Азербайджана и прочих, кто ставил свои подписи на уставе совета, организованного Трампом.