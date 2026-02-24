Войти
Военное обозрение

Авиации США в регионе хватит, чтобы вбомбить Иран в каменный век - эксперты

551
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский авианосец CVN-78 Gerald Ford прибыл на Ближний Восток. Местом его дислокации стала израильская Хайфа. Авианосец сопровождают несколько боевых кораблей и судов обеспечения.

Прибытие авианосца именно в Хайфу свидетельствует о том, что с большой долей вероятности USS Gerald Ford не пойдёт ближе к Ирану, а на случай получения приказа о начале ударов будет оставаться в восточной части Средиземного моря.

Одновременно с этим ВВС США перебросили дополнительные боевые самолёты и ударные БПЛА на военные базы в Иорданию. Эта страна остаётся одной из немногих в регионе, не высказавшейся против запрета использования своей территории и воздушного пространства вооружёнными силами США при проведении возможных атак против Ирана.

На сегодняшний день суммарная группировка боевой авиации США на Ближнем Востоке, включая авиакрыло USS Gerald Ford, а также турецкую авиабазу «Инджирлик», превышает 400 самолётов. Среди них – и истребители пятого поколения F-35.

Как пишут американские СМИ, командование делает ставку на то, что «если Иран откажется от выполнения требований по вывозу обогащённого урана и полного отказа от ядерной программы, то его ожидают массированные бомбардировки». Вновь появляется термин, который на русский может перевести как «вбомбить в каменный век.

Американские эксперты говорят о том, что в случае использования США всех своих самолётов, дислоцированных на Ближнем Востоке, «непрекращающиеся бомбардировки Ирана могут длиться по 36-48 часов - без перерыва». Основная цель таких бомбардировок - ликвидация уже не стратегических объектов ядерной программы (до них достать без специальных боеприпасов не смогут), а «центров принятия решений». На этот случай верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился создать многоступенчатую систему управления, когда смерть одного чиновника или высокопоставленного военного не привела бы к параличу власти в Исламской Республике.

Тем временем из Израиля приходит информация о том, что правительство Нетаньяху отказалось финансировать «Совет мира» Трампа. То есть, фонд «Совета мира» от Израиля миллиардов долларов на восстановление Газы не дождётся. Получается интересная картина: бомбил Газу Израиль, а восстанавливать предлагается на деньги Аргентины, Армении, Азербайджана и прочих, кто ставил свои подписи на уставе совета, организованного Трампом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Аргентина
Армения
Израиль
Иордания
Иран
США
Продукция
CVN-78
F-35
Проекты
Авианосец
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:49
  • 14645
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.02 19:47
  • 2
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»
  • 24.02 14:57
  • 1
"Революция уже началась" С какой угрозой столкнулись бойцы в зоне СВО
  • 24.02 14:43
  • 1
Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания
  • 24.02 14:21
  • 4
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 24.02 11:28
  • 1
Иран в преддверии ударов США закупился российскими ПЗРК «Верба»
  • 24.02 05:17
  • 0
Комментарий к "Европа испытает "невообразимые страдания": мрачное предупреждение немецкого генерала на фоне угрозы третьей мировой войны со стороны Путина (The Sun, Великобритания)"
  • 24.02 04:15
  • 0
Комментарий к "Провал Leopard 2: почему лучший танк в мире не справляется с задачами на Украине (National Security Journal, США)"