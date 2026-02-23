Ростех презентовал в Москве восемь типов новейших отечественных дронов.

В преддверии Дня защитника Отечества Госкорпорация представила продукцию, используемую в зоне СВО

Ростех в преддверии Дня защитника Отечества провел презентацию продукции, используемой в зоне СВО. В стенах Корпорации представлены образцы экипировки, мототехника, боеприпасы, средства для борьбы с БПЛА и многое другое — всего более 140 изделий. Особый акцент сделан на беспилотных системах различного назначения, в том числе с вертикальным взлетом.

«Задумка простая: показать в одном месте продукцию компаний Ростеха, которая используется в зоне СВО, помогает защищать интересы нашей страны — от знаменитых танков Уралвагонзавода и другой бронетехники до бронежилетов и экипировки. С учетом специфики спецоперации, которую называют „войной дронов“, отдельный акцент мы сделали на БПЛА — демонстрируем восемь новейших образцов. Представлены аппараты совершенно разных конструкций — самолетные, с вертикальным взлетом, квадрокоптеры, мультикоптеры, как с электрическими двигателями, так и с моторами внутреннего сгорания. Это разработки нашего концерна „Калашников“, холдинга „Росэл“, других предприятий — либо уже серийные образцы, либо готовящиеся к серийному производству», — рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Развитие беспилотных систем — одно из приоритетных направлений работы Корпорации. Предприятия Ростеха развивают мощности для производства дронов, наращивают модельный ряд, производят все ключевые компоненты беспилотных систем, включая контроллеры, системы связи, электродвигатели.

«Напомню, что сегодня в зоне проведения спецоперации эффективно применяются более десяти типов наших беспилотников, на их счету тысячи разведанных и пораженных целей противника. В ближайшей перспективе наши предприятия планируют значительно нарастить число беспилотных изделий как военного, так и гражданского назначения», — сказал Сергей Чемезов.

Также предприятия Госкорпорации представили различные боеприпасы для дронов. В том числе показана уже зарекомендовавшая себя в реальных условиях ракета для беспилотников Х-БПЛА. Боеприпас является воздушной версией управляемой ракеты наземного комплекса «Корнет», что показывает гибкость и адаптивность отечественных технологий для разных условий и сред применения.

Кроме того, демонстрируется широкий набор заводских сбросов для малых беспилотников. Это как простые осколочно-фугасные микро-бомбы, так и бомбы с так называемой многофакторной боевой частью — которая оказывает на цель сразу несколько вариантов воздействия.

Среди экспонатов — ряд антидроновых решений. Например, комплексы противодействия БПЛА «Серп» от холдинга «Росэл» и радары системы контроля воздушного пространства (СКВП) от «Высокоточных комплексов», которые могут засекать самые сложные цели — маленькие дроны на предельно малой высоте, летящие на небольшой скорости.

Впервые в Москве представлены электрические мотоциклы «Иж-Эндуро» разработки «Калашникова» с коляской и прицепным устройством для доставки грузов и эвакуации бойцов с поля боя. «Иж-Эндуро» с коляской универсален и обладает повышенной маневренностью. Он надежный, имеет удобное управление и способен развивать скорость 100–150 км/ч в зависимости от модификации.

Отдельного внимания заслуживает защитная экипировка линейки «Оберег». В ее ряду показаны бронежилеты «Оберег ПРО», образцы новой экипировки «Оберег 2.0», амуниция для скрытого ношения и для гражданского разминирования.

В презентации участвуют ведущие компании Госкорпорации Ростех: холдинги «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Швабе», «Вертолеты России», концерны «Уралвагонзавод», КРЭТ, «Калашников» и другие.