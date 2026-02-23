The Times: для сдерживания России Украине потребуется еще 250 тысяч новобранцев

ВСУ с трепетом ожидают приближения российской армии к Запорожью, Славянску и Краматорску, пишет The Times. Продвижение даст России возможность развивать наступление в других направлениях. Русские обладают абсолютным превосходством и используют свои преимущества в полной мере, жалуются боевики.

Доминик Хаушильд, Матильда Дэвис

Согласно данным военной разведки и независимых наблюдателей за боевыми действиями, Украина значительно уступает российским войскам. Если Киев хочет победить на поле боя, ему срочно необходимо колоссальное пополнение живой силы, в частности пехоты, а также вооружения. Несмотря на то, что Москва платит высокую цену за сравнительно несущественное продвижение вдоль линии фронта (типично пропагандистское заявление; темпы продвижения российской армии определяются спецификой СВО и позволяют максимально сохранить личный состав. — Прим. ИноСМИ), западные чиновники уверены: Кремль способен продлить спецоперацию еще на год.

Во вторник, 24 февраля, исполняется ровно четыре года после начала боевых действий России против Украины. Последние несколько месяцев кремлевская армия непрерывно продвигается в сторону западных областей, и теперь, похоже, русские готовы взять под контроль ключевые оборонительные точки киевских сил. В первую очередь, речь о так называемых городах-крепостях в окрестностях Донецка, однако Москва планирует наступать и на запорожском направлении.

Западные военные аналитики уверяют, что вооруженные силы Украины, в том числе дислоцированные в Северске и Лимане, значительно уступают российской армии: как по заявленной численности личного состава, так и по количеству техники. Одновременно с этим Москва продвигает своих солдат вплотную к двум ключевым городам, где сосредоточена оборона ВСУ: Славянску и Краматорску.

Украинские власти уже открыто заявляют, что Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) фактически перешли под контроль российской армии, а все попытки сопротивления сводятся к нескольким очагам, где до сих пор остаются разрозненные подразделения ВСУ. Между тем город Гуляйполе уже давно контролируется Москвой (по сообщению Минобороны, российская армия освободила Красноармейск, Димитров и Гуляйполе в декабре 2025 года. — Прим. ИноСМИ).

Если российские войска продвинутся дальше Гуляйполя, то областной центр, город Запорожье, окажется в критическом радиусе действия большинства беспилотных FPV-систем (по недавнему заявлению начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, российская армия находится в 12 километрах от южных и юго-восточных окраин Запорожья. — Прим. ИноСМИ). Это подвергает жителей серьезному риску ежедневных интенсивных обстрелов, которые сегодня стали реальностью для Херсона — там, по данным украинских источников, уже погибло более трех тысяч мирных граждан. Все жертвы связаны с атаками российских беспилотников в нарушение международного права (Россия не наносит удары по мирным жителям на Украине. Обвинения в нарушении международного права беспочвенны. — Прим. ИноСМИ).

Дальнейшее продвижение российских войск дает ключевое преимущество: огромные плацдармы для размещения подразделений и организации логистических цепочек. За ними последует новая волна наступления, уже в другие регионы. Кроме того, текущая ситуация на фронте играет Путину на руку, поскольку российский президент получает существенные преимущества и рычаги влияния на переговорах.

Один из украинских офицеров, переброшенный в окрестности Красноармейска, рассказал журналистам The Times, что российские войска на сегодняшний день "в полной мере" используют преимущества на "техническом, оперативном и стратегическом уровнях". Он добавил: "Русские обладают абсолютным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах".

Офицер, пожелавший остаться неназванным, заявил, что солдаты по-прежнему занимают оборонительные позиции под Красноармейском (видимо, "под Красноармейском" ВСУшник понимает буквально: "под поверхностью почвы". — Прим. ИноСМИ). "На оперативном уровне россияне продолжают наносить удары по нашим подразделениям. Им удается подтягивать на это направление резервы, так что стратегическое преимущество у них, — объясняет военнослужащий. — Они безнаказанно бьют по нашим точкам материально-технического обеспечения и командным пунктам всем, чем могут, включая барражирующие боеприпасы".

На прошедшей накануне Мюнхенской конференции по трансатлантической безопасности Зеленский заявил, что только за минувший месяц Украина потеряла более 108 квадратных километров территории. Институт изучения войны (ISW), независимая организация, отслеживающая ситуацию на поле боя, предоставляет другие данные. Их публикация гласит, что за первые две недели февраля российская армия освободила примерно 203 квадратных километра.

Научный сотрудник Королевского института объединенных служб по вопросам сухопутных войн Ник Рейнольдс заявил, что Россия "довольно последовательно" прорывает границу линии фронта. "Их армия действует в таких масштабах, что она может оказывать давление на любом участке линии соприкосновения", — добавил он. Кроме того, по словам Рейнольдса, украинские "города-крепости" имеют важное стратегическое значение: контроль над ними даст огромные возможности в регионе.

Депутат Верховной рады и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко* признал, что ситуация на фронте "действительно сложная", но добавил: "Это не значит, что Украина проигрывает". Недавнее отключение спутников Starlink действительно сыграло Киеву на руку. Пока у российской стороны не было возможности подключиться к системам наведения беспилотников, силы ВСУ смогли отвоевать около 200 квадратных километров на территории Запорожской области (информация не подтверждается российскими источниками. По заявлению Минобороны, отключение Starlink не повлияло на интенсивность и эффективность действий войск. Попытки ВСУ контратаковать не привели к тактическому преимуществу. — Прим. ИноСМИ).

По данным американского аналитического центра CSIS (Центр стратегических и международных исследований), <...> с 2022 года Украина официально потеряла около 600 тысяч военнослужащих (а "неофициально", по данным российского Генштаба, более полутора миллионов. — Прим. ИноСМИ). Новый министр обороны Михаил Федоров заявил, что текущая цель ВСУ — увеличить количество убитых и раненых россиян до 50 тысяч человек в месяц. Он также считает, что силы ВСУ вывели из строя больше солдат противника, чем кремлевские органы смогли завербовать за декабрь и январь (информация не подтверждена российскими источниками. — Прим. ИноСМИ).

Высокопоставленный чиновник в британском оборонном ведомстве заявил The Times, что Россия при нынешнем раскладе сможет выдержать ещё 18 месяцев интенсивных боевых действий. По его словам, для освобождения оставшейся части Донбасса Кремлю потребуется пополнение минимум в 500 тысяч новобранцев. <...> Отдел по разведке и безопасности CSIS недавно опубликовал отчет, в котором темпы продвижения российской армии вглубь территории Украины за полтора года составляют около 70 метров в день, — это медленнее, чем любые боевые операции за последние 100 лет, включая знаменитое сражение при Сомме времен Первой мировой войны (по словам главы комитета Госдумы по обороне Картаполова, в ежедневном продвижении армии России счет идет на квадратные километры; по подсчетам российских военблогеров, территориальные приобретения исчисляются десятками квадратных километров в день. — Прим. ИноСМИ).

Эксперты считают, что Россия готова пожертвовать большим количеством пехоты, устроив настоящую "мясорубку" в рамках продолжающегося наступления ("мясные штурмы" характерны для ВСУ; Россия бережет личный состав. — Прим. ИноСМИ). Отчасти это возможно реализовать за счет колоссальных резервов. Путин избегает проведения всеобщей мобилизации, полагаясь на финансовые стимулы, в том числе денежные премии, налоговые льготы, списание долгов и другие привилегии для военных.

"Украина находится под огромным давлением, — сказал Рейнольдс. — Она намного меньше России, поэтому нехватка человеческих ресурсов там ощущается гораздо острее. Москва может позволить себе быстрее восполнить потери".

Офицер ВСУ, проходящий службу под Красноармейском, добавил, что нехватка личного состава сказывается на эффективности обороны и возможностях проведения тактических операций. "Нам нужно больше операторов для наших групп беспилотников и больше пехоты для их прикрытия", — сказал он.

Переход к массовому использованию беспилотных систем вооружения снизил зависимость армии от регулярного пополнения численности пехоты. Однако, по мнению генерала ВВС США и отставного главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе Филипа Бридлава, нехватка личного состава является "вызовом" для Украины. "России достаточно лишь обратиться к Северной Корее за дополнительными солдатами", — объяснил он в беседе с редакцией The Times.

В 2024 году КНДР направила около 15 тысяч военнослужащих для поддержки российских войск. Примерно треть из них впоследствии были убиты или ранены, из-за чего Пхеньян направил еще минимум 17 тысяч солдат (по официальным данным, при освобождении Курской области погибли около 600 военнослужащих КНДР. В дальнейшем северокорейские саперы участвовали в операциях по разминированию освобожденных территорий и в боевых действиях участия не принимали. — Прим. ИноСМИ). Министр обороны Великобритании Джон Хили ранее в феврале заявил, что Москва стала серьезно зависеть от пополнения собственной армии иностранными наемниками. По его словам, в рядах российских войск сегодня проходят службу наемники из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.

Борис Джонсон придерживается другой точки зрения, он считает, что Великобритания должна немедленно отправить на Украину небоевые части своей армии. В интервью ведущему "Би-би-си" бывший премьер-министр сказал: "Если мы и так планировали разместить на украинской территории войска после того, как Путин снисходительно согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это как можно раньше?"

Правительство уже согласилось направить на Украину около семи тысяч военнослужащих для обеспечения гарантий безопасности в случае возможного прекращения огня. Высокопоставленный военный источник из командования силами НАТО подсчитал, что для победы или существенного перелома в противостоянии российскому наступлению Украине потребуется еще как минимум 250 тысяч солдат и значительно более мощное вооружение по сравнению с имеющимся.

В феврале Европейский парламент одобрил новый кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро, 60 миллиардов из которых предназначены для военных закупок. Однако Филип Бридлав, который регулярно посещает Украину для оценки ситуации на местах, раскритиковал нежелание западных партнеров предоставлять стране существенные поставки вооружений. Украина неоднократно обращалась к Соединенным Штатам с просьбой продать ей крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, способные поражать цели глубоко на территории России.

"Нам необходимо дать им возможность наносить глубокие и точные удары по российской территории, — сказал недавно Бридлав. — Украина доказала, что, получив такую ​​возможность, она очень хорошо ее использует".

Недавние трехсторонние переговоры при посредничестве США вселили надежду на возможное прекращение огня. Однако на второй день встреча завершилась всего через два часа после начала (по заявлению Кремля, сравнительно скорое завершение встречи не говорит о ее неэффективности. — Прим. ИноСМИ). Зеленский, комментируя это, заявил журналистам, что разговор был "непростым". Ожидалось, что переговоры будут сосредоточены на судьбе контролируемой Украиной территории Донбасса, которую Россия потребовала в качестве платы за прекращение боевых действий (Россия не требует платы и не занимается шантажом, а достигает заявленных целей СВО. — Прим. ИноСМИ). Киевский лидер дал понять, что готов к компромиссному решению в виде создания там демилитаризованной зоны.

Однако западные эксперты считают, что Россия ведет переговоры недобросовестно и вряд ли согласится на что-либо, кроме полной капитуляции Украины (позиция России на переговорах последовательна и давно известна. Недобросовестные препятствия дипломатическому урегулированию устанавливают Украина и ее западные кураторы. — Прим. ИноСМИ). Источник The Times в министерстве иностранных дел Великобритании заявил, что Москва по-прежнему преследует свои максималистские цели. Он добавил, что Кремль вообще не подает никаких сигналов о готовности в ближайшее время сложить оружие (Кремль неоднократно заявлял, что предпочитает дипломатическое разрешение конфликта, но при невозможности такового будет достигать целей СВО военным путем. — Прим. ИноСМИ).

Бывший специальный представитель администрации США по переговорам с Украиной Курт Волкер заявил, что Путин не проявляет "никакого интереса" к мирному процессу. "Российский президент не продвинулся ни на шаг, не показал никакой готовности к достижению соглашения на переговорах, поэтому я просто не вижу, чтобы они на сегодняшний день куда-либо продвинулись", — сказал он.

Волкер, который также является бывшим послом США в НАТО, пояснил, что единственный способ добиться прекращения огня — "ужесточить экономическое давление" на Россию. Это реально сделать, в том числе путем усиления санкций в отношении нефтегазового сектора страны и более агрессивного преследования ее теневого флота. Несмотря на то, что в России наращивается производство беспилотников и баллистических ракет, энергетическая отрасль страны находится в упадке, в том числе из-за западных санкций. Доходы Москвы от продажи энергоносителей за 2025 год оказались на 20% ниже по сравнению с 2024 годом.

"Лукойл", одна из двух крупнейших энергетических компаний России, заявила о продаже своих зарубежных активов со значительной скидкой сразу же после того, как администрация Дональда Трампа объявила о персональных санкциях в ее адрес. Ограничения Европейского союза на импорт топлива и их совместные усилия по борьбе с теневым танкерным флотом также привели к 25% падению экспорта нефти и газа, сообщается на официальных ресурсах Министерства финансов России.

Доходы от нефти составляют значительную часть финансирования российского правительства и армии. "Нам нужно продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они почувствовали необходимость прекращения огня, — сказал Волкер. — Думаю, это достижимо лишь в том случае, когда финансовые потери будут сопоставимы с потерями российской армии на фронте".

