Спущен на воду головной итальянский патрульный корабль нового типа Ugolino Vivaldi

21 февраля 2026 года года в Генуе на судостроительном предприятии в Рива Тригозо итальянского судостроительного объединения Fincantieri состоялась официальная церемония спуска на воду головного строящегося патрульного корабля Р 440 Ugolino Vivaldi в серии нового типа для военно-морских сил Италии по программе PPX OPV (Offshore Patrol Vessel).

Головной строящийся для ВМС Италии патрульный корабль Р 440 Ugolino Vivaldi в серии нового типа по программе PPX OPV перед спуском на воду на судостроительном предприятии в Рива Тригозо итальянского судостроительного объединения Fincantieri, 21.02.2026 (с) Fincantieri

31 июля 2023 года созданное Fincantieri в партнерстве с компанией Leonardo совместное предприятие Orizzonte Sistemi Navali (OSN) подписало контракт стоимостью 925 млн евро с Генеральным секретариатом обороны Италии и Национальным управлением вооружений на проектирование и строительство для ВМС Италии трех патрульных кораблей нового поколения по программе РРХ OPV, с опционом еще на три единицы. 5 августа 2024 года ВМС Италии выдали OSN контракт стоимостью 236 млн евро на постройку четвертого корабля РРХ OPV в рамках опциона, таким образом к настоящему времени законтрактовано уже четыре единицы. Фактическая общая стоимость постройки четырех заказанных единиц с учетом дополнительных поставок и услуг по гарантийной технической поддержке составит 1,2 млрд евро. Все корабли строятся на объединенной верфи Рива Тригозо и Мудджиано компании Fincantieri. В составе итальянского флота новые патрульные корабли должны заменить четыре патрульных корабля типа Cassiopea постройки конца 1980-х - начала 1990-х годов и два патрульных корабля типа Sirio постройки 2003 года. Строительство патрульных кораблей всех указанных типов вызвано тем, что на ВМС Италии традиционно возлагаются задачи береговой охраны в ближней и дальней морских зонах и в исключительной экономической зоне.

Церемония первой резки стали и начала строительства головного корабля по программе РРХ OPV, получившего теперь традиционное для итальянского флота название Р 440 Ugolino Vivaldi, состоялась на предприятии в Рива Тригозо 24 сентября 2024 года, а церемония официальной закладки была произведена там 12 декабря 2024 года. Корабль должен быть сдан ВМС Италии в первой половине 2027 года.

Остальные законтрактованные корабли серии также получат традиционные для итальянского флота названия в честь итальянских мореплавателей (Navigatori) - P 441 Sebastiano Caboto, P442 Antonio da Noli и P 443 Giovanni da Verrazzano, их сдача запланирована с 2028 по 2031 годы. Церемония первой резки стали для P 441 Sebastiano Caboto состоялась в Рива Тригозо 18 декабря 2025 года. Для обеспечения базирования четырех указанных кораблей в 2025-2026 годах проводится реконструкция военно-морской базы в Мессине.

Патрульные корабли по программе РРХ OPV типа Ugolino Vivaldi разработаны на основе модульного проекта FCX20, впервые представленного Fincantieri в 2017-2018 годах. Корабль РРХ OPV имеет стандартное водоизмещение 2400 тонн и длину 95 м, ширину 14,2 м и осадку 5,2 м. Численность экипажа составит 93 человека. Комбинированная двухвальная главная дизель-электрическая энергетическая установка по схеме CODLAD включает два дизельных двигателя мощностью по 8 МВт и два электромотора малого и реверсивного хода мощностью по 500 КВт, соединенные через редуктор по одному на каждом валу. Скорость полного хода составит 24 узла, дальность плавания - 3500 миль на скорости 14 узлов. Скорость хода под электромоторами до 10 узлов. Автономность 20 суток.

Особенностью кораблей является использование интегрированного мостика, применяемого также на строящихся для итальянского флота "патрульных кораблях" (фактически, больших фрегатах) типа РРА. Вооружение патрульных кораблей РРХ OPV включает 76-мм/62 универсальную артиллерийскую установку Leonardo Oto Super Rapid c комплексом управляемого вооружения Strales, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Leonardo Lionfish, и вертолет класса NH90 с базированием в ангаре. Ангар также оборудован для дополнительного размещения беспилотного вертолета Leonardo AWHERO. Установлены также два нелетальных инфразвуковых излучателя Sitep ItaliaMASS и специальное оборудование для очистки поверхности моря от загрязнений. Зарезервированы места и объемы для установки ЗРК средней дальности MBDA Albatros NG c вертикальными пусковми установками с зенитными управляемыми ракетами САММ-ER, и противолодочного вооружения (видимо, 324-мм торпедных аппаратов). Для обеспечения применения ЗРК возможна установка РЛС обнаружения и целеуказания Leonado Knonos Naval HP. Данное вооружение, по ряду сообщений, может быть установлено на пока не заказанных пятом и шестом кораблях этого типа.

Радиоэлектронное вооружение включает АСБУ Leonardo SADOC 4 / ATHENA, ГАС неуказанного типа, РЛС общего обнаружения GEM Elettronica Columbus Mk 3, две электронно-оптические станции Leonardo Janus, систему управления огнем Leonardo NA-30S Mk 2, две РЛС навигации и управления полетами вертолетов Elettronica Gemini DB. Установлены также комплекс радиотехнической разведки Elettronica RESM и комплексы РЭБ Elettronica и выстреливаемых помех.

Помимо постройки патрульных кораблей по программе РРХ OPV, ВМС Италии продолжают также участие в многонациональной программе "европейского корвета" ЕРС (European Patrol Corvette), в которой Италия выступает координатором. В рамках программы ЕРС итальянский флот по нынешним планам намерен построить в 2030-е годы четыре или шесть корветов в "боевом" варианте, и четыре или шесть единиц в варианте патрульных кораблей - последние для замены четырех патрульных кораблей типа Comandante, находящихся в строю ВМС Италии с 2001-2003 годов. В качестве прототипа для корабля ЕРС выбрана разработанная ранее Fincantieri платформа проекта FCX30, с водоизмещением более 3000 тонн и длиной более 110 метров. Сейчас ожидается, что строительство головных кораблей программы ЕРС для ВМС Италии и Франции начнется только в 2030 году.

