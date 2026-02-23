Украинские танкисты на танке Leopard 1A5 недалеко от линии фронта в Харьковской области 24 ноября 2023 года.

NSJ: "Леопарды" и "Абрамсы" плохо проявили себя на Украине по вине ВСУ

Западные танки Leopard и Abrams считаются лучшими в мире, но на Украине проявили себя крайне неудачно, пишет NSJ. Вину автор возлагает на украинцев: те не умеют обслуживать сложные машины. Кроме того, тактика ВСУ не приспособлена для натовской техники — в итоге она становится легкой добычей для российских дронов.

Стив Балестриери (Steve Balestrieri)

Краткое изложение и ключевые моменты. Немецкий Leopard 2 остается эталонным основным боевым танком, поскольку сочетает в себе скорость, прочную броню и огневую мощь с высокой точностью попадания. Это система, которую трудно уничтожить, если ее правильно используют.

Модификация 2A7V дополнена модульной броней, улучшенными датчиками и более мощной 120-мм пушкой, разработанной для максимальной эффективности на дальних дистанциях и повышения выживаемости экипажа.

Операторы ценят его мобильность, оптику и точность управления огнем — качества, которые помогают танкам поражать цели, прежде чем противник успеет отреагировать.

Боевые действия на Украине выявили один неприятный факт: даже элитные танки могут показать низкую эффективность без надлежащего технического обслуживания, надежной логистики и тактики комбинированных вооруженных сил, которая не предполагает, что бронетехника сражается в одиночку.

Почему, казалось бы, совершенные танки испытывают трудности на Украине: тяжелый урок Leopard 2

Leopard 2 широко признан одним из лучших, самых надежных и эффективных основных боевых танков в мире. Некоторые любители бронетехники считают его равным, если не превосходящим, американскому основному боевому танку M1A2 SEPv3 Abrams.

Известный своей превосходной мобильностью (он оснащен двигателем мощностью 1500 лошадиных сил), первоклассной оптикой и высокоточным управлением огнем, немецкий основной боевой танк третьего поколения предлагает оптимальный баланс огневой мощи, скорости и защиты. Разработанный Krauss-Maffei в 1970-х годах, танк поступил на вооружение в 1979 году и заменил более ранний Leopard 1.

Leopard 2 был разработан в 1970-х годах для западногерманской армии в ответ на советскую угрозу. Танки созданы для быстрого передвижения по разнообразной местности и уничтожения вражеской бронетехники.

Leopard 2 эксплуатируется вооруженными силами Германии и 21 другой страны. Некоторые страны-операторы получили лицензию для местного производства и внутренней разработки Leopard 2.

Знакомьтесь: немецкий Leopard 2

Leopard 2A7V — самая современная модификация основного танка бундесвера. Защита была улучшена новым модульным бронированием, огневая мощь увеличена за счет более мощной 120-мм пушки L/55A1 и усовершенствованных боеприпасов, а новые датчики и электроника обеспечивают лучшую осведомленность о ситуации на поле боя.

Эта версия поступила на вооружение бундесвера в сентябре 2021 года. Он весит примерно 66,5 тонн и оснащен двигателем MTU MB 873 Ka501, который по общему признанию считается передовым. Кроме того, у танка выдающееся соотношение мощности к массе, равное примерно 27,2 л. с. на тонну.

Турбодизельный двигатель с автоматической коробкой передач имеет рабочий объем 47,6 литров и позволяет Leopard 2 разгоняться до максимальной скорости 72 километра в час.

Leopard "достаточно мощный с точки зрения огневой мощи. Он может стрелять на довольно большое расстояние, используя различные типы боеприпасов, которые можно адаптировать к цели, то есть для поражения конкретной цели можно выбрать определенный тип боеприпасов", — сообщил Euronews д-р Кристиан Мёллинг, руководитель Центра по вопросам безопасности и обороны Немецкого совета по международным отношениям (DGAP).

"Он оснащен очень современной броней, что также важно для экипажа танка. Вам не нужно бояться, что любой попадающий в танк выстрел приведет к возгоранию, — это очень помогает психологически", — добавил Мёллинг. "И третий момент — это маневренность", — отметил эксперт.

"Это довольно быстрая техника, что приводит к определенному тактическому преимуществу, позволяя быстро входить и выходить из боя, а также преодолевать достаточные расстояния за довольно короткое время".

Leopard 2 располагает отличной броней

Танк Leopard 2 претерпел множество изменений и усовершенствований с целью модернизации, включая интеграцию модульной брони, цифровых систем и активной защиты от противотанкового оружия.

Фронтальная защита усилена двойным комплектом на башне и передней части корпуса, а также круговой защитой от РПГ. Нижняя часть корпуса усилена для защиты от мин, что увеличило выживаемость танка в городских операциях.

Компоненты модульной брони впервые были использованы Канадой в Афганистане.

Вооружение Leopard 2

Основным орудием является 120-мм гладкоствольная танковая пушка Rheinmetall Rh-120, которая может выпускать снаряды DM63 на расстояние до четырех километров, причем при стрельбе противотанковыми управляемыми ракетами LAHAT достигается вдвое большая дальность. Танк может нести 42 снаряда, а также 4750 патронов калибра 7,62 мм для спаренного пулемета.

Leopard 2 может выпускать программируемые осколочно-фугасные боеприпасы. Установленный на башне MG3 заменен стабилизированной дистанционно управляемой боевой станцией FLW 200.

22 февраля 2021 года Германия подписала с Израилем контракт на покупку системы активной защиты Trophy.

Leopard 2 участвовал в боевых действиях на Украине

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Владимир Зеленский запросил поставку американских танков M1 Abrams и танков Leopard 2.

Германия сначала отправила 14 танков Leopard 2, а затем еще 100 или более. Однако США не хотели поставлять Украине танки M1 Abrams, поскольку их техническое обслуживание требовало значительных затрат, которые превышали возможности украинской армии.

В конце концов США уступили и отправили 31 танк M1 вместе с немецкими Leopard 2. Тем не менее, два лучших танка в мире потерпели неудачу на Украине по причинам, не связанным с их качеством. Как и ожидалось, неподготовленные украинские военнослужащие, которым было поручено обслуживание танков, не смогли выполнить необходимые работы по техническому обслуживанию. Танк Leopard 2 сложно обслуживать, в частности из-за его сложной системы управления огнем и мощного дизельного двигателя V-12 с двумя турбонагнетателями. Для технического обслуживания требуются специально обученные техники и определенные инструменты, а также способность работать в условиях постоянной угрозы атаки беспилотников.

Вооруженные силы Украины и общевойсковой бой

Кроме того, украинцы не используют тактики общевойскового боя, на который полагаются вооруженные силы Германии и США. Такой бой подразумевает, что различные виды вооруженных сил координируют действия в рамках одной операции для достижения максимальных результатов.

Leopard 2 предназначен для работы в сочетании с авиационной поддержкой и совместными действиями пехоты и бронетехники. Но русские построили глубокую оборону, что вынудило проводить изнурительные наступательные операции.

В этих условиях Leopard 2 и M1 Abrams часто атакуют в одиночку, что делает их очень уязвимыми для противотанковых ракет и беспилотников, направленных сверху вниз.

Основной боевой танк остается фундаментальным для современных наземных боевых действий, объединяя в себе огневую мощь, мобильность и защиту, необходимые для господства на поле боя. Танки остаются актуальными и необходимыми для современной наземной войны, несмотря на уязвимость перед противотанковыми орудиями и дронами, особенно на Украине.

Leopard 2 в свою очередь — выдающийся танк, один из лучших в мире.