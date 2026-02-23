MWM: вертолеты Ми-28 получили ракеты "Хризантема-М" в новой модификации

В России разработали новую ракету "Хризантема-М", которой будут оснащаться вертолеты Ми-28, пишет MWM. Они играют ключевую роль в противодействии бронетехнике ВСУ. Ми-28 обладают уникальными летными характеристиками и обеспечивают высочайший уровень безопасности экипажа.

Российский оборонный сектор отчитался о завершении разработки новейшей модификации противотанковой управляемой ракеты "Хризантема-М", которая успешно сочетает в себе увеличенную дальность поражения и возможность полета на сверхзвуковых скоростях. Представитель научно-производственного объединения "Высокоточные системы" отметил, что данная ракета предназначена для запуска с боевых вертолетов и уже используется для задач противовоздушной обороны.

Собеседник информагентства пояснил, что указанные характеристики позволят экипажу самолетов или вертолетов-носителей оставаться вне зоны поражения. Государственная корпорация "Ростех" представила "Хризантему-М" в качестве дополнительной системы вооружения вертолетов семейства Ми-28. Она будет устанавливаться вместе с ЛМУР (легкой многоцелевой управляемой ракетой. — Прим. ИноСМИ), которая прекрасно показала себя в условиях интенсивного боя с достаточно высокой дальностью поражения, превышающей 25 километров.

Сообщается, что "Хризантема-М" будет активно интегрироваться не только с наземными пусковыми установками, но и с ударными вертолетами. Российские Ми-28 вот уже на протяжении четырех лет играют ключевую роль на Украине в противодействии бронетехнике ВСУ. Для своего времени данная модель стала пионером в обеспечении высочайшего уровня безопасности экипажа: титановая кабина защищена бронированным стеклом и керамическими пластинами, способными выдерживать попадания 20-мм снарядов.

Несмотря на наличие тяжелой брони, российские вертолеты отличают исключительные показатели маневренности. Они способны развивать угол крена до 70 градусов, по сравнению с 45–60 градусами у предшествующего советского Ми-24, на замену которым их разрабатывали. Способность Ми-28 выдерживать вертикальную перегрузку в 2,8G, по сравнению с всего 1,8G у Ми-24, позволяет выполнять более крутые повороты. Эти совершенно уникальные летные характеристики дополняются фигурами высшего пилотажа, включая петли, а также умением дезориентировать радары большинства систем ПВО, быстро пролетая задом наперед или боком.

Ми-28, как и Ка-52, — новейшие примеры того, как ударный боевой вертолет разрабатывался практически с нуля. Ближайшие конкуренты в лице Ми-24, Ми-35 и флагмана армии НАТО Apache поставлены на вооружение еще в эпоху холодной войны. Несмотря на то, что "Апачи" имеют заявленную более легкую броню и не так тяжело вооружены, Ми-28 значительно быстрее и маневреннее.

Российский вертолет способен нести до 16 противотанковых ракет и оснащен радаром миллиметрового диапазона на мачте несущего винта, аналогичным натовской системе Longbow, что позволяет обнаруживать цель в любых погодных условиях. Вспомогательные датчики включают инфракрасную систему переднего обзора, систему видеонаблюдения в условиях низкой освещенности и лазерный дальномер. Помимо интенсивных боевых испытаний на украинском театре военных действий, вертолеты также использовались в контртеррористических операциях в Сирии.

На многочисленных видеозаписях, опубликованных российским Министерством обороны, можно увидеть, как Ми-28 ведут интенсивные обстрелы с успешным попаданием по расположениям украинской армии и их союзнических сил. Вертолеты активно используют тепловизоры для обнаружения пехоты и бронетехники, а также применяют противотанковые ракеты 9К121 "Вихрь". Сообщается, что такие ракеты способны пробивать броню толщиной до 750 мм при боезапасе до 16 единиц.

В остальных ситуациях фиксировалось, что российские вертолеты чаще используют 80-мм и 122-мм ракеты, а также противотанковые радиоуправляемые 9К121 "Вихрь" и упомянутые ранее ЛМУР. Главными целями для применения вышеперечисленного вооружения стали украинские опорные пункты вдоль линии фронта. На сегодняшний день Россия остается единственной в мире страной, которая продолжает разрабатывать и модифицировать модели ударных боевых вертолетов. Ближайший конкурент Ми-28 может в скором времени появиться в Китае — это многообещающий Z-21, который Пекин планирует поставить на массовое производство к началу 2030-х.