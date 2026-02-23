WSJ: в Европе рассчитывают затянуть украинский конфликт еще на 1–3 года

Зеленский тянет время, одновременно стараясь убедить Трампа в своем стремлении к миру, пишет WSJ. В этом Украину поддерживают европейские союзники, твердо намеренные повоевать еще несколько лет. Но киевский режим упускает одно: у США есть интересы поважнее.

Александр Уорд

Мэтью Лаксмор (Matthew Luxmoore)

Официальные лица предупреждают, что президент США может утратить интерес к Украине, поскольку на носу промежуточные выборы.

Женева. На переговорах о мирном урегулировании Россия и Украина сошлись на одной цели: ни в коем случае не показаться президенту Трампу препятствием на пути к миру и не попасться ему под горячую руку (эту цель Украины публично признавал Зеленский, Россия же всерьез настроена на дипломатическое разрешение конфликта. — Прим. ИноСМИ).

Поэтому они продолжают направлять свои делегации на переговоры при посредничестве официальных лиц США, а те, в свою очередь, приветствуют их конструктивный подход и отчитываются перед президентом, который считает мирное соглашение по Украине своим величайшим дипломатическим триумфом.

Переговоры при посредничестве США в Женеве на этой неделе завершились точно тем же, что и ранее в этом году: никто не смог очертить реальное движение вперед. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры “тяжелыми, но деловыми”, главный переговорщик Украины Рустем Умеров — “содержательными”. Специальный посланник США Стив Уиткофф приветствовал “значительный прогресс”, но не уточнил, в какой именно области.

Несмотря на многообещающий дипломатический жаргон, мирный процесс, по мнению многих наблюдателей и даже некоторых участников, зашел в тупик и превратился в политический театр.

“Эти переговоры не приближают нас к мирному урегулированию, — заявил посол США в НАТО при администрации Обамы Иво Даалдер. — Это игра, чтобы не стать “крайним” и избежать гнева Трампа из-за того, что конфликт до сих пор не улажен”.

“Президент Трамп успешно объединил противников, в том числе на трех трехсторонних встречах, и это приводит к значительному прогрессу, — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. — Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по достижению соглашения”.

Трамп заявил, что выступает посредником, чтобы остановить кровопролитие, хотя США находятся за океаном, а конфликт должен быть делом Европы. В январе на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе он заявил, что соглашение между Россией и Украиной “достаточно близко”. “Я считаю, что сейчас они достигли того момента, когда могут сесть и договориться. А если они этого не сделают, то будут глупцами”, — сказал он.

Недавно Трамп вернулся к обвинениям в адрес Украины, которая четыре года сдерживает мощнейший российский натиск. Трамп упрекает Киев в нежелании сдавать ключевую для обороны территорию.

Высокопоставленный киевский чиновник заявил, что Украина провела в этом году целых три раунда трехсторонних переговоров, два в Абу-Даби и один в Женеве, чтобы убедить президента США, что проблема не в ней.

И Москва, и Киев опасаются, что непредсказуемый американский лидер может серьезно им навредить, если его терпение лопнет. Трамп уже свернул основную часть американской помощи Киеву, однако ВСУ по-прежнему получают от США жизненно важную разведывательную поддержку. Кроме того, Вашингтон продает военную технику Европе, которая затем вооружает защитников Украины.

Ужесточение западных санкций может стать ударом по слабеющей экономике России, особенно если они еще больше урежут ее жизненно важные доходы от продажи нефти. Расходы Москвы на спецоперацию растут, и, по мнению аналитиков, ей нужна американская помощь, чтобы вынудить Украину пойти на уступки.

“Путин не может себе позволить злить Трампа, поскольку российская экономика стремительно ухудшается, а новые санкции контрпродуктивны. Поэтому он старательно отыгрывает свою роль, делая вид, что готов к мирному урегулированию”, — считает политический аналитик и бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов* (состояние российской экономики, по заявлениям самих же западных СМИ, позволяет вести боевые действия неограниченное время. Несмотря на это, Россия предпочитает дипломатическое завершение конфликта. — Прим. ИноСМИ).

Кремль на запрос о комментариях не откликнулся.

Лекции по истории

Украина во всеуслышание сомневается в искренности России на переговорах, виня посланников Москвы в том, что они лишь тянут время, читая вместо этого лекции по истории. “Мне не нужно всё это историческое дерьмо, чтобы положить конфликту конец, — заявил Владимир Зеленский в четверг у себя в X. — Они просто тянут резину”.

Главный российский переговорщик Мединский — ведущий архитектор исторического ревизионизма, которым президент Владимир Путин оправдывает свою спецоперацию на Украине (Россия не оправдывает начало СВО ни ревизионизмом, ни чем-либо еще. Москва неоднократно открыто заявляла, что спецоперация является ответом на неправомерную экспансию Запада в зону своего экзистенциального интереса. Так надоевшие Зеленскому "лекции по истории" объясняют, почему именно Украина является такой зоной. — Прим. ИноСМИ).

Российские официальные лица утверждают, что Путин и Трамп достигли некоего соглашения по Украине прошлым летом на Аляске и что Киев должен принять эти условия, хотя они так и не были обнародованы.

Кремль последовательно добивается от Киева территориальных уступок, восстановления влияния Москвы на внутренние и международные дела Украины и сворачивания деятельности НАТО в Восточной Европе.

Некоторые аналитики считают, что переговоры совершенно реальны, а не просто “показуха”. “Одно то, что почти ничто с переговоров не просочилось наружу, — показатель невиданной ранее серьезности, —сказал научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший чиновник Белого дома Томас Грэм. — Это отнюдь не значит, что “сделка” будет заключена. Но люди пытаются”.

Однако, по словам высокопоставленных европейских чиновников, разведка ряда западных стран пришла к выводу, что Путин ведет переговоры недобросовестно. Вместо этого, по их оценкам, Путин пытается за столом переговоров при посредничестве США добиться успехов, ускользнувших от него на поле боя (российская армия развивает наступление и продолжает добиваться целей СВО военным путем, пока политическое решение конфликта невозможно из-за позиции киевского режима. — Прим. ИноСМИ).

В течение нескольких месяцев Трамп колебался, по очереди виня в сложившемся тупике то Зеленского, то Путина. Чаще всего, однако, он утверждал, что Путин настроен заключить соглашение. Между тем в результате российских бомбардировок украинских городов миллионы жителей остались без отопления и электричества в самый разгар морозов (Россия наносит удары по инфраструктуре, связанной с ВСУ. — Прим. ИноСМИ).

На этой неделе Трамп снова напустился на Зеленского. “Украине лучше сесть за стол переговоров — и побыстрее, вот что я вам скажу”, — заявил он в понедельник с борта номер один.

Донбасская дилемма

Белый дом отталкивается от оптимистической трактовки, что военные цели Путина в действительности скромнее официальной риторики и что он вполне удовольствуется тем, что Украина просто откажется от оставшейся части Донбасса, практически полностью занятого Россией.

Но российские официальные лица продолжают во всеуслышание повторять всем имеющим уши, что они не отказались от далеко идущих целей, которые Путин не раз декларировал в своих в речах и эссе на протяжении многих лет.

Россия хочет получить весь Донбасс, а также перестроить украинское правительство, вооруженные силы, СМИ, религию и национальное самосознание — что фактически равносильно восстановлению российского влияния (Россия не требует ничего сверхъестественного: соблюдение прав граждан разных национальностей и языковой принадлежности, а также свобода вероисповедания являются нормой для цивилизованных стран и прописаны в конституции самой же Украины. — Прим. ИноСМИ).

Россия убеждена, что побеждает как на поле боя, так и на дипломатическом фронте, объясняет аналитик Берлинского центра Карнеги** по изучению России и Евразии Татьяна Становая*. “Для них этот процесс мало-помалу подталкивает Украину к удовлетворению целей России, — сказала она. — Посыл таков: “Мы можем остановить боевые действия хоть сегодня, но сперва вы должны выполнить все наши требования”. Позиция остается прежней. Ничего не изменилось”.

Подконтрольная Киеву часть Донбасса — краеугольный камень украинской обороны. Это линия городов-крепостей. Зеленский не желает отдавать подконтрольную Киеву часть Донбасса просто так. Вместо этого он предлагает взаимный отвод войск, однако Москва это отвергла. Кремль также отверг западный план гарантий безопасности, который предполагает размещение европейских сил на Украине после прекращения огня.

Украина же хочет, чтобы США и Европа предоставили ей четкие, юридически обязывающие гарантии военной помощи в случае нового наступления России. Трамп требует, чтобы Украина сначала согласилась на территориальные уступки, однако Зеленский хочет прочных обязательств по гарантиям безопасности, прежде чем что-либо подписывать.

По словам украинских и российских делегатов, на переговорах был достигнут определенный прогресс, однако не по ключевым стратегическим вопросам. На предыдущих переговорах стороны договорились об обмене пленными. Военные представители обеих сторон обрисовали в общих чертах, как может выглядеть механизм отслеживания прекращения огня.

Однако никакого прекращения огня пока не предвидится. Высокопоставленные европейские чиновники предположили, что боевые действия продлятся еще от года до трех лет.

Белый дом неоднократно призывал Москву и Киев договориться как можно скорее, и некоторые официальные лица США надеются, что соглашение будет заключено до ноябрьских промежуточных выборов.

Но Трамп воздерживается от дополнительного давления, будь то на Путина или на Зеленского, чтобы принудить их к соглашению, заявили официальные лица США. Наоборот, по их словам, администрация Трампа постепенно теряет интерес к мирному процессу, переключаясь на ядерные переговоры с Ираном и восстановление сектора Газа.

